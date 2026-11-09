Cuirasatele clasa Trump și scutul antiaerian și antirachetă masiv promovat drept Cupola de Aur (Golden Dome) sunt cele două programe de apărare preferate ale președintelui american Donald Trump, menite să facă parte din moștenirea sa, asigurând securitatea SUA împotriva dușmanilor săi mult timp după ce el va părăsi Casa Albă. Liderii democrați, care vor prelua în curând controlul asupra comisiilor-cheie din Congres, le descriu drept proiecte de vanitate ale lui Trump, prea extravagante și mult prea costisitoare, iar viitorul lor nu mai este acum atât de sigur, scrie The Times.

Având în vedere că democrații vor prelua în curând conducerea Camerei Reprezentanților și a Senatului, „Cupola de Aur” a lui Trump — scutul antirachetă propus, bazat atât pe tehnologie spațială, cât și terestră — și „flota de aur” a acestuia, formată din nave de război cu propulsie nucleară, par destinate să fie eliminate sau, cel puțin, private de fondurile necesare pentru a face ca progresul lor să devină nesustenabil.

Pete Hegseth, secretarul apărării aflat sub focul criticilor, solicită 1,5 trilioane de dolari pentru bugetul său de anul viitor, sumă pe care democrații o consideră deja mult prea exagerată.

Cele 15 nave de război din clasa „Trump” vor costa aproximativ 275 de miliarde de dolari pe o perioadă de producție de 26 de ani, potrivit estimărilor Biroului Bugetar al Congresului (CBO).

Nu doar costul este cel care pune aceste cuirasate sub lupă. Scopul strategic al acestor nave — care au o deplasare de 35.000 de tone, fiecare costând mai mult decât un portavion și având un preț echivalent cu zece distrugătoare cu rachete ghidate din clasa Arleigh Burke — este pus sub semnul întrebării.

Adam Smith, un congresman democrat din statul Washington care aspiră să devină președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților în ianuarie, a scris într-o scrisoare care a ajuns în presă, adresată colegilor democrați: „Avem nevoie de un mix adecvat de sisteme de înaltă performanță, capabile să supraviețuiască, și de capacități de consum [platforme ieftine, fără echipaj, a căror pierdere în luptă ar fi acceptabilă], nu de o flotă de cuirasate cu propulsie nucleară, așa cum propune președintele.”

Decizia de a dota navele de război cu propulsie nucleară, ceea ce a dus la creșterea costurilor, a fost confirmată de Marina SUA în luna mai.

Trump dorea o navă de război atotputernică și extrem de performantă care să domine mările, având în vedere, fără îndoială, imensul program de construcție de nave de război al Chinei. Ca urmare, proiectul prevedea o navă de război înarmată cu rachete nucleare și convenționale, arme hipersonice și un tun electromagnetic care poate lansa un proiectil la o viteză de șapte ori mai mare decât cea a sunetului.

Prezentare a USS Defiant, care ar fi urmat să fie primul cuirasat din Clasa Trump. Foto: Profimedia

După ce CBO și-a publicat raportul în luna august, în care avertiza asupra creșterii costurilor cuirasatului din clasa „Trump”, Smith, liderul democrat al Comisiei pentru servicii armate din Camera Reprezentanților, a declarat că programul era „un proiect de vanitate prost conceput”.

Trump a insistat că programul său de construcție navală „Flota de Aur” (Gilden Fleet) va produce o navă de război „de 100 de ori mai puternică decât orice cuirasat construit vreodată”.

Cu toate acestea, fără sprijinul democraților pentru finanțarea visului său, navele de război din clasa „Trump” — dintre care prima, USS Defiant, ar trebui să intre în serviciu până în 2036 — par sortite eșecului.

„Având în vedere rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului, programul navelor de război s-a împotmolit și începe să ia apă”, a declarat contraamiralul în rezervă Mark Montgomery pentru site-ul de tehnologie militară TWZ.

Trump și-a anunțat viziunea privind „Flota de Aur” la Mar-a-Lago în decembrie 2025, în urma proiectului „Cupola de Aur” dezvăluit în ianuarie același an. În septembrie, președintele a anunțat că arcul de triumf propus de el urma să fie plin de drone și lunetiști. Niciunul dintre aceste proiecte nu pare să aibă șanse de supraviețuire.

Proiectul „Golden Dome” a generat deja estimări de cost extrem de diferite. Pentagonul a indicat că programul va costa aproximativ 185 de miliarde de dolari până în 2035, fiind solicitate 17,5 miliarde de dolari pentru anul viitor.

Președintele SUA, Donald Trump, anunțând proiectul de apărare „Golden Dome” pe 20 mai 2025. Foto: Casa Albă / Profimedia

Cu toate acestea, CBO a prezentat o cifră de 1,2 trilioane de dolari pentru dezvoltarea, desfășurarea și operarea sistemului pe o perioadă de 20 de ani. Pentagonul contestă această cifră.

O parte a problemei pentru cercetătorii din Congres este că Pentagonul a fost reticent în privința detaliilor privind costurile. Cel mai costisitor element va fi dezvoltarea și desfășurarea interceptorilor spațiali, destinați să lovească rachetele inamice în timpul fazei de propulsie.

CBO a estimat că acești interceptori ar putea costa 740 de miliarde de dolari.

Dezbaterea din cadrul noului Congres controlat de democrați, care va începe în ianuarie, nu se va referi doar la aspectul financiar. Costurile uriașe au dus la eșecul programului „Războiul Stelelor” al președintelui Reagan din anii ’80, care era chiar mai ambițios decât „Golden Dome”.

În ambele cazuri, însă, au existat și există în continuare aspecte strategice care trebuie dezbătute: cât de eficient ar fi un sistem național de apărare antirachetă ca mijloc de descurajare a potențialilor inamici? Ar încuraja aceasta Rusia și China, de exemplu, și posibil Coreea de Nord, să-și mărească semnificativ arsenalele de rachete cu rază lungă de acțiune, nucleare și hipersonice? Dacă da, ar provoca asta o nouă cursă a înarmărilor?

În prezent, însă, având în vedere că democrații victorioși vor deține în curând controlul asupra bugetului, se pare că discuția se concentrează în principal asupra costului proiectelor de apărare preferate ale lui Trump.