Cu câteva zile înainte de summitul NATO de la Ankara, Trump spune că e „ridicol” ca SUA „să continue pe o cale unilaterală” în alianță

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că este "ridicol" ca SUA să menţină o relaţie „unilaterală” cu NATO, cu mai puţin de o săptămână înainte de summitul organizaţiei de la Ankara, în Turcia, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Este ridicol pentru SUA să continue pe o cale unilaterală, când relaţia nu este reciprocă. Nu au fost acolo pentru noi!!!”, a postat Trump pe reţeaua Truth Social.

Mesajul său a inclus un grafic care prezintă suma cheltuielilor NATO, care arată că SUA investesc considerabil mai mult decât celelalte ţări membre. Potrivit acestui grafic, care nu menţionează termenul în care s-au făcut investiţiile, SUA au alocat pentru apărare 999 miliarde de dolari, Regatul Unit - 90 de miliarde de dolari, Franţa - 66,5 miliarde de dolari, Italia - 48,8 miliarde de dolari iar Polonia - 44,3 miliarde de dolari.

Donald Trump este aşteptat la summitul NATO din capitala turcă pe 7 și 8 iulie, după ce şi-a criticat aliaţii europeni pentru refuzul lor de a se angaja alături de el în războiul pe care l-a declanşat la sfârşitul lui februarie împotriva Iranului împreună cu Israelul.

Sub presiunea preşedintelui american, cele 32 de ţări ale NATO s-au angajat anul trecut, la Haga, să aloce până în 2035 cel puţin 5% din PIB pentru cheltuielile de securitate.

Preşedintele american insistă de asemenea asupra faptului că doreşte ca Europa să-şi asume rolul de lider în materie de apărare şi Washingtonul a luat deja măsuri pentru a-şi reduce angajamentele.

Editor : A.C.