Analiză Costuri irecuperabile pentru Putin și Xi. Strategia lui Trump privind petrolul din Venezuela ar putea dezavantaja major Rusia și China

Colaj foto: Profimedia Images

După operațiunea președintelui american Donald Trump de a-l aresta pe președintele venezuelean Nicolas Maduro sâmbăta trecută, Washingtonul a început rapid să ceară accesul companiilor americane la piața petrolieră a țării. Nu este încă clar dacă această presiune va da rezultate concrete. Dar un lucru este sigur: noua asertivitate a Americii a schimbat deja așteptările - și nu în favoarea Beijingului sau Moscovei, se arată într-o analiză publicată de Meduza.

Pariul lui Trump în Venezuela amenință să răstoarne ani de muncă asiduă a Rusiei și Chinei, într-o țară care deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume. Ambele puteri au investit masiv în țițeiul, infrastructura și legăturile politice venezuelene, umplând vidul lăsat de companiile occidentale aflate sub sancțiuni.

O potențială revenire a SUA nu numai că ar pune în pericol aceste poziții, dar ar putea slăbi accesul Chinei la petrol la preț redus și ar submina influența Rusiei în America Latină. 

Potrivit Meduza, capturarea de către SUA a președintelui venezuelean Nicolas Maduro și declarația ulterioară a secretarului de stat Marco Rubio, care revendică întreaga emisferă vestică, au crescut considerabil riscurile pentru interesele economice ale Rusiei și Chinei în regiune.

Acțiunile Washingtonului afectează în primul rând principalul său rival în ceea ce privește influența globală: China. În prezent, Beijingul este cel mai mare cumpărător de petrol venezuelean. În 2025, țițeiul din Venezuela reprezenta aproximativ 4% din totalul importurilor de petrol ale Chinei.

Petrolul venezuelean are câteva avantaje cheie: este ieftin datorită reducerilor semnificative legate de sancțiuni, iar proprietățile sale îl fac deosebit de valoros pentru construcții și construcția de drumuri. După cum a declarat expertul în energie Mikhail Meydan pentru Bloomberg, acest țiței este deosebit de apreciat de rafinăriile chineze independente mai mici, care îl achiziționează chiar mai activ decât giganții petrolieri de stat din China.

Deocamdată, lovitura dată Beijingului este atenuată de volumele mari de petrol blocate pe tancurile petroliere sancționate. Conform estimărilor firmei de analiză Kpler, aproximativ 82 de milioane de barili sunt în prezent blocate în largul coastelor Chinei și Malaeziei, dintre care mai mult de un sfert provin din Venezuela.

Pentru a achiziționa aceste rezerve, firmele chineze trebuie să recurgă la scheme de eludare a sancțiunilor, ceea ce complică inevitabil plățile, asigurările și drepturile de proprietate.

Marile companii petroliere din China sunt, de asemenea, profund implicate în sectorul upstream din Venezuela. Sinopec și China National Petroleum Corporation dețin drepturi de exploatare asupra unor câmpuri petroliere cu rezerve de 2,8 miliarde și, respectiv, 1,6 miliarde de barili, potrivit unui articol al Morgan Stanley care citează Wood Mackenzie.

Și Rusia are o prezență semnificativă în Venezuela prin intermediul companiei de stat Roszarubezhneft, creată în 2020 pentru a prelua activele Rosneft. Analiștii estimează că compania controlează drepturile de exploatare a câmpurilor care dețin aproximativ 2,3 miliarde de barili de petrol.

„Întrebarea crucială este ce se va întâmpla cu producția Venezuelei de aici înainte”, scriu analiștii Morgan Stanley. „Pe termen mediu, însă, riscurile pentru producție sunt în mod clar în creștere, cel puțin din perspectiva resurselor și a aspectelor tehnice.”

Pentru Rusia, însă, cel mai mare risc pe care îl reprezintă revenirea SUA în Venezuela nu este neapărat pierderea unor active specifice. În schimb, acesta ar putea fi perspectiva mai largă a unei presiuni descendente asupra prețurilor globale ale petrolului. Orice creștere susținută a producției venezuelene ar pune și mai multă presiune pe bugetul federal al Rusiei, deja destabilizat de cheltuielile militare masive.

Cu toate acestea, o adevărată renaștere a industriei petroliere din Venezuela ar fi un proces lent și incert, care ar necesita ani de investiții și condiții favorabile pe piața mondială, care s-ar putea să nu se materializeze până în următorul deceniu, arată Meduza.

Deocamdată, investitorii au reacționat calm la evenimentele din Caracas și la retorica venită din Washington. În ciuda retoricii, nu s-a produs o prăbușire a prețului petrolului.

Editor : C.A.

