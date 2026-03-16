Consilier al lui Trump: „Amenințarea Iranului a umflat prețurile petrolului timp de zeci de ani”. Ce arată un raport al Casei Albe

Neutralizarea Iranului ar putea duce la o scădere semnificativă a prețului țițeiului, deoarece amenințarea reprezentată de Teheran a impus o „primă de risc legată de terorism” care a umflat prețurile globale ale petrolului timp de decenii, a afirmat un consilier de rang înalt al Casei Albe într-un raport, conform Reuters.

Peter Navarro, care conduce Biroul pentru Politici Comerciale și Industriale al Casei Albe, a scris într-un raport de 13 pagini că tensiunile cu Iranul au adăugat o primă de 5 până la 15 dolari pe baril la prețurile țițeiului, deoarece piețele evaluează riscul de atacuri sau întreruperi pe ruta critică de tranzit a petrolului prin Strâmtoarea Ormuz.

Concluziile raportului au stârnit scepticismul specialiștilor de pe piața energiei. Ed Hirs, economist în domeniul energiei la Universitatea din Houston, nu a văzut raportul, dar a declarat că nu cunoaște nicio dovadă verificabilă a existenței unei astfel de prime, în timp ce documentul pare să ignore costurile asociate unei acțiuni militare împotriva Iranului.

Atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului au zguduit piețele energetice mondiale, determinând creșterea prețurilor petrolului și a costurilor benzinei pentru consumatorii americani. Această creștere amenință să complice agenda economică internă a președintelui Donald Trump și ar putea afecta perspectivele republicanilor la alegerile intermediare din noiembrie.

Raportul este în concordanță cu argumentele administrației în favoarea unei abordări dure față de Iran. Susținând că riscul geopolitic legat de Iran a umflat artificial prețurile petrolului timp de decenii, analiza prezintă acțiunile agresive împotriva Teheranului ca un beneficiu economic pe termen lung. Reducerea capacității Iranului de a amenința infrastructura energetică regională sau rutele maritime ar putea diminua sau elimina prima geopolitică încorporată în prețurile petrolului, se arată în raport.

„În acest scenariu, prețurile petrolului s-ar întoarce probabil la niveluri de echilibru și s-ar putea stabili cu mult sub 60 de dolari pe baril în condițiile actuale de aprovizionare”, se arată în raport.

Raportul estimează că riscurile legate de Iran au determinat, de-a lungul timpului, o creștere a prețurilor petrolului cu 7% până la 21% peste valorile fundamentale, reducând producția globală cu 0,1% până la 0,4% anual, adică între 100 și 450 de miliarde de dolari pe an.

Pe o perioadă de 25 de ani, impactul economic cumulativ ar putea depăși 10 trilioane de dolari, aproximativ echivalentul producției anuale combinate a Germaniei și Japoniei.

Hirs, de la Universitatea din Houston, a pus la îndoială afirmația raportului potrivit căreia prețurile petrolului ar scădea sub 60 de dolari pe baril dacă riscurile legate de Iran ar dispărea. El a citat o cercetare a Rezervei Federale care arată că producătorii de petrol din SUA au nevoie de aproximativ 70 de dolari pe baril pentru a atinge pragul de rentabilitate. Hirs a adăugat că cercetătorii trec adesea cu vederea costurile potențial enorme ale unui conflict militar.

„Întrebarea este cât va costa atingerea obiectivelor”, a spus expertul. „Adevărul este că pur și simplu le punem pe cardul Mastercard al guvernului.”

Editor : C.A.