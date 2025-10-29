Live TV

Video Congresul SUA se opune deciziei de retragere a brigăzii rotative din România, „care pare a fi în contradicție” cu strategia lui Trump

Data actualizării: Data publicării:
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
Soldat american la baza Mihail Kogalniceanu. Foto: Reuters
Senatorul american Roger Wicker (republican de Mississippi), președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Senat, și deputatul Mike Rogers (republican de Alabama), președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților, au emis o declarație prin care își exprimă îngrijorarea cu privire la anunțul Pentagonului de retragere a brigăzii rotative a SUA din România, „care pare a fi necoordonat și în contradicție directă cu strategia președintelui”.  

„Ne opunem cu fermitate deciziei de a nu menține brigada americană rotativă în România și procesului Pentagonului de revizuire a posturii forțelor sale, care ar putea duce la retrageri suplimentare ale forțelor americane din Europa de Est”, se arată în anunțul celor doi congresmeni.

Mesajul atrage atenția că „pe 19 martie, am declarat că nu vom accepta modificări semnificative ale structurii noastre de luptă care sunt făcute fără un proces inter-agenții riguros, fără coordonare cu comandanții combatanți și cu Statul Major Întrunit și fără colaborare cu Congresul”.

Declarația comună mai precizează că, în urmă cu două săptămâni, președintele Trump a declarat că Statele Unite nu își vor retrage forțele din Europa, ci «s-ar putea mișca puțin». Președintele are dreptate când spune că postura forțelor SUA în Europa trebuie actualizată, pe măsură ce NATO își asumă sarcini suplimentare, iar natura războiului se schimbă. Dar această actualizare trebuie coordonată pe scară largă atât în ​​cadrul guvernului SUA, cât și cu NATO”.

Rolul central al României în securitatea NATO

Cei doi republicani mai spun că „România a fost un aliat puternic, realizând investiții majore pentru a găzdui forțele americane și a moderniza infrastructura care le susține. România a cheltuit peste 2% din PIB pentru armată timp de mulți ani și s-a angajat să atingă 5% din PIB. Aceste investiții, alături de contribuțiile la apărarea estică a NATO și la securitatea Mării Negre, subliniază rolul central al României în securitatea Alianței.

În special, din 2016, România a găzduit un detașament american de apărare antirachetă Aegis Ashore, asumându-și riscuri politice, militare și economice substanțiale pentru sistemele de teren concepute în principal pentru apărarea aliaților NATO, mai degrabă decât pentru propriul teritoriu”.

În anunțul politicienilor de la Washington se subliniază că reînarmarea europeană „va necesita timp”. Congresmenii avertizează că „retragerea prematură a forțelor americane de pe flancul estic al NATO, la doar câteva săptămâni după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian românesc, subminează descurajarea și riscă să incite la noi agresiuni rusești”.

Un semnal greșit pentru Rusia

„Această decizie transmite, de asemenea, un semnal greșit Rusiei, chiar în momentul în care președintele Trump exercită presiuni pentru a-l forța pe Vladimir Putin să vină la masa negocierilor pentru a obține o pace durabilă în Ucraina. Președintele are perfectă dreptate: acum este momentul ca America să demonstreze hotărârea noastră împotriva agresiunii rusești. Din păcate, decizia Pentagonului pare necoordonată și direct în contradicție cu strategia președintelui.

Roger Wicker și Mike Rogers mai afirmă că „este îngrijorător faptul că Congresul nu a fost consultat în prealabil pentru această decizie, în special având în vedere sprijinul clar, bipartit și bicameral pentru o postură robustă a SUA în Europa, exprimat atât în ​​versiunile Camerei Reprezentanților, cât și în cele ale Senatului, ale Legii de autorizare a apărării naționale pentru anul fiscal 2026. De asemenea, legislația clarifică intenția Congresului ca nicio modificare a posturii SUA în Europa să nu fie efectuată în absența unui proces amănunțit de revizuire”.

Republicanii solicită „clarificări din partea Pentagonului cu privire la modul în care intenționează să atenueze impactul acestei decizii asupra posturii de descurajare și apărare a NATO și dacă s-a coordonat cu aliații pentru a minimiza aceste consecințe”. De asemenea, aceștia vor asigurări că, așa cum a declarat anterior președintele, cele două brigăzi blindate din Polonia rămân pe loc și că Statele Unite continuă să mențină o prezență rotativă persistentă în Polonia, statele baltice și România.”

