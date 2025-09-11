Congresul Statelor Unite a aprobat bugetul Apărării pentru 2026. Există și o sumă pentru acordarea de asistență militară Ucrainei

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat un proiect de lege privind politica de apărare în valoare de 892,6 miliarde de dolari, care, alături de măsuri de consolidare a pregătirii militare și de creștere a salariilor membrilor serviciului american, introduce o serie de noi restricții, inclusiv interzicerea îngrijirii medicale de afirmare a genului pentru personalul militar.

Proiectul de lege a fost aprobat cu 231 de voturi pentru. The New York Times a remarcat că republicanii din Congres au transformat măsura politică anuală a Pentagonului într-un instrument de impunere a unei politici sociale conservatoare.

Pentru al treilea an consecutiv, aceștia au adăugat noi restricții pentru a bloca inițiativele de diversitate, echitate și incluziune, au introdus diverse limitări legate de climă și au crescut fluxul de arme militare scoase din uz către un program civil de arme de foc, alienând chiar și democrații care inițial susțineau proiectul de lege.

Obiectivul declarat al legislației era de a raționaliza și moderniza modul în care Pentagonul identifică și satisface nevoile militare, inclusiv prin cercetare, bugetare, contractare, producție și aprovizionare. Atât republicanii, cât și democrații din Congres au criticat acest proces, care a stârnit și furia părților interesate din industria de apărare.

În ciuda naturii partizane a proiectului de lege final, acesta include măsuri susținute atât de republicanii conservatori, cât și de democrații progresisti, menite să restabilească autoritatea militară a Congresului după decenii în care puterea executivă a avut competențe largi de a desfășura operațiuni militare fără aprobarea legislatorilor.

Laude și dispute controversate

În timp ce republicanii și democrații au lăudat prevederile proiectului de lege care, potrivit lor, vor îmbunătăți capacitatea Pentagonului de a desfășura misiuni de apărare și de a consolida forțele armate, o mare parte a dezbaterii a fost dominată de dispute controversate cu privire la mai multe restricții conservatoare în materie de politică socială introduse de Partidul Republican în timpul votului, care s-a desfășurat în mare parte pe linii de partid.

Unele dintre acestea vizau membrii serviciului militar transgender și familiile acestora, reflectând eforturile administrației președintelui american Donald Trump de a elimina personalul transgender din forțele armate.

Buget pentru Ucraina

În ciuda opoziției puternice a republicanilor față de acordarea de asistență militară Ucrainei, proiectul de lege privind politica de apărare alocă 400 de milioane de dolari pentru o inițiativă a Pentagonului de sprijinire a securității Ucrainei. Camera Reprezentanților a respins propunerea Marjoriei Taylor Greene de a reduce finanțarea pentru Ucraina, atât republicanii, cât și democrații votând împotriva acesteia.

Legiuitorii au adăugat, de asemenea, o cerință ca Pentagonul să raporteze Congresului dacă administrația intenționează să anuleze sau să suspende asistența militară acordată Ucrainei, autorizată de Congres.

Aceasta pare a fi o încercare de a restabili supravegherea după ce Departamentul Apărării a decis în vară să suspende livrările de ajutoare către Ucraina fără a notifica legiuitorii.

Editor : Sebastian Eduard