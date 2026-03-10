Live TV

Analiză Cum a ajuns Donald Trump la mâna lui Volodimir Zelenski: „A fost cea mai mare greșeală tactică”

Data publicării:
Trump Meeting With Zelensky and European Leaders
Donald Trump și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Din articol
Experiența Ucrainei Ce s-a discutat la Casa Albă Ce s-a întâmplat după Situația s-a schimbat Costurile războiului dronelor

În urmă cu aproape șapte luni, oficialii ucraineni au încercat să vândă Statelor Unite tehnologia lor testată în luptă pentru doborârea dronelor de atac fabricate în Iran. Aceștia au realizat chiar și o prezentare PowerPoint, obținută în exclusivitate de publicația Axios, care arăta cum ar putea fi protejate forțele americane și aliații acestora într-un război în Orientul Mijlociu. Administrația Donald Trump a ignorat inițial propunerea ucrainenilor, însă situația s-a schimbat săptămâna trecută, după ce Iranul a lansat mai multe atacuri cu drone decât se anticipa.

Respingerea ofertei Ucrainei se numără printre cele mai mari greșeli tactice ale administrației americane de la începutul bombardamentelor asupra Iranului, pe 28 februarie, au declarat doi oficiali americani pentru Axios.

Publicația scrie că dronele iraniene „Shahed”, relativ ieftine, au fost asociate cu moartea a șapte militari americani și au obligat SUA și aliații lor din regiune să cheltuiască milioane de dolari pentru interceptarea lor.

„Dacă există o eroare tactică pe care am făcut-o înainte de acest război cu Iranul, aceasta a fost”, a declarat un oficial american pentru Axios.

Ieri, 9 martie, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a trimis drone de interceptare și experți pentru a proteja bazele americane din Iordania. Statele Unite au cerut ajutor pe 5 martie, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu în urma atacurilor asupra Iranului. „Kievul a acceptat imediat, iar o echipă ucraineană a plecat chiar a doua zi”, a declarat președintele ucrainean într-un interviu acordat The New York Times.

Experiența Ucrainei

Axios scrie că Ucraina este considerată țara cu cea mai mare experiență din lume în combaterea dronelor Shahed. Rusia a cumpărat aceste drone de la Iran, le-a produs ulterior sub licență și le-a redenumit Geran, folosindu-le pe scară largă în invazia Ucrainei.

În ultimii ani, Ucraina a dezvoltat drone interceptoare low-cost, precum și senzori și sisteme de apărare aeriană capabile să doboare dronele de tip Shahed, scrie publicația.

Ce s-a discutat la Casa Albă

Conform surselor Axios, la o întâlnire cu ușile închise la Casa Albă, pe 18 august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a oferit lui Trump drone interceptoare ca modalitate de a consolida relațiile bilaterale și de a arăta recunoștință pentru sprijinul acordat de SUA în fața agresiunii rusești.

Echipa ucraineană a prezentat oficialilor americani un PowerPoint care includea o hartă a Orientului Mijlociu și avertismentul: „Iranul își îmbunătățește designul dronei de atac unidirecțional Shahed.”

Planul propunea crearea unor „centre de luptă cu drone” în Turcia, Iordania și în statele din Golful Persic, unde se află baze militare americane. „Am vrut să construim «ziduri de drone» și toate sistemele necesare, inclusiv radar”, a declarat un oficial ucrainean pentru Axios.

Ce s-a întâmplat după

Potrivit unui oficial ucrainean, la acea întâlnire Trump le-a cerut membrilor echipei sale să analizeze propunerea, însă aceasta nu a fost urmată de acțiuni concrete.

Un oficial american care a văzut prezentarea a confirmat că aceasta a fost arătată administrației. Potrivit acestuia, unii membri ai echipei lui Trump îl considerau pe Zelenski prea orientat spre autopromovare și reprezentantul unui stat dependent de sprijinul SUA.

„Ne-am gândit că Zelenski este Zelenski. Cineva a decis să nu creadă”, a spus oficialul.

Situația s-a schimbat

Pe 5 martie SUA i-au cerut oficial lui Zelenski ajutor în domeniul apărării anti-drone, potrivit The New York Times.

Purtătoarea de cuvânt a Casa Albă, Anna Kelly, a declarat că atacurile iraniene de represalii au scăzut cu 90%, deoarece capacitățile lor de rachete balistice au fost „complet demolate”.

Ea a respins însă criticile anonime privind greșelile tactice, afirmând că secretarul Apărării Pete Hegseth și armata americană au planificat eficient răspunsurile posibile ale Iranului, iar succesul operațiunii Operațiunea Epic Fury „vorbește de la sine”.

Costurile războiului dronelor

Axios scrie că o dronă „Shahed” costă între 20 și 50 de mii de dolari, în funcție de model. Dronele interceptoare ucrainene sunt și mai ieftine.

Problema interceptării unor drone ieftine cu muniții de milioane de dolari a devenit evidentă și în timpul conflictului SUA cu rebelii Houthi din Yemen.

Au fost folosite și alte contramăsuri, inclusiv elicoptere AH-64 Apache care distrug dronele în aer. Regatul Unit a promis, la rândul său, trimiterea de elicoptere AW159 Wildcat echipate cu rachete Martlet pentru combaterea dronelor.

Ținând cont de stilul de negociere al lui Trump, inspirat de cartea sa The Art of the Deal, ucrainenii au prezentat propunerea de apărare anti-drone ca pe un parteneriat de afaceri, scrie Axios.

În schimbul acordării SUA accesului la producția și know-how-ul său de drone și sisteme anti-drone, Ucraina a propus să cumpere arme americane. „Problema noastră erau banii. Resursele noastre ne-au permis să producem doar 50% din ceea ce putem produce. Așa că am vrut ca SUA să investească celelalte 50% și să aibă o parte din producție”, a spus oficialul ucrainean pentru Axios.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
profgaze rusia europa vladimir putin
4
Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb
camera deputatilor in sedinta
5
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Digi Sport
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministerul Afacerilor Externe.
Mii de români evacuați din Orientul Mijlociu. MAE: 5.500 au ajuns deja în țară, iar operațiunile continuă
ID234047_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Volodimir Zelenski vine joi, 12 martie, în România. Președintele ucrainean va avea o întrevedere cu Nicușor Dan
Orașul Krîvîi Rih din Dnipropetrovsk
Forţele armate ucrainene au anunţat că au recuperat aproape întreaga regiune Dnipropetrovsk
granita iran-turcia
Teamă, epuizare și ușurare. Mărturii de la granița Iran-Turcia: „Mulți spun că îl așteaptă pe Reza Pahlavi”
donald trump
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - CEREMONIE SI DEMONSTRATIE - MILITARI SUA - 31 MAR 20
România, punct strategic pentru SUA: avioane de luptă și militari...
ilie bolojan guvern
DOCUMENT Guvernul a publicat bugetul pentru 2026: Pensiile rămân...
Pete Hegseth
„Zdrobim inamicul”. Șeful Pentagonului anunță „cea mai intensă” zi de...
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția intră din nou în ședință, după publicarea bugetului. Liderii...
Ultimele știri
Podul Prieteniei va fi închis joi timp de cinci ore pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii
Rusia, avertizată de Pete Hegseth să nu se implice în războiul cu Iranul. Mesaj pentru Mojtaba Khamenei: „Ar fi înțelept să asculte”
Controale la nivel național în centrele pentru adulți cu dizabilități. Peste 400 de servicii rezidențiale vor fi verificate de ANPIS
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul săptămânii. Berbecii se confruntă cu secrete care ies la iveală, Leii își revizuiesc planurile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia...
Fanatik.ro
Sora Andreei Anița rupe tăcerea la o săptămână de la moartea ei: „Eu nu ascund adevărul”. Dezvăluiri...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Peste 90 de milioane de lei ajutor de stat pentru o firmă din Grupul Țiriac, ca să construiască un combinat...
Adevărul
Cum s-au separat interesele SUA și ale Israelului în conflictul din Iran. Explicațiile profesorului Radu Carp
Playtech
Cetățeană sau cetățeancă: care este varianta corectă
Digi FM
Kylie Minogue are 57 de ani, dar nu pare că a trecut de 30. Tonică, șic și misterioasă, la Paris
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care...
Pro FM
Giulia Anghelescu, sinceră despre intervențiile estetice: „Multă lume mă întreabă ce mi-am făcut la față”
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Misterele unuia dintre cele mai controversate evenimente ale secolului XX. Moartea lui Kennedy, încă o...
Newsweek
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026