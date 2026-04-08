Culisele deciziei lui Trump de a băga SUA în război cu Iranul: de la prezentarea lui Netanyahu la opoziția lui Vance

SUV-ul negru în care se afla prim-ministrul Benjamin Netanyahu a sosit la Casa Albă puțin înainte de ora 11:00, în data de 11 februarie. Liderul israelian, care făcea presiuni de luni de zile asupra Statelor Unite pentru a accepta un atac de amploare împotriva Iranului, a fost condus înăuntru fără prea multe formalități, ferit de privirile reporterilor, pregătit pentru unul dintre momentele cu miza cea mai mare din lunga sa carieră, relatează The New York Times.

Oficialii americani și israelieni s-au adunat mai întâi în Sala Cabinetului, adiacentă Biroului Oval. Apoi, Netanyahu s-a îndreptat spre parter pentru evenimentul principal: o prezentare strict secretă despre Iran pentru președintele Trump și echipa sa în Camera de criză a Casei Albe, care era rar folosită pentru întâlniri față în față cu lideri străini.

Donald Trump s-a așezat, dar nu în locul său obișnuit, la capul mesei de conferințe din mahon din încăpere. În schimb, președintele american a luat loc pe o parte, cu fața spre ecranele mari montate de-a lungul peretelui. Premierul israelian s-a așezat pe cealaltă parte, exact vizavi de președinte.

Pe ecranul din spatele prim-ministrului apărea David Barnea, directorul Mossad, agenția de informații externe a Israelului, precum și oficiali militari israelieni. Așezați vizual în spatele lui Netanyahu, aceștia creau imaginea unui lider în timp de război înconjurat de echipa sa.

Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe, stătea la capătul îndepărtat al mesei. Secretarul de stat Marco Rubio, care îndeplinea și funcția de consilier pentru securitate națională, își ocupase locul obișnuit. Secretarul apărării Pete Hegseth și generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major, care de obicei stăteau împreună în astfel de ocazii, se aflau pe o parte; alături de ei se afla John Ratcliffe, directorul CIA. Jared Kushner, ginerele președintelui SUA, și Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, care negociase cu iranienii, completau grupul principal.

Întâlnirea fusese organizată în mod deliberat la scară restrânsă, pentru a preveni scurgerile de informații. Alți secretari de stat de rang înalt nu aveau habar că aceasta avea loc. De asemenea, era absent și vicepreședintele american. JD Vance se afla în Azerbaidjan, iar întâlnirea fusese programată cu atât de puțin timp înainte, încât nu a reușit să se întoarcă la timp.

Prezentarea pe care Netanyahu urma să o facă în următoarea oră urma să fie decisivă în a pune Statele Unite și Israelul pe calea unui conflict armat major în mijlocul uneia dintre cele mai instabile regiuni ale lumii. Și urma să ducă la o serie de discuții în interiorul Casei Albe în zilele și săptămânile următoare, ale căror detalii nu au fost raportate anterior, în cadrul cărora Trump a cântărit opțiunile și riscurile înainte de a da undă verde pentru a se alătura Israelului în atacarea Iranului.

Această relatare despre modul în care liderul de la Casa Albă a dus Statele Unite în război este extrasă din materialele documentare pentru o carte care urmează să apară, intitulată „Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump”. Ea dezvăluie cum deliberările din cadrul administrației au scos în evidență instinctele președintelui american, disensiunile din cercul său restrâns și modul în care acesta conduce Casa Albă. Relatarea se bazează pe interviuri ample realizate cu condiția păstrării anonimatului, pentru a prezenta discuțiile interne și aspectele sensibile.

Raportul subliniază cât de strâns s-au aliniat gândirea agresivă a celui de-al 47-lea președinte al SUA cu cea a lui Benjamin Netanyahu pe parcursul a mai multor luni, într-o măsură mai mare decât au recunoscut chiar și unii dintre principalii consilieri ai președintelui american. Relația lor strânsă a constituit o caracteristică constantă pe durata a două administrații, iar această dinamică — oricât de tensionată ar fi fost uneori — a alimentat critici intense și suspiciuni atât în stânga, cât și în dreapta spectrului politic american.

Și arată cum, în cele din urmă, chiar și membrii mai sceptici ai cabinetului de război al lui Trump – cu excepția notabilă a lui Vance, figura din interiorul Casei Albe cea mai opusă unui război pe scară largă – s-au supus instinctelor președintelui american, inclusiv încrederii sale abundente că războiul va fi rapid și decisiv. Casa Albă a refuzat să comenteze.

În Camera de criză, pe 11 februarie, Netanyahu a susținut cu insistență ideea că Iranul era pregătit pentru o schimbare de regim și și-a exprimat convingerea că o misiune comună a Statelor Unite și a Israelului ar putea pune capăt, în sfârșit, Republicii Islamice.

La un moment dat, israelienii i-au prezentat lui Trump un scurt videoclip care includea un montaj cu potențiali noi lideri care ar putea prelua conducerea țării în cazul în care guvernul de linie dură ar cădea. Printre cei prezentați se afla Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului șah al Iranului, acum un disident stabilit la Washington care a încercat să se poziționeze ca un lider secular care ar putea conduce Iranul către un guvern post-teocratic.

Premierul israelian și echipa sa au prezentat o serie de condiții pe care le-au descris ca indicând o victorie aproape sigură: programul iranian de rachete balistice ar putea fi distrus în câteva săptămâni. Regimul ar fi atât de slăbit încât nu ar mai putea bloca Strâmtoarea Ormuz, iar probabilitatea ca Iranul să lovească interesele americane în țările vecine a fost considerată minimă.

În plus, informațiile Mossadului indicau că protestele de stradă din Iran vor reîncepe și că – cu ajutorul agenției de spionaj israeliene care ar fi contribuit la incitarea la revolte și rebeliune – o campanie intensă de bombardamente ar fi putut crea condițiile necesare pentru ca opoziția iraniană să răstoarne regimul. Israelienii au ridicat, de asemenea, perspectiva ca luptătorii kurzi iranieni să treacă granița din Irak pentru a deschide un front terestru în nord-vest, întinzând și mai mult forțele regimului și accelerând prăbușirea acestuia.

Netanyahu și-a susținut discursul pe un ton monoton, dar plin de încredere. Se pare că acesta a fost bine primit de cea mai importantă persoană din sală, președintele american.

„Mi se pare bine”, i-a spus Trump prim-ministrului israelian. Pentru Benjamin Netanyahu, acest lucru a reprezentat un semnal care indica probabil undă verde pentru o operațiune comună SUA-Israel.

Netanyahu nu a fost singurul care a plecat de la întâlnire cu impresia că Trump luase deja o hotărâre. Consilierii președintelui american au observat că acesta fusese profund impresionat de promisiunile privind capacitățile serviciilor militare și de informații ale lui Netanyahu, la fel cum fusese și atunci când cei doi au discutat înainte de războiul de 12 zile cu Iranul, din luna iunie.

La începutul vizitei sale la Casa Albă, pe 11 februarie, Netanyahu a încercat să atragă atenția americanilor adunați în Sala Cabinetului asupra amenințării existențiale reprezentate de liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani.

Când alții din sală l-au întrebat pe prim-ministrul israelian despre posibilele riscuri ale operațiunii, Netanyahu le-a recunoscut, dar a subliniat un aspect esențial: în opinia sa, riscurile inacțiunii erau mai mari decât riscurile acțiunii. El a susținut că prețul acțiunii nu ar face decât să crească dacă ar amâna lovitura și ar acorda Iranului mai mult timp pentru a-și accelera producția de rachete și a crea un scut de imunitate în jurul programului său nuclear.

Toți cei prezenți în sală au înțeles că Iranul avea capacitatea de a-și mări stocurile de rachete și drone la un cost mult mai redus și mult mai rapid decât ar fi putut Statele Unite să construiască și să furnizeze interceptorii mult mai scumpi necesari pentru a proteja interesele americane și aliații din regiune.

Prezentările lui Benjamin Netanyahu — și răspunsul pozitiv al celui de-al 47-lea președinte american la acestea — au creat o sarcină urgentă pentru comunitatea de informații a SUA. Peste noapte, analiștii au lucrat pentru a evalua viabilitatea a ceea ce echipa israeliană îi spusese liderului american.

„E o prostie”

Rezultatele analizei serviciilor de informații americane au fost prezentate a doua zi, pe 12 februarie, în cadrul unei alte reuniuni rezervate exclusiv oficialilor americani, care a avut loc în Camera de criză. Înainte de sosirea lui Trump, doi înalți responsabili ai serviciilor de informații au informat cercul restrâns al președintelui american.

Oficialii serviciilor de informații aveau cunoștințe aprofundate despre capacitățile militare ale Statelor Unite și cunoșteau pe de rost sistemul iranian și actorii săi. Ei împărțiseră prezentarea lui Netanyahu în patru părți. Prima era „decapitarea” – uciderea ayatollahului. A doua era paralizarea capacității Iranului de a-și proiecta puterea și de a-și amenința vecinii. A treia era o revoltă populară în interiorul Iranului. Iar a patra era schimbarea regimului, cu instalarea unui lider secular la conducerea țării.

Oficialii americani au considerat că primele două obiective erau realizabile cu ajutorul serviciilor de informații și al puterii militare americane. Aceștia au considerat că a treia și a patra parte a prezentării a premierului israelian, care includeau posibilitatea ca kurzii să lanseze o invazie terestră în Iran, erau departe de realitate.

Când Trump s-a alăturat ședinței, Ratcliffe l-a informat cu privire la această evaluare. Directorul CIA a folosit un singur cuvânt pentru a descrie scenariile de schimbare a regimului prezentate de prim-ministrul israelian: „ridicole”.

În acel moment, Marco Rubio l-a întrerupt. „Cu alte cuvinte, e o prostie”, a spus el.

Ratcliffe a adăugat că, având în vedere caracterul imprevizibil al evenimentelor în orice conflict, ar putea avea loc o schimbare de regim, dar aceasta nu ar trebui considerată un obiectiv realizabil.

Au intervenit și alții, printre care JD Vance, proaspăt întors din Azerbaidjan, care și-a exprimat, la rândul său, un scepticism profund cu privire la perspectiva unei schimbări de regim.

Președintele american s-a adresat apoi generalului Caine. „Domnule general, ce părere aveți?”

Generalul Caine a răspuns: „Domnule, din experiența mea, aceasta este procedura standard de operare a israelienilor. Ei exagerează, iar planurile lor nu sunt întotdeauna bine elaborate. Știu că au nevoie de noi și de aceea insistă atât de mult.”

Trump a analizat rapid situația. Schimbarea regimului, a spus el, ar fi „problema lor”. Nu era clar dacă se referea la israelieni sau la poporul iranian. Însă concluzia era că decizia sa privind intrarea în război cu Iranul nu depindea de fezabilitatea părților 3 și 4 din prezentarea lui Netanyahu.

Trump părea să rămână foarte interesat de realizarea părților 1 și 2: uciderea ayatollahului și a liderilor de vârf ai Iranului și desființarea armatei iraniene.

Generalul Caine — omul pe care Trump obișnuia să-l numească „Razin’ Caine” — îl impresionase pe președintele american cu ani în urmă, spunându-i că gruparea Stat Islamic putea fi învinsă mult mai repede decât estimaseră alții. Trump a răsplătit această încredere promovându-l pe general, care fusese pilot de vânătoare în Forțele Aeriene, în funcția de consilier militar principal. Generalul Caine nu era un loialist politic și avea serioase îngrijorări cu privire la un război cu Iranul. Dar era foarte prudent în modul în care își prezenta opiniile președintelui american.

Pe măsură ce mica echipă de consilieri implicați în planuri a purtat discuții în zilele următoare, generalul Caine le-a prezentat lui Trump și altor persoane o evaluare militară alarmantă, potrivit căreia o campanie de amploare împotriva Iranului ar epuiza drastic stocurile de armament american, inclusiv rachetele de interceptare, ale căror rezerve fuseseră deja solicitate la maximum după ani de sprijin acordat Ucrainei și Israelului. Generalul Caine nu vedea nicio soluție clară pentru refacerea rapidă a acestor stocuri.

El a subliniat, de asemenea, dificultatea enormă de a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz și riscurile ca Iranul să o blocheze. Trump respinsese această posibilitate, plecând de la premisa că regimul ar capitula înainte de a se ajunge la asta. Președintele american părea să creadă că ar fi un război foarte scurt — o impresie care fusese întărită de reacția modestă la bombardamentul american asupra instalațiilor nucleare iraniene din luna iunie.

Rolul generalului Caine în perioada premergătoare războiului a pus în evidență o tensiune clasică între sfatul militar și procesul decizional prezidențial. Președintele Comitetului era atât de hotărât să nu ia o poziție clară — repetând că nu era rolul său să-i spună președintelui american ce să facă, ci mai degrabă să prezinte opțiuni împreună cu riscurile potențiale și posibilele consecințe de ordinul doi și trei — încât unora dintre cei care îl ascultau li se părea că susține simultan toate punctele de vedere ale unei chestiuni.

El întreba constant: „Și apoi ce urmează?”. Dar Trump părea adesea să audă doar ceea ce voia să audă.

Generalul Caine se deosebea în aproape toate privințele de fostul președinte al Comitetului, generalul Mark A. Milley, care se certase vehement cu Trump în timpul primului său mandat și care își considera rolul ca fiind acela de a-l împiedica pe președinte să întreprindă acțiuni periculoase sau imprudente.

O persoană familiarizată cu interacțiunile dintre ei a remarcat că Trump avea obiceiul de a confunda sfaturile tactice ale generalului Caine cu cele strategice. În practică, asta însemna că generalul putea avertiza într-o frază despre dificultățile unui anumit aspect al operațiunii, iar în următoarea frază putea menționa că Statele Unite dispuneau de o rezervă practic nelimitată de bombe ieftine, ghidate cu precizie, și că ar fi putut lovi Iranul timp de săptămâni întregi odată ce ar fi obținut superioritatea aeriană.

Pentru președinte, acestea erau observații separate. Dar Trump părea să creadă că a doua observație o anula pe prima.

În niciun moment pe parcursul deliberărilor, președintele comisiei nu i-a spus direct liderului SUA că războiul cu Iranul era o idee groaznică — deși unii dintre colegii generalului Caine credeau că exact asta era părerea lui.

Deși Netanyahu era privit cu neîncredere de mulți dintre consilierii președintelui, viziunea prim-ministrului israelian asupra situației era mult mai apropiată de opinia lui Trump decât ar fi vrut să recunoască anti-intervenționiștii din echipa lui Trump sau din mișcarea mai largă „America First”. Acest lucru era valabil de mulți ani.

Dintre toate provocările de politică externă cu care s-a confruntat Donald Trump pe parcursul celor două mandate prezidențiale, Iranul s-a detașat. El îl considera un adversar deosebit de periculos și era dispus să-și asume riscuri mari pentru a împiedica capacitatea regimului de a purta război sau de a dobândi o armă nucleară. În plus, discursul lui Netanyahu s-a potrivit perfect cu dorința liderului SUA de a demola teocrația iraniană, care preluase puterea în 1979, când Trump avea 32 de ani. De atunci, aceasta a reprezentat o piatră de încercare pentru Statele Unite.

Acum, el ar putea deveni primul președinte de la preluarea puterii de către conducerea clericală, în urmă cu 47 de ani, care să reușească o schimbare de regim în Iran. Deși de obicei nu se menționa, dar era mereu prezentă în fundal, exista și motivația suplimentară că Iranul pusese la cale asasinarea lui Trump, ca răzbunare pentru uciderea, în ianuarie 2020, a generalului Qassim Suleimani, considerat în Statele Unite drept una dintre forțele motrice ale campaniei iraniene de terorism internațional.

Revenit la putere pentru un al doilea mandat, încrederea lui Trump în capacitățile armatei americane nu făcuse decât să crească. El a fost încurajat în mod special de spectaculosul raid al trupelor de comando care l-a capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro din complexul său, pe 3 ianuarie. Niciun american nu și-a pierdut viața în cadrul operațiunii, ceea ce a constituit pentru președintele SUA o dovadă în plus a priceperii de neegalat a forțelor armate americane.

În cadrul cabinetului, Pete Hegseth era cel mai mare susținător al unei campanii militare împotriva Iranului.

Marco Rubio le-a dat de înțeles colegilor că avea o atitudine mult mai ambivalentă. El nu credea că iranienii ar fi de acord cu un acord negociat, dar prefera continuarea unei campanii de presiune maximă în locul declanșării unui război pe scară largă. Cu toate acestea, secretarul de stat american nu a încercat să-l convingă pe Trump să renunțe la operațiune, iar după începerea războiului a prezentat justificarea administrației cu deplină convingere.

Susie Wiles era îngrijorată de consecințele pe care le-ar putea avea un nou conflict în străinătate, dar nu obișnuia să se pronunțe cu fermitate asupra chestiunilor militare în cadrul reuniunilor mai ample; dimpotrivă, îi încuraja pe consilieri să-și împărtășească opiniile și preocupările cu președintele american în astfel de contexte. Wiles își exercita influența asupra multor alte chestiuni, dar în sala de ședințe, alături de Trump și de generali, ea rămânea în plan secund. Cei apropiați ei au spus că nu considera că rolul ei era să-și împărtășească îngrijorările cu președintele cu privire la o decizie militară în fața celorlalți. Și credea că era mai important ca liderul de la Casa Albă să asculte expertiza consilierilor precum generalul Caine, Ratcliffe și Rubio.

Cu toate acestea, Wiles le spusese colegilor că îi era teamă ca Statele Unite să nu fie târâte într-un alt război în Orientul Mijlociu. Un atac asupra Iranului ar fi putut provoca o creștere vertiginoasă a prețurilor la benzină cu câteva luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, ceea ce ar fi putut influența dacă ultimii doi ani ai celui de-al doilea mandat al lui Trump ar fi fost ani ai realizărilor sau ai citațiilor emise de democrații din Camera Reprezentanților. Însă, în cele din urmă, Susie Wiles a fost de acord cu operațiunea.

Citește și: Cum a ajuns liderul suprem al Iranului la un armistițiu cu Donald Trump: „Nu aveam nicio idee ce urma să se întâmple”

Opoziția lui JD Vance

Nimeni din cercul restrâns al celui de-al 47-lea președinte american nu era mai îngrijorat de perspectiva unui război cu Iranul sau nu a depus mai multe eforturi pentru a-l împiedica decât vicepreședintele SUA.

JD Vance își construise cariera politică opunându-se tocmai genului de aventurism militar care era acum luat în considerare cu seriozitate. El descrisese un război cu Iranul drept „o imensă risipă de resurse” și „extrem de costisitor”.

Cu toate acestea, el nu era un susținător al unei abordări conciliatorii în toate situațiile. În ianuarie, când Trump a avertizat public Iranul să înceteze uciderea protestatarilor și a promis că ajutorul era pe drum, Vance îl încurajase în particular pe președintele SUA să-și impună „linia roșie”. Însă ceea ce a susținut vicepreședintele american a fost o lovitură limitată, cu caracter punitiv, ceva mai apropiat de modelul atacului cu rachete al lui Trump împotriva Siriei din 2017, ca răspuns la utilizarea armelor chimice împotriva civililor.

Vicepreședintele american considera că un război menit să provoace o schimbare de regim în Iran ar fi un dezastru. El ar fi preferat să nu se lanseze niciun atac. Însă, știind că Trump era probabil să intervină într-un fel sau altul, a încercat să orienteze discuțiile către o acțiune mai limitată. Ulterior, când a devenit evident că președintele SUA era hotărât să lanseze o campanie de amploare, Vance a susținut că ar trebui să o facă cu o forță copleșitoare, în speranța de a-și atinge obiectivele rapid.

În fața colegilor săi, Vance l-a avertizat pe Trump că un război împotriva Iranului ar putea provoca haos în regiune și un număr incalculabil de victime. De asemenea, ar putea destrăma coaliția politică a lui Trump și ar fi perceput ca o trădare de către mulți alegători care au crezut în promisiunea de a nu mai fi noi războaie.

JD Vance a ridicat și alte preocupări. În calitate de vicepreședinte, era conștient de amploarea problemei munițiilor americane. Un război împotriva unui regim cu o voință enormă de supraviețuire ar putea lăsa Statele Unite într-o poziție mult mai proastă pentru a lupta în conflicte timp de câțiva ani.

Vicepreședintele le-a spus colaboratorilor săi că niciun fel de analiză militară nu putea evalua cu adevărat ce ar face Iranul ca represalii atunci când era în joc supraviețuirea regimului. Un război putea lua cu ușurință o turnură imprevizibilă. Mai mult, el considera că șansele de a construi un Iran pașnic în urma conflictului păreau foarte mici.

Dincolo de toate acestea se afla probabil cel mai mare risc dintre toate: Iranul deținea avantajul în ceea ce privește Strâmtoarea ormuz. Dacă această strâmtoare îngustă, pe care se transportau cantități uriașe de petrol și gaze naturale, ar fi fost blocată, consecințele interne în Statele Unite ar fi fost grave, începând cu creșterea prețurilor la benzină.

Tucker Carlson, comentatorul care se impusese ca un alt sceptic de seamă al intervenției din tabăra de dreapta, venise de mai multe ori la Biroul Oval în cursul anului precedent pentru a-l avertiza pe Trump că un război cu Iranul i-ar distruge președinția. Cu câteva săptămâni înainte de începerea războiului, Donald Trump, care îl cunoștea pe Carlson de ani buni, a încercat să-l liniștească la telefon. „Știu că ești îngrijorat, dar totul va fi bine”, a spus președintele SUA. Carlson l-a întrebat de unde știe asta. „Pentru că așa este întotdeauna”, a răspuns Trump.

În ultimele zile ale lunii februarie, americanii și israelienii au discutat despre o informație nouă care le-ar fi permis să-și accelereze semnificativ planul. Ayatollahul urma să se întâlnească la suprafață cu alți înalți oficiali ai regimului, în plină zi și complet expus unui atac aerian. Era o ocazie efemeră de a lovi în inima conducerii iraniene, genul de țintă care s-ar putea să nu mai apară vreodată.

Trump a acordat Iranului o altă șansă de a ajunge la un acord care să-i blocheze calea către armele nucleare. Diplomația a oferit, de asemenea, Statelor Unite timp suplimentar pentru a-și muta resursele militare în Orientul Mijlociu.

Președintele SUA luase de fapt o decizie cu câteva săptămâni în urmă, au afirmat mai mulți dintre consilierii săi. Însă nu stabilise încă data exactă. Acum, Netanyahu îl îndemna să acționeze rapid.

În aceeași săptămână, Jared Kushner și Steve Witkoff au sunat de la Geneva după ultimele discuții cu oficialii iranieni. Pe parcursul a trei runde de negocieri în Oman și Elveția, cei doi au testat disponibilitatea Iranului de a încheia un acord. La un moment dat, le-au oferit iranienilor combustibil nuclear gratuit pe toată durata programului lor — un test pentru a vedea dacă insistența Teheranului asupra îmbogățirii uraniului era cu adevărat legată de energia civilă sau de păstrarea capacității de a construi o bombă.

Iranienii au respins oferta, calificând-o drept o ofensă adusă demnității lor.

Kushner și Witkoff i-au prezentat situația președintelui american. Probabil că ar putea negocia ceva, dar ar dura luni de zile, au spus ei. Dacă Trump se întreba dacă ar putea să-l privească în ochi și să-i spună că pot rezolva problema, ar fi nevoie de mult efort pentru a ajunge acolo, i-a spus Kushner, deoarece iranienii se jucau.

Citește și: „Trump caută cu disperare orice ieșire”. Reacțiile liderilor din SUA după anunțul armistițiului cu Iranul

Ultima ședință din Camera de criză

Joi, 26 februarie, în jurul orei 17:00, a început o ultimă ședință în Camera de criză. La acel moment, pozițiile tuturor celor prezenți în încăpere erau clare. Totul fusese discutat în ședințele anterioare; fiecare cunoștea punctul de vedere al celorlalți. Discuția urma să dureze aproximativ o oră și jumătate.

Trump se afla la locul său obișnuit, în capul mesei. În dreapta sa stătea vicepreședintele SUA; lângă Vance se afla Susie Wiles, apoi Ratcliffe, apoi consilierul juridic al Casei Albe, David Warrington, apoi Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe. Vizavi de Cheung se afla Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe; în dreapta ei se afla generalul Caine, apoi Hegseth și Rubio.

Grupul de planificare a războiului fusese organizat într-un mod atât de strict încât cei doi oficiali-cheie care ar fi trebuit să gestioneze cea mai gravă întrerupere a aprovizionării din istoria pieței mondiale a petrolului, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și secretarul Energiei, Chris Wright, au fost excluși, la fel ca și Tulsi Gabbard, directoarea serviciilor de informații naționale.

Președintele SUA a deschis ședința, întrebând: „Bine, ce avem?”

Hegseth și Caine au prezentat succesiunea atacurilor. Apoi, Trump a spus că dorește să facă un tur de masă pentru a asculta părerile tuturor.

Vance, care își exprimase deja în mod clar dezacordul față de întreaga propunere, s-a adresat președintelui SUA: „Știți că eu consider că este o idee proastă, dar dacă doriți să o puneți în practică, vă voi susține”.

Wiles i-a spus lui Trump că, dacă simte că trebuie să procedeze astfel pentru securitatea națională a Americii, atunci ar trebui să o facă.

Ratcliffe nu și-a exprimat opinia cu privire la oportunitatea de a continua, dar a discutat despre noile informații uimitoare conform cărora conducerea iraniană urma să se reunească în complexul ayatollahului din Teheran. Directorul CIA i-a spus președintelui SUA că o schimbare de regim era posibilă, în funcție de modul în care era definit acest termen. „Dacă ne referim doar la asasinarea liderului suprem, probabil că putem face asta”, a spus el.

Când a fost solicitat, Warrington, consilierul juridic al Casei Albe, a afirmat că era o opțiune permisă din punct de vedere legal, având în vedere modul în care planul fusese conceput de oficialii americani și prezentat președintelui sua. El nu și-a exprimat opinia personală, dar, când a fost presat de Trump să o facă, a spus că, în calitate de veteran al Marinei, cunoscuse un militar american ucis de Iran cu ani în urmă. Această chestiune a rămas profund personală. El i-a spus președintelui american că, dacă Israelul intenționa să continue indiferent de situație, Statele Unite ar trebui să facă la fel.

Cheung a prezentat posibilele repercusiuni în materie de relații publice: Trump a candidat la președinție opunându-se continuării războaielor. Oamenii nu au votat pentru conflicte în străinătate. Planurile erau, de asemenea, contrare tuturor declarațiilor administrației după campania de bombardamente împotriva Iranului din iunie. Cum ar explica ei faptul că timp de opt luni au insistat că instalațiile nucleare iraniene au fost complet distruse? Cheung nu a dat nici un răspuns afirmativ, nici unul negativ, dar a spus că orice decizie ar lua Trump, aceasta ar fi cea corectă.

Leavitt i-a spus președintelui american că aceasta era decizia lui și că echipa de presă se va ocupa de ea cât de bine va putea. Hegseth a adoptat o poziție radicală: oricum vor trebui să se ocupe de iranieni la un moment dat, așa că ar fi mai bine să o facă chiar acum. El a prezentat câteva evaluări tehnice: ar putea desfășura campania într-un anumit interval de timp, cu un anumit nivel de forțe.

Generalul Caine a fost sobru, prezentând riscurile și implicațiile campaniei asupra epuizării stocurilor de muniție. El nu și-a exprimat nicio opinie; poziția sa era că, dacă Trump ar ordona operațiunea, armata ar executa-o. Cei doi înalți comandanți militari ai președintelui american au prezentat o previziune a modului în care s-ar desfășura campania și a capacității SUA de a slăbi capacitățile militare ale Iranului.

Când a venit rândul său să vorbească, Marco Rubio a oferit mai multă claritate, spunându-i președintelui american: Dacă obiectivul nostru este schimbarea regimului sau o revoltă, nu ar trebui să o facem. Dar dacă obiectivul este distrugerea programului de rachete al Iranului, acesta este un obiectiv pe care îl putem atinge.

Toți se bazau pe instinctele președintelui SUA. Îl văzuseră luând decizii îndrăznețe, asumându-și riscuri inimaginabile și reușind, cumva, să iasă învingător. Nimeni nu-l mai putea opri acum.

„Cred că trebuie să o facem”, le-a spus Donald Trump celor prezenți. A afirmat că trebuiau să se asigure că Iranul nu va putea deține o armă nucleară și că Iranul nu va putea pur și simplu să lanseze rachete asupra Israelului sau în întreaga regiune.

Generalul Caine i-a spus lui Trump că mai avea ceva timp; nu era nevoie să dea undă verde până la ora 16:00 a zilei următoare.

În după-amiaza următoare, la bordul avionului Air Force One, cu 22 de minute înainte de termenul stabilit de generalul Caine, Trump a transmis următorul ordin: „Operațiunea Epic Fury este aprobată. Fără anulări. Mult succes.”

