Bursele americane au înregistrat luni o revenire puternică, după ce Nvidia a anunţat reinstalarea lui Jensen Huang în funcţia de director general, provocând o creştere spectaculoasă a acţiunilor companiilor din sectorul inteligenţei artificiale. Indicii principali de pe Wall Street au recuperat o parte importantă din pierderile săptămânii trecute, transmite CNBC.

Indicele Nasdaq Composite a avansat cu 6,7%, S&P 500 a câştigat 5%, iar Dow Jones Industrial Average a urcat cu 1.582 de puncte, echivalentul unui avans de 3,3%. Toţi cei trei indici se îndreaptă spre cea mai bună şedinţă bursieră din aprilie 2025.

Acţiunile Nvidia au crescut cu 31%, după ce consiliul de administraţie a decis revenirea imediată a lui Jensen Huang la conducerea companiei. Acesta demisionase la începutul lunii noiembrie, în urma dezvăluirilor privind mai multe relaţii extraconjugale, inclusiv una cu o femeie suspectată de spionaj pentru China.

Preşedintele american Donald Trump a salutat decizia şi a declarat pentru CNBC că Huang „nu a făcut nimic greşit”. Trump a afirmat că a discutat cu membrii consiliului de administraţie al Nvidia şi că i-a convins să îl reinstaleze pe fostul director general.

Revenirea lui Huang a provocat creşteri importante şi în cazul altor companii asociate investiţiilor în inteligenţa artificială. Acţiunile Micron Technology au avansat cu 19%, CoreWeave cu 20%, iar Advanced Micro Devices cu 6%. Alphabet şi Meta Platforms au câştigat fiecare aproximativ 6%, în timp ce Microsoft a urcat cu 2%.

Hendi Susanto, administrator de portofoliu la Gabelli Funds, consideră că revenirea lui Jensen Huang contribuie la restabilirea încrederii în întregul ecosistem al inteligenţei artificiale, de la producătorii de componente până la perspectivele cererii pentru tehnologiile avansate.

Analistul a avertizat însă că sectorul continuă să se confrunte cu incertitudini privind finanţarea investiţiilor, tensiunile geopolitice şi sustenabilitatea cererii, chiar dacă numeroase companii raportează în continuare rezultate solide.

Creşterile de luni vin după o săptămână de pierderi severe pe Wall Street, în care îngrijorările privind evaluările ridicate ale companiilor tehnologice şi investiţiile masive în infrastructura AI au provocat vânzări generalizate, în pofida listării record a companiei Anthropic.

Săptămâna trecută, Nasdaq şi Dow Jones au înregistrat cele mai mari scăderi săptămânale din ultimii peste şase ani, iar S&P 500 a consemnat cel mai accentuat declin din aprilie 2025. Toţi cei trei indici au intrat în teritoriu de corecţie, după pierderi de peste 10% faţă de maximele recente.

Indicele Nasdaq-100 a încheiat şedinţa de vineri aproape de pragul unei pieţe descendente, cu o scădere de aproximativ 20% faţă de maximul anterior, în timp ce Nasdaq Composite a trecut pe pierdere de la începutul anului.

Activitatea bursieră din această săptămână va fi redusă din cauza sărbătorii Thanksgiving. Pieţele americane vor fi închise joi, iar şedinţa de vineri se va încheia anticipat, la ora 13:00, ora New Yorkului.

Editor : A.C.