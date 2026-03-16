Live TV

Consilier al lui Trump: „Amenințarea Iranului a umflat prețurile petrolului timp de zeci de ani”. Ce arată un raport al Casei Albe

Data publicării:
Peter Navarro Speaks To Media Outside The White House In Washington, DC ? 25 Feb 2025
Peter Navarro, consilier la lui Donald Trump Foto: Profimedia

Neutralizarea Iranului ar putea duce la o scădere semnificativă a prețului țițeiului, deoarece amenințarea reprezentată de Teheran a impus o „primă de risc legată de terorism” care a umflat prețurile globale ale petrolului timp de decenii, a afirmat un consilier de rang înalt al Casei Albe într-un raport, conform Reuters.

Peter Navarro, care conduce Biroul pentru Politici Comerciale și Industriale al Casei Albe, a scris într-un raport de 13 pagini că tensiunile cu Iranul au adăugat o primă de 5 până la 15 dolari pe baril la prețurile țițeiului, deoarece piețele evaluează riscul de atacuri sau întreruperi pe ruta critică de tranzit a petrolului prin Strâmtoarea Ormuz. 

Concluziile raportului au stârnit scepticismul specialiștilor de pe piața energiei. Ed Hirs, economist în domeniul energiei la Universitatea din Houston, nu a văzut raportul, dar a declarat că nu cunoaște nicio dovadă verificabilă a existenței unei astfel de prime, în timp ce documentul pare să ignore costurile asociate unei acțiuni militare împotriva Iranului.

Atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului au zguduit piețele energetice mondiale, determinând creșterea prețurilor petrolului și a costurilor benzinei pentru consumatorii americani. Această creștere amenință să complice agenda economică internă a președintelui Donald Trump și ar putea afecta perspectivele republicanilor la alegerile intermediare din noiembrie.

Raportul este în concordanță cu argumentele administrației în favoarea unei abordări dure față de Iran. Susținând că riscul geopolitic legat de Iran a umflat artificial prețurile petrolului timp de decenii, analiza prezintă acțiunile agresive împotriva Teheranului ca un beneficiu economic pe termen lung. Reducerea capacității Iranului de a amenința infrastructura energetică regională sau rutele maritime ar putea diminua sau elimina prima geopolitică încorporată în prețurile petrolului, se arată în raport.

„În acest scenariu, prețurile petrolului s-ar întoarce probabil la niveluri de echilibru și s-ar putea stabili cu mult sub 60 de dolari pe baril în condițiile actuale de aprovizionare”, se arată în raport.

Raportul estimează că riscurile legate de Iran au determinat, de-a lungul timpului, o creștere a prețurilor petrolului cu 7% până la 21% peste valorile fundamentale, reducând producția globală cu 0,1% până la 0,4% anual, adică între 100 și 450 de miliarde de dolari pe an.

Pe o perioadă de 25 de ani, impactul economic cumulativ ar putea depăși 10 trilioane de dolari, aproximativ echivalentul producției anuale combinate a Germaniei și Japoniei.

Hirs, de la Universitatea din Houston, a pus la îndoială afirmația raportului potrivit căreia prețurile petrolului ar scădea sub 60 de dolari pe baril dacă riscurile legate de Iran ar dispărea. El a citat o cercetare a Rezervei Federale care arată că producătorii de petrol din SUA au nevoie de aproximativ 70 de dolari pe baril pentru a atinge pragul de rentabilitate. Hirs a adăugat că cercetătorii trec adesea cu vederea costurile potențial enorme ale unui conflict militar.

„Întrebarea este cât va costa atingerea obiectivelor”, a spus expertul. „Adevărul este că pur și simplu le punem pe cardul Mastercard al guvernului.”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
4
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Donald Trump
5
Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile...
Lovitură uriașă pentru Ion Țiriac: 2.400.000.000$ până la finalul anului!
Digi Sport
Lovitură uriașă pentru Ion Țiriac: 2.400.000.000$ până la finalul anului!
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Vicepreședintele ANRE: Creșterea prețurilor la raft nu este cauzată de energie. „Cineva ar trebui să se ocupe de acest lucru”
Iranul susține că e dispus să deschidă Strâmtoarea Ormuz. Condițiile preliminare puse de Teheran (presă)
Vreme extremă în SUA: 11 milioane de oameni se află sub avertisment de viscol în estul țării. Inundații în Hawaii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Bomba anului! Jador și Oana s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți
Fanatik.ro
A venit motivarea în dosarul palmaresului Universității Craiova! Război total între Adrian Mititelu și Pavel...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Fiica unui fost fotbalist se iubește cu un bărbat mai mare cu 8 ani. E fostul iubit al unei sportive celebre
Adevărul
Exod inversat. Statistica surprinzătoare a românilor care revin definitiv în țară
Playtech
Opriți-vă, frate, cu titlurile gen „Românca… a câștigat Premiul Oscar”
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii au anunțat că merg în SUA
Pro FM
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, despre provocările prin care au trecut când au fost blocați în Thailanda: „E...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu...
Newsweek
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
Digi FM
Cozonac de post cu nucă și stafide. Rețetă ușoară pentru un desert delicios
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Cum să ai un câine bine educat. Două metode de dresaj recomandate de un specialist
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...