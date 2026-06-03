NATO devine din ce în ce mai importantă pe măsură ce Europa se confruntă cu riscuri de securitate crescânde din partea Iranului, a declarat fostul consilier pentru securitate națională al SUA, John Bolton, într-un interviu acordat TVP World. El a avertizat că activitățile Iranului și capacitățile sale în materie de rachete ar putea amenința direct Europa și nu ar trebui considerate doar o preocupare a SUA. Bolton a criticat, de asemenea, lipsa de coordonare a Washingtonului cu aliații și a afirmat că incertitudinea privind strategia SUA în Orientul Mijlociu ar putea avea implicații mai ample pentru securitatea globală, inclusiv pentru Ucraina.

Bolton a afirmat că guvernele europene nu ar trebui să considere confruntarea cu Iranul doar ca o problemă a SUA sau doar prin prisma întrebării dacă un conflict mai amplu în Orientul Mijlociu ar putea reduce sprijinul militar american pentru Ucraina.

„Importanța alianței NATO crește, nu scade”, a spus Bolton. „Iranienii au desfășurat un număr semnificativ de activități teroriste în Europa, la fel cum au făcut-o și în America de Nord”, a adăugat el.

Europa este, de asemenea, mai aproape de Iran decât Statele Unite și ar putea fi atinsă de rachetele balistice iraniene cu rază medie de acțiune, a spus Bolton.

Trump, sub presiune

John Bolton, care a ocupat funcția de consilier pentru securitate națională în timpul primului mandat al lui Trump, a afirmat că președintele american nu a reușit să-și explice clar obiectivul în criza iraniană.

„El vrea să ajungă la un acord. Vrea să declare victoria și vrea ca prețurile la benzină la stațiile de alimentare din SUA să scadă”, a spus Bolton.

De asemenea, el l-a criticat pe Donald Trump pentru că nu a consultat Congresul, aliații din NATO, statele arabe din Golf și partenerii-cheie ai SUA din Asia înainte ca criza să se agraveze.

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Bolton a avertizat că permiterea Teheranului să exercite presiuni asupra traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o rută cheie pentru transportul de petrol și gaze între Iran și Oman, ar crea „un precedent foarte periculos” pentru alte căi navigabile internaționale similare.

Între timp, Washingtonul nu a clarificat dacă obiectivul său este distrugerea programului nuclear al Iranului, forțarea unei schimbări de regim sau ajungerea la un acord mai restrâns, a spus fostul consilier al președintelui american.

Chiar dacă instalațiile nucleare sunt grav avariate, Iranul ar putea reconstrui dacă păstrează oamenii de știință și cunoștințele tehnice din spatele programului său atomic, a adăugat el.

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Editor : C.A.