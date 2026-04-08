Live TV

Crește probabilitatea ca Trump să fie destituit în temeiul celui de-al 25-lea Amendament. Cifrele unei platforme de predicții 

Data publicării:
Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia
Din articol
De ce contează Ce trebuie să știți

Piețele de predicții care urmăresc probabilitatea ca președintele Donald Trump să fie destituit din funcție în temeiul Al 25-lea amendament au înregistrat o creștere constantă în acest weekend, reflectând speculațiile intense ale publicului pe măsură ce războiul cu Iranul se intensifică și recentele declarații ale președintelui atrag o atenție sporită.

Pe Kalshi, una dintre cele mai mari platforme de predicție reglementate, volumul tranzacțiilor a crescut pe măsură ce utilizatorii au pariat dacă ar putea avea loc o acțiune la nivel de cabinet pentru a-l declara pe președinte inapt, scrie Newsweek.

Creșterea survine într-un moment de criză globală, războiul cu Iranul remodelând politica externă a SUA și ridicând întrebări cu privire la procesul decizional la cele mai înalte niveluri ale guvernului.

De ce contează

Al 25-lea amendament este unul dintre cele mai importante mecanisme constituționale disponibile, permițând vicepreședintelui și majorității membrilor Cabinetului să declare un președinte incapabil să-și îndeplinească atribuțiile funcției.

Chiar și mișcările mici de pe piețele de predicții pot influența narațiunile politice, sentimentul investitorilor și percepția publică asupra stabilității din cadrul puterii executive.

Deși piețele de predicții nu prevăd rezultatele cu certitudine, ele reflectă adesea schimbările în timp real ale așteptărilor publicului.

Ce trebuie să știți

Platforma de predicții Kalshi a găzduit un contract intitulat „Va fi utilizat al 25-lea amendament în timpul președinției lui Trump?”, permițând traderilor să cumpere acțiuni „Da” sau „Nu”.

Prețurile de pe partea „Da” au crescut în ultimele zile, de la 28,6% la 35,1% în ultima lună. Este a doua cea mai mare valoare înregistrată de la începutul celui de-al doilea mandat. Sondajul a început cu 15% „Da” în ianuarie 2025, arată Kalshi.

Participanții la piață au reacționat la o serie de controverse de mare amploare, inclusiv postările recente ale lui Trump pe rețelele sociale despre Iran, care a blocat efectiv Strâmtoarea Hormuz, și amenințările care vizează infrastructura civilă.

În Duminica Paștelui, Trump a publicat pe Truth Social un mesaj plin de injurii referitor la război.

„Marți va fi Ziua Centralelor Electrice și Ziua Podurilor, toate într-una singură, în Iran. Nu va mai fi nimic asemănător!!! Deschideți naibii strâmtoarea, nebunilor, sau veți trăi în Iad – DOAR PRIVIȚI!”, a scris el.

Senatorul Chris Murphy, un democrat din Connecticut, a îndemnat duminică Cabinetul să ia în considerare invocarea Al 25-lea Amendament, calificând postarea lui Trump drept „complet, absolut nebunească”.

Al 25-lea Amendament nu a fost niciodată folosit pentru a demite un președinte în funcție; cea mai comună aplicare a sa a fost transferul temporar al puterii în timpul procedurilor medicale.

Orice invocare a Amendamentului ar necesita o acțiune formală din partea vicepreședintelui și a majorității Cabinetului, urmată de o potențială implicare a Congresului — un proces cu multiple obstacole juridice și politice.

Criticii piețelor de predicție susțin că platforme precum Kalshi pot amplifica panica politică prin monetizarea speculațiilor, în timp ce susținătorii piețelor de predicție contraargumentează că acestea oferă indicatori transparenți, în timp real, ai așteptărilor publicului în momente de incertitudine.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Alocații și indemnizații în aprilie. Foto Getty Images
4
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
În direct la TV! Fabio Capello a spus lucrurilor pe nume, după moartea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
În direct la TV! Fabio Capello a spus lucrurilor pe nume, după moartea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Iranul și strategia Pentagonului: o posibilă ieșire pentru Donald Trump din acuzațiile de crime de război
IRGC And Basij Forces Hold Military Maneuvers In Tehran
„Istoria o demonstrează”. De ce Gărzile Revoluționare Iraniene ar lupta până la capăt în cazul unei invazii terestre a SUA
flags of Iran and China
Trump se declară convins că Beijingul a fost implicat în convingerea Iranului să negocieze un armistițiu
Razboi SUA IRan drapel
Ce conține planul în 10 puncte al Iranului pentru încheierea războiului și care sunt șansele ca SUA să-l accepte
Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Acordul de încetare a focului cu Iranul este o victorie parțială pentru Trump, dar vine cu un cost ridicat (BBC)
Recomandările redacţiei
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu...
radu miruta
Miruţă: Dacă Guvernul Bolojan cade în urma unei moţiuni susţinute de...
Mircea Lucescu
Real Madrid a transmis un omagiu pentru Mircea Lucescu chiar în...
Mircea Lucescu la meciul de fotbal dintre Romania si Lituania, contand pentru Liga Natiunilor, desfasurat pe Stadionul S
Mircea Lucescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu. Ce scrie pe...
Ultimele știri
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
Ucraina lovește Rusia acolo unde o doare, ștergând într-o săptămână un profit de 1 miliard de dolari din petrol
Rusia nu se mai ascunde în alegerile din Ungaria. Viktor Orban mizează pe discurs anti-Ucraina, Putin îi întoarce favorul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
Imaginile DURERII cu soția lui Mircea Lucescu. Momente sfâșietoare după moartea marelui antrenor
Fanatik.ro
Ultimul discurs ținut de Mircea Lucescu în fața prietenilor. Ce le spunea celor apropiați la împlinirea a 80...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Miliardele pentru Neptun Deep trec prin Bahamas. Statul român pompează 800 de milioane de dolari într-un...
Adevărul
Armata SUA lovește „bijuteria coroanei” energetice a Iranului cu câteva ore înainte de expirarea...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Mircea Lucescu a murit. Povestea omului care a plecat desculț din Apărătorii Patriei și a cucerit lumea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce nu știa nimeni! Dezvăluirea lui Diego Simeone, după ce a aflat că Mircea Lucescu a murit
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
Apeluri la invocarea Amendamentului 25 al Constituției SUA după ultimele declarații controversate ale lui...
Newsweek
Casa de pensii a anunțat ora la care virează, azi, pensia pe card. Cine primește 2.700 lei în plus?
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care nu a avut acces la averea lui Silviu Prigoană, după divorț...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...