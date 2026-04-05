Video Criza petrolului prinde viteză: „Nimeni nu scapă de scumpiri”, avertizează experții americani

Platformă petrolieră în Bergen, Norvegia. Foto: Profimedia
Fluxul global de petrol, întrerupt de război Datele-limită pentru oprirea livrărilor

Nimeni nu scapă de scumpiri, iar în câteva zile valul va ajunge și pe Bătrânul Continent. Fluxul de petrol din Orientul Mijlociu este „sugrumat”, iar Europa se pregătește să facă față unei crize energetice, pe fondul războiului din Iran. Deja foarte multe regiuni de pe glob sunt în criză, arată un jurnalist al New York Times, specializat în tendințele și fluctuațiile globale pe segmentul energetic.

Criza petrolului se apropie de un punct critic, iar efectele ar putea fi resimțite în lanț pe întreg globul, pe măsură ce transporturile începute înaintea izbucnirii conflictului se epuizează treptat. Jurnalistul american Max Fisher explică mecanismul prin care lumea încă primește petrol, deși fluxurile au fost întrerupte, și avertizează că momentul în care aceste livrări se opresc ar putea declanșa scumpiri majore.

Fisher atrage atenția că una dintre cele mai mari confuzii legate de criza petrolului este legată de ritmul extrem de lent în care se deplasează transporturile maritime.

„Acesta este un petrolier și ceea ce trebuie să știți despre un petrolier este că e foarte, foarte mare. Călătorește cu 10 sau 15 noduri — adică, fără nicio glumă, cu viteza unei biciclete”, explică el într-un clip, subliniind că transportul petrolului pe mare este un proces lent, dar constant.

Fisher descrie fluxul global al petrolului ca pe o rețea continuă de transporturi care pornesc din Orientul Mijlociu și ajung în toate colțurile lumii.

„Aceste linii roșii arată petrolul care pleacă din Orientul Mijlociu și este distribuit pe mapamond. Acum, acest flux a fost întrerupt. Iată-l însă în decembrie, înainte de război: petrolul avea un flux continuu”, spune jurnalistul.

Fluxul global de petrol, întrerupt de război

Potrivit acestuia, chiar și după izbucnirea conflictului, lumea a continuat să primească petrol deoarece existau deja numeroase transporturi aflate pe drum.

„Când a pornit războiul, iar fluxul de petrol s-a oprit, a existat în continuare o cantitate suficientă pe drum, în lunga și lenta călătorie «cu bicicleta» în jurul globului. Încă primim transporturi care au plecat înainte de începerea războiului. Dacă vă uitați din nou la hartă, vedeți că majoritatea livrărilor către SUA se vor opri în jurul datei de 15 aprilie. În Europa, se opresc în jurul datei de 10 aprilie. În Asia, pe 1 aprilie, fiind abia la început”, afirmă jurnalistul.

„În unele părți ale Africii, penuria a început din 20 martie - ei sunt deja din plin în această situație gravă. Sunt afectate chiar și locuri precum SUA, unde încă primim petrol trimis dinainte de începerea războiului”, spune Fisher.

Datele-limită pentru oprirea livrărilor

Pe măsură ce transporturile se epuizează, presiunea pe piață crește, iar competiția pentru resurse devine tot mai intensă.

„Țările ale căror transporturi s-au epuizat creează această creștere mare a cererii. Așa că, de fiecare dată când mergeți la pompă sau plătiți factura de energie, «licitați» împotriva lor, iar ei «licitează» împotriva voastră”, explică Fisher, descriind modul în care cererea globală influențează direct prețurile pentru consumatori.

Potrivit acestuia, situația ar putea deveni și mai dificilă în perioada imediat următoare, mai ales pentru marile economii.

„Toate acestea se vor înrăutăți semnificativ atunci când China și Europa vor începe să rămână și ele fără transporturi și vor crește cererea pentru a le înlocui, ceea ce este foarte probabil să se întâmple în viitorul extrem de apropiat”, avertizează jurnalistul.

Analiza lui Max Fisher sugerează că efectele reale ale întreruperii fluxurilor de petrol nu se văd imediat, ci apar treptat, pe măsură ce ultimele transporturi ajung la destinație și nu mai sunt înlocuite. În acest context, perioada următoare este considerată critică pentru stabilitatea piețelor energetice și pentru nivelul prețurilor la combustibili și energie la nivel global.

Citește și: Trump se dezlănțuie asupra Iranului: „Deschideţi naibii Strâmtoarea, ticăloşi nebuni, sau veţi trăi în iad! O să vedeți voi!”

Editor : C.A.

1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce prețurile la nivelul anterior. Nu avem resursele să compensăm tot
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu ajungem la criză. Reducerea prețului e o mare greșeală
Chuck Schumer
Liderul democraților din Senatul SUA atacă discursul lui Donald Trump la adresa Iranului: „Se dezlănțuie ca un nebun”
ISRAEL TEL AVIV PROTEST AGAINST WAR
Manifestații la Tel Aviv contra războiului cu Iranul: „Nu bombardaţi, negociați!”. Ciocniri violente cu poliția, protestatari arestați
Israeli Prime Minister Netanyahu Press Conference in Jerusalem
Infrastructura industrială iraniană, ținta Israelului. Netanyahu: Le distrugem „mașina de bani.” Loviturile continuă, așa cum am promis
Recomandările redacţiei
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
gazoduct foto novosti rs
Explozibilii găsiţi în apropierea gazoductului Balkan Stream, o...
razvan lucescu
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Alexandru Rogobete acuză presiuni din partea „unor somităţi” cărora le-a închis clinicile private
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”