Crește probabilitatea ca Trump să fie destituit în temeiul celui de-al 25-lea Amendament. Cifrele unei platforme de predicții 

Piețele de predicții care urmăresc probabilitatea ca președintele Donald Trump să fie destituit din funcție în temeiul Al 25-lea amendament au înregistrat o creștere constantă în acest weekend, reflectând speculațiile intense ale publicului pe măsură ce războiul cu Iranul se intensifică și recentele declarații ale președintelui atrag o atenție sporită.

Pe Kalshi, una dintre cele mai mari platforme de predicție reglementate, volumul tranzacțiilor a crescut pe măsură ce utilizatorii au pariat dacă ar putea avea loc o acțiune la nivel de cabinet pentru a-l declara pe președinte inapt, scrie Newsweek.

Creșterea survine într-un moment de criză globală, războiul cu Iranul remodelând politica externă a SUA și ridicând întrebări cu privire la procesul decizional la cele mai înalte niveluri ale guvernului.

De ce contează

Al 25-lea amendament este unul dintre cele mai importante mecanisme constituționale disponibile, permițând vicepreședintelui și majorității membrilor Cabinetului să declare un președinte incapabil să-și îndeplinească atribuțiile funcției.

Chiar și mișcările mici de pe piețele de predicții pot influența narațiunile politice, sentimentul investitorilor și percepția publică asupra stabilității din cadrul puterii executive.

Deși piețele de predicții nu prevăd rezultatele cu certitudine, ele reflectă adesea schimbările în timp real ale așteptărilor publicului.

Ce trebuie să știți

Platforma de predicții Kalshi a găzduit un contract intitulat „Va fi utilizat al 25-lea amendament în timpul președinției lui Trump?”, permițând traderilor să cumpere acțiuni „Da” sau „Nu”.

Prețurile de pe partea „Da” au crescut în ultimele zile, de la 28,6% la 35,1% în ultima lună. Este a doua cea mai mare valoare înregistrată de la începutul celui de-al doilea mandat. Sondajul a început cu 15% „Da” în ianuarie 2025, arată Kalshi.

Participanții la piață au reacționat la o serie de controverse de mare amploare, inclusiv postările recente ale lui Trump pe rețelele sociale despre Iran, care a blocat efectiv Strâmtoarea Hormuz, și amenințările care vizează infrastructura civilă.

În Duminica Paștelui, Trump a publicat pe Truth Social un mesaj plin de injurii referitor la război.

„Marți va fi Ziua Centralelor Electrice și Ziua Podurilor, toate într-una singură, în Iran. Nu va mai fi nimic asemănător!!! Deschideți naibii strâmtoarea, nebunilor, sau veți trăi în Iad – DOAR PRIVIȚI!”, a scris el.

Senatorul Chris Murphy, un democrat din Connecticut, a îndemnat duminică Cabinetul să ia în considerare invocarea Al 25-lea Amendament, calificând postarea lui Trump drept „complet, absolut nebunească”.

Al 25-lea Amendament nu a fost niciodată folosit pentru a demite un președinte în funcție; cea mai comună aplicare a sa a fost transferul temporar al puterii în timpul procedurilor medicale.

Orice invocare a Amendamentului ar necesita o acțiune formală din partea vicepreședintelui și a majorității Cabinetului, urmată de o potențială implicare a Congresului — un proces cu multiple obstacole juridice și politice.

Criticii piețelor de predicție susțin că platforme precum Kalshi pot amplifica panica politică prin monetizarea speculațiilor, în timp ce susținătorii piețelor de predicție contraargumentează că acestea oferă indicatori transparenți, în timp real, ai așteptărilor publicului în momente de incertitudine.

