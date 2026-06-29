Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut public duminică faptul că șoferii din toată țara încă așteaptă la cozi pentru benzină și, adesea, nu reușesc să găsească combustibilul de care au nevoie, în ciuda măsurilor de urgență menite să țină sub control o criză a combustibilului tot mai gravă, declanșată de întreruperile de la rafinării, anunță Kyiv Post.

În cadrul unei întâlniri neprogramate la Kremlin cu înalți oficiali și directori ai celor mai mari companii energetice din Rusia, Putin a recunoscut că penuria continuă să afecteze atât consumatorii, cât și întreprinderile.

„Problemele persistă atât pentru șoferi, cât și pentru întreprinderi”, a declarat Putin. „Din păcate, încă mai există cozi la benzinării, iar tipul de benzină necesar nu poate fi întotdeauna găsit.”

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Kremlinul a convocat ședința pe fondul extinderii penuriei de combustibil în aproape toate regiunile rusești, aproximativ 22 dintre acestea introducând restricții oficiale privind vânzarea de benzină la stațiile de alimentare. Și fermierii au semnalat dificultăți în procurarea combustibilului în plin sezon agricol de vară.

Pentru a atenua criza, Putin a declarat că Rusia a interzis exporturile de benzină și de combustibil pentru aviație, a redirecționat rezervele acumulate anterior către piața internă și a ordonat rafinăriilor mici și mijlocii să-și maximizeze producția alături de rafinăriile mai mari. Autoritățile iau în considerare, de asemenea, oprirea exporturilor de motorină pentru a stimula aprovizionarea internă.

Președintele rus susține că țara deține în prezent 1,7 milioane de tone metrice de benzină în rezervă. Conform estimărilor Reuters, această cantitate ar acoperi aproximativ 15 zile de cerere maximă de vară sau aproximativ două luni din consumul zilnic actual de benzină al țării.

În ciuda acestor măsuri, Putin a recunoscut că sunt necesare reforme mai profunde, afirmând că piața combustibililor necesită „măsuri sistemice care să corespundă amploarei provocărilor actuale”.

O opțiune luată în considerare în prezent este importul de benzină - o măsură neobișnuită pentru unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume.

Viceprim-ministrul Alexander Novak a declarat duminică că Rusia importă deja între 100.000 și 150.000 de tone metrice de benzină pe lună din Belarus și negociază livrări suplimentare cu Kazahstanul, deși doar o singură rafinărie kazahă este considerată capabilă să exporte combustibil către Rusia.

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Penuria survine după luni de atacuri cu drone ucrainene de lungă distanță care au vizat infrastructura de rafinare a petrolului din Rusia. Reuters estimează că producția de combustibil a Rusiei a scăzut cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna iunie și se situează acum cu aproximativ 20% sub cererea internă.

Dintre cele mai mari rafinării din Rusia, doar rafinăria din Omsk - cu o capacitate anuală de prelucrare de 22 de milioane de tone metrice - a evitat atacurile ucrainene în ultimele două luni și continuă să funcționeze la capacitate maximă.

Editor : C.A.