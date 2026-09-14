Creatorul de modă Bob Mackie a murit la vârsta de 87 de ani. Designerul a fost faimos pentru colaborările cu Cher și Elton John

Designerul vestimentar Bob Mackie, cunoscut pentru că a făcut vedete precum Cher şi Elton John să strălucească şi pentru colaborările sale cu starurile de la Hollywood, a murit luni la vârsta de 87 de ani, potrivit unei postări de pe contul său oficial de Instagram, transmite Reuters.

Cariera sa s-a întins pe cinci decenii şi a inclus şi designul unei colecţii de haine pentru păpuşi Barbie.

Născut în 1939 într-o familie de clasă mijlocie din Monterey Park, California, a fost nominalizat la peste 30 de premii Emmy, câştigând nouă. A primit nominalizări la Premiile Oscar pentru costumele purtate în filmele „Lady Sings the Blues”, „Funny Lady” şi „Pennies From Heaven”, notează Agerpres.

„Geniul şi ideile sale de design extraordinare vor trăi pentru totdeauna, continuând să aducă frumuseţe în această lume”, a declarat echipa sa într-o postare pe Instagram. Cauza morţii sale nu a fost menţionată.

Bob Mackie era cunoscut pentru predilecţia de a folosi paiete, pietre şi sclipici în creaţiile sale, dar şi pentru umor. Un astfel de exemplu este „rochia perdea”, ce a apărut în „The Carol Burnett Show” într-un moment umoristic care parodia filmul clasic din 1939 „Gone with the Wind” („Pe aripile vântului”). Costumul se află acum în colecţia Smithsonian's American History Museum

Editor : Bogdan Enache