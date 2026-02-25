La umbra cupolei iluminate a Capitoliului, unde preşedintele american Donald Trump se adresa Congresului, aleşii democraţi care deciseseră să boicoteze discursul republicanului despre Starea Uniunii au luat cuvântul marţi, hotărâţi să nu „rămână cu braţele încrucişate”, relatează miercuri AFP, citată de Agerpres. Adunarea, supranumită „Starea Uniunii poporului”, a avut loc în noaptea rece pe vasta esplanadă de la National Mall, lângă clădirea emblematică a capitalei americane.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Primul oficial ales care a vorbit de pe mica scenă iluminată, senatorul Chris Murphy din Connecticut, a afirmat că Donald Trump „batjocoreşte această mare instituţie (n.r. Congresul SUA) şi nu merită un public”.



„Nu particip la discursul despre Starea Uniunii în această seară (marţi seară - n.r.) pentru că nu trăim vremuri normale, iar democraţii trebuie să înceteze să se comporte normal” şi „pentru că nu veţi auzi vorbindu-se despre Starea Uniunii”, ci „minciună după minciună şi atac după atac”, a continuat el.



În total, aproximativ jumătate dintre membrii democraţi ai Congresului au boicotat discursul, potrivit Axios.



„Refuzăm să stăm cu braţele încrucişate în timp ce ţara noastră este împinsă pe marginea prăpastiei”, a declarat reprezentanta din Pennsylvania, Summer Lee, vorbind în faţa unui public de zeci de persoane.

Liderul democraţilor din Senat: Un discurs rupt de realitate

În schimb, unul dintre principalii lideri democraţi care a fost prezent la discursul lui Trump din Congres, a denunţat discursul privind Starea Uniunii, considerându-l o ilustrare a deconectării dintre preşedinte şi realitatea trăită de concetăţenii săi.



„Americanii nu au mai văzut niciodată un discurs despre Starea Uniunii atât de rupt de realitate”, a declarat liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, într-un comunicat, în care a denunţat „o viaţă de zi cu zi marcată de costuri mai mari, locuinţe inaccesibile, mai mult haos şi mai multă corupţie”.

„Acest discurs nu va fi altceva decât minciuni şi insulte, iar el (n.r. președintele SUA, Donald Trump) se va preface că ştie ce face... dar nu este de partea poporului american”, a declarat pentru AFP Doris Marlin, o pensionară în vârstă de 66 de ani, explicând sprijinul său pentru acest boicot neobişnuit condus de aleşii opoziţiei.



„Cred în respectul faţă de funcţie”, a subliniat ea, „dar Donald Trump este lipsit de respect faţă de oricine îşi acordă măcar un minut din timpul său pentru a-l asculta”.

„Totul se destramă”

Jennifer, care a venit din statul vecin Virginia împreună cu fiica ei de 18 ani, care se pregăteşte să voteze pentru prima dată la alegerile intermediare din noiembrie, susţine, de asemenea, iniţiativa „pentru că totul se destramă”.



Femeia de 50 de ani, care lucrează în sectorul culturii, este extrem de supărată pe republicanii din Congres. „Pentru că nu îşi fac treaba, Trump scapă nepedepsit, fără a fi tras la răspundere”, explică ea.



Pe pancarte, poate fi citit mesajul „Fără bani pentru ICE”, agenţia de aplicare a legilor privind imigraţia, „Fără război cu Iranul” şi „Eliberaţi TOATE documentele”, o referinţă la scandalul referitor la infractorul sexual condamnat Jeff Epstein cu ramificaţii adânci în elita politică, financiară, academică şi culturală a SUA, şi nu numai.



La ora locală 23:00, în timp ce Donald Trump îşi încheia discursul de aproape două ore, în jur de 15 parlamentari democraţi luaseră cuvântul, inclusiv senatorii Adam Schiff din California şi Chris Van Hollen din Maryland, iar alţii erau aşteptaţi să urmeze.



Alături de ei, la microfon, au luat cuvântul şi vorbitori prezentaţi ca fiind „afectaţi de politicile periculoase ale lui Donald Trump”: o victimă a infractorului sexual Jeffrey Epstein, cercetători în sănătate publică daţi afară în timpul reducerilor bugetare din administraţia SUA şi persoane fizice - uneori cetăţeni americani - prinse în plasa aplicării legilor privind imigraţia.



Un alt eveniment organizat la Washington a găzduit alţi oficiali aleşi democraţi, precum şi celebrităţi precum actorii Robert De Niro şi Mark Ruffalo.

Editor : C.A.