„Cultura fricii” din Pentagon. Oficialii americani din apărare se tem de obiectivele lui Pete Hegseth: „E mai bine să ții capul jos”

Data publicării:
Pete Hegseth.
Pete Hegseth. Foto: Profimedia Images
Ultima demitere a unui oficial de top al Marinei SUA de către secretarul Apărării, Pete Hegseth, a stârnit un nou val de teamă în Pentagon, legat de riscurile de a-ți exprima opiniile și de cine ar putea fi următorul vizat. În mai puțin de un an, șeful Pentagonului a înlăturat mai mulți dintre cei mai înalți oficiali militari, și-a concediat unii dintre cei mai apropiați consilieri și le-a transmis generalilor și amiralilor că mulți dintre ei ar putea avea aceeași soartă, relatează Politico

Demiterea recentă a lui Jon Harrison, șeful de stat major al Marinei, a amplificat îngrijorările legate de obiectivele lui Hegseth, potrivit a cinci actuali și foști oficiali din domeniul apărării.

Majoritatea acțiunilor sale au avut loc fără explicații publice și au generat un sentiment adânc de incertitudine în întreg departamentul, ceea ce riscă să reducă opoziția față de deciziile critice care afectează modul în care armata SUA interacționează cu restul lumii.

„Cultura fricii”

„Se conturează o cultură a fricii; există o cultură a intimidării și represaliilor”, a declarat un oficial de rang înalt al apărării. „E mai bine să ții capul jos și să nu încerci neapărat să faci ceva în avantajul organizației, pentru că totul se conduce foarte mult de sus în jos”.

Decizia de a-l demite pe Harrison, care devenise un consilier de top neobișnuit de puternic, subliniază turbulența din Pentagonul lui Hegseth.

Harrison lucrase la reorganizarea serviciului printr-o restructurare rapidă a birocrației. El și secretarul Marinei, John Phelan, vizau biroul subsecretarului Marinei, încercând să reducă rolul celui de-al doilea lider civil al serviciului, chiar înainte ca acesta să intre în Pentagon, potrivit a patru persoane familiarizate cu situația, care, la fel ca alții citați în articol, au dorit să rămână anonime pentru a discuta despre dinamica internă, scrie sursa citată. 

Aceasta nu a fost pe placul omului politic Hung Cao, fost candidat GOP la Senatul din Virginia, cu conexiuni profunde în MAGA și legături la Casa Albă. El primise sprijinul lui Trump în eșuata sa candidatură la Senat în 2024.

Cao a contactat echipa lui Hegseth pentru a-și exprima îngrijorările legate de acțiunile lui Harrison, potrivit unui al treilea oficial din domeniul apărării și unui fost oficial, ceea ce a dus la demiterea rapidă a lui Harrison, chiar înainte ca subsecretarul Marinei să își înceapă rolul în Pentagon.

Phelan a aflat despre demitere abia după ce aceasta a avut loc, potrivit a trei actuali și foști oficiali.

„Toți servim la plăcerea președintelui”

Harrison și Cao nu au răspuns solicitărilor de comentarii, scrie sura citată. Marina a redirecționat cererile către Pentagon. „Toți servim la plăcerea președintelui”, a transmis departamentul într-un comunicat.

Cao, căpitan retras al Marinei cu două candidaturi eșuate pentru Congres, este și un jucător politic experimentat. În timp ce aștepta votul de confirmare, a urmărit încercările lui Harrison și Phelan de a diminua puterea biroului său, a spus un al doilea oficial din domeniul apărării.

„Cao a urmărit totul în timp ce aștepta votul de confirmare și a acționat rapid odată ce a fost învestit”, a adăugat oficialul. Casa Albă a transmis sprijin pentru decizie, notează Politico. 

„Președintele Trump are încredere deplină în secretarul Hegseth și în capacitatea sa de a se asigura că toți indivizii din Departamentul Apărării sunt aliniați cu misiunea președintelui de a face America puternică din nou”, a spus Anna Kelly, purtător de cuvânt al Casei Albe, referindu-se la noul brand al administrației pentru Departamentul Apărării.

„Faceți ceea ce e onorabil și demisionați”

Schimbările rapide sunt un gest clasic al lui Hegseth, începând cu anunțul surpriză din februarie prin care l-a înlăturat pe președintele Șefilor Combinati, C.Q. Brown, și alți lideri seniori.

Hegseth, într-un discurs către conducerea militară, a avertizat ofițerii că este serios în privința eliminării celor care nu respectă viziunea sa. „Dacă ceea ce spun astăzi vă face inima să se strângă, atunci ar trebui să faceți ceea ce e onorabil și să demisionați”, a spus el. „V-am mulțumi pentru serviciul vostru”.

Dar motivele nespuse ale acestor demiteri i-au tensionat pe mulți dintre cei din Pentagon.

„Aceasta contribuie la climatul de teamă”, a spus un alt fost oficial al apărării, „când oamenii sunt pur și simplu eliminați din funcție fără avertisment”.

Editor : C.S.

