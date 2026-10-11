Critici din interiorul Partidului Republican la adresa lui Trump pentru acordul cu Rusia pentru motorină. „Nu respectă legea”

Senatorul republican american Thom Tillis a avertizat că acordul încheiat de preşedintele Donald Trump cu Rusia pentru furnizarea de motorină pe pieţele internaţionale ar putea încălca legislaţia Statelor Unite şi ar putea pune în pericol vieţile americanilor. Tillis se alătură astfel criticilor formulate de alți politicieni din ambele partide.

Donald Trump a anunţat vineri că Rusia a acceptat să furnizeze motorină pieţelor mondiale, iar administraţia sa a suspendat temporar sancţiunile americane asupra combustibililor ruşi, introduse pentru a limita veniturile Moscovei destinate finanţării războiului din Ucraina.

„Cred că există argumente legitime pentru a susţine că preşedintele nu respectă legea”, a declarat senatorul Thom Tillis, senator republican din Carolina de Nord, care urmează să se retragă din Senat la expirarea mandatului, în ianuarie, potrivit Reuters, peluată de News.ro.

Acordul anunțat de Trump intervine în condiţiile în care preţurile motorinei, utilizată în agricultură, transportul rutier de mărfuri şi încălzirea locuinţelor, se situează aproape de maxime istorice.

Costurile ridicate ale combustibililor reprezintă o problemă pentru administraţia Trump înaintea alegerilor pentru Congres din noiembrie, care vor decide dacă republicanii îşi păstrează majorităţile fragile în Camera Reprezentanţilor şi Senat.

Analiştii consideră însă că înţelegerea cu Moscova are şanse reduse să producă o scădere durabilă a preţurilor combustibililor.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a apărat duminică acordul, afirmând că administraţia dispune de autoritatea legală necesară pentru a-l pune în aplicare şi că măsura va contribui la reducerea costurilor suportate de consumatori.

„Vom face acest lucru folosind toate competenţele legale de care dispunem. Prin urmare, oricine din Congres susţine că o lege mai veche sau actuala lege Lindsey Graham ne interzice să procedăm astfel greşeşte”, a declarat Bessent în emisiunea „Fox & Friends”.

Legea „Lindsey O. Graham”

Disputa priveşte inclusiv legislaţia americană privind sancţiunile împotriva Rusiei.

Luna trecută, Trump a promulgat legea „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026”, un amplu pachet de sancţiuni care poartă numele fostului senator republican din Carolina de Sud, decedat în iulie.

Graham, cunoscut pentru poziţia sa fermă faţă de Rusia, fusese unul dintre principalii susţinători ai legislaţiei.

Tillis consideră că decizia administraţiei de a relaxa sancţiunile asupra combustibililor ruşi contravine obiectivelor acestei legi.

„Acţiunile preşedintelui şi declaraţiile sale din ultimele 24 de ore sunt exact opusul intenţiei acelei legi”, a afirmat senatorul republican.

El a avertizat, de asemenea, şi asupra riscului ca preşedintele rus Vladimir Putin să folosească acordul în avantajul său politic.

„Vă garantez că, la prima ocazie pe care o va avea să îl pună într-o situaţie jenantă sau să îl submineze pe preşedintele Trump, Putin o va face”, a declarat Tillis.

Critici din interiorul Partidului Republican

Tillis nu este singurul republican care contestă înţelegerea cu Rusia.

Reprezentantul Don Bacon din Nebraska, care se retrage de asemenea din Congres, a criticat vineri acordul, afirmând pe platforma X că sprijinirea economiei de război a preşedintelui rus este greşită din punct de vedere moral.

„Susţinerea economiei de război a lui Putin este greşită din punct de vedere moral, în timp ce acesta foloseşte banii pentru a bombarda oraşe”, a scris Bacon.

Fostul vicepreşedinte american Mike Pence a calificat decizia de ridicare a sancţiunilor asupra petrolului rusesc drept o „trădare” a moştenirii politice a lui Lindsey Graham şi i-a cerut lui Trump să revoce măsura.

Criticile apar într-un moment în care popularitatea preşedintelui american a scăzut puternic, iar tot mai mulţi republicani din Congres încearcă să se distanţeze de poziţiile sale înaintea alegerilor parlamentare.

Divergenţele vizează inclusiv conflictul din Iran şi războiul comercial cu Canada.

În schimb, senatorul republican John Barrasso din Wyoming, al doilea în ierarhia conducerii republicane din Senat, a apărat acordul cu Rusia.

Într-un interviu acordat duminică emisiunii „Face the Nation” de la CBS, Barrasso a declarat că Trump încearcă să reducă preţurile pentru consumatori, fermieri, crescători de animale şi transportatori.

„Preşedintele trebuie să găsească un echilibru şi să ia decizii dificile”, a afirmat Barrasso.

Editor : B.P.