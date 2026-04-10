Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, în criză de fonduri: din zece țări, doar trei au contribuit cu bani

Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump a primit doar o mică parte din cei 17 miliarde de dolari promiși pentru Gaza, ceea ce îl împiedică pe președintele SUA să-și pună în aplicare planul privind viitorul acestei enclave palestiniene devastate, au declarat surse pentru Reuters.

Cu zece zile înainte ca atacurile americane și israeliene asupra Iranului să arunce regiunea în război, Trump a organizat o conferință la Washington, în cadrul căreia statele arabe din Golf s-au angajat să aloce miliarde de dolari pentru administrarea și reconstrucția Fâșiei Gaza, după doi ani de distrugeri masive provocate de Israel.

Planul prevede reconstrucția pe scară largă a enclavei de coastă după dezarmarea grupării militante palestiniene Hamas – ale cărei atacuri asupra Israelului au declanșat ofensiva asupra Gazei – și retragerea trupelor israeliene.

Angajamentele de finanțare erau menite, de asemenea, să acopere costurile activităților unui Comitet Național pentru Administrarea Gazei (NCAG) aflat în fază incipientă, un grup de tehnocrați palestinieni susținut de SUA, care urma să preia controlul asupra Gazei de la Hamas.

Una dintre surse, o persoană care cunoaște direct activitatea Consiliului pentru Pace, a declarat că, din cele zece țări care s-au angajat să aloce fonduri, doar trei – Emiratele Arabe Unite, Marocul și chiar Statele Unite – au contribuit efectiv.

Sursa a afirmat că finanțarea acordată până în prezent a fost sub 1 miliard de dolari, dar nu a oferit mai multe detalii. Războiul din Iran „a afectat totul”, agravând dificultățile de finanțare existente, a spus sursa.

NCAG nu a putut intra în Gaza din cauza problemelor legate atât de finanțare, cât și de securitate, a adăugat sursa. Chiar și după ce s-a convenit asupra unui armistițiu în octombrie anul trecut, atacurile israeliene au ucis cel puțin 700 de persoane în Gaza, potrivit oficialilor din domeniul sănătății din enclavă, în timp ce atacurile militanților au ucis patru soldați, potrivit Israelului.

Conform unei a doua surse, un oficial palestinian familiarizat cu situația, Consiliul a informat Hamas și alte facțiuni palestiniene că NCAG nu poate intra în Gaza în acest moment din cauza lipsei de fonduri.

„În prezent nu sunt disponibile fonduri”, a declarat oficialul, citându-l pe Nickolay Mladenovas, trimisul consiliului, care a informat grupările palestiniene.

Hamas a afirmat în repetate rânduri că este gata să predea puterea de guvernare către NCAG, condus de Ali Shaath, un fost viceministru al Autorității Palestiniene, care exercită în prezent o autonomie limitată în anumite zone din Cisiordania ocupată de Israel.

Comitetul lui Shaath are menirea de a prelua controlul asupra ministerelor din Gaza și de a coordona forțele de poliție ale acesteia. El și cei 14 membri ai comitetului său au fost izolați într-un hotel din Cairo, sub supravegherea unor coordonatori americani și egipteni, a declarat o sursă diplomatică.

Reprezentanții Consiliului pentru Pace și ai NCAG nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Instituțiile internaționale estimează că reconstrucția Fâșiei Gaza, unde patru cincimi din clădiri au fost distruse în urma a doi ani de bombardamente israeliene, va costa aproximativ 70 de miliarde de dolari.

Planul ezitant pentru viitorul Gazei face ecou altor inițiative ambițioase ale lui Trump, care a încercat să se prezinte drept un pacificator mondial, dar s-a străduit să pună capăt războiului din Ucraina așa cum a promis și vede cum armistițiul de săptămâna aceasta cu Iranul este supus imediat unei presiuni severe.

Egiptul, care a găzduit negocierile privind dezarmarea, a invitat Hamasul la noi întâlniri sâmbătă, potrivit unei surse din cadrul grupării militante.

Armistițiul a pus capăt războiului în toată regula, dar a lăsat trupele israeliene să controleze o zonă depopulată care acoperă cu mult peste jumătate din Gaza, în timp ce Hamasul deține puterea într-o fâșie îngustă de coastă.

Echipa lui Trump a condus negocierile cu Hamas și alte facțiuni palestiniene privind dezarmarea. Israelul susține că Hamas trebuie să depună armele înainte de a-și retrage trupele din Gaza, iar Hamas afirmă că nu va respecta această cerință fără garanții privind retragerea Israelului și încetarea focului în Gaza.

Sursa diplomatică familiarizată cu negocierile de dezarmare a declarat că acestea se află în continuare într-un impas și și-a exprimat temerea că Israelul caută un pretext pentru a relansa o ofensivă pe scară largă asupra Gazei.

Oficialii militari israelieni au declarat că se pregătesc pentru o revenire rapidă la un război pe scară largă în cazul în care Hamas nu depune armele.

Războiul din Gaza a început cu atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, care au ucis 1.200 de persoane, potrivit statisticilor israeliene. Campania de doi ani care a urmat a ucis peste 72.000 de palestinieni, majoritatea civili, potrivit autorităților sanitare din Gaza, și a provocat foamete și strămutarea majorității populației teritoriului.

