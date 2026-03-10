În urmă cu aproape șapte luni, oficialii ucraineni au încercat să vândă Statelor Unite tehnologia lor testată în luptă pentru doborârea dronelor de atac fabricate în Iran. Aceștia au realizat chiar și o prezentare PowerPoint, obținută în exclusivitate de publicația Axios, care arăta cum ar putea fi protejate forțele americane și aliații acestora într-un război în Orientul Mijlociu. Administrația Donald Trump a ignorat inițial propunerea ucrainenilor, însă situația s-a schimbat săptămâna trecută, după ce Iranul a lansat mai multe atacuri cu drone decât se anticipa.

Respingerea ofertei Ucrainei se numără printre cele mai mari greșeli tactice ale administrației americane de la începutul bombardamentelor asupra Iranului, pe 28 februarie, au declarat doi oficiali americani pentru Axios.

Publicația scrie că dronele iraniene „Shahed”, relativ ieftine, au fost asociate cu moartea a șapte militari americani și au obligat SUA și aliații lor din regiune să cheltuiască milioane de dolari pentru interceptarea lor.

„Dacă există o eroare tactică pe care am făcut-o înainte de acest război cu Iranul, aceasta a fost”, a declarat un oficial american pentru Axios.

Ieri, 9 martie, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a trimis drone de interceptare și experți pentru a proteja bazele americane din Iordania. Statele Unite au cerut ajutor pe 5 martie, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu în urma atacurilor asupra Iranului. „Kievul a acceptat imediat, iar o echipă ucraineană a plecat chiar a doua zi”, a declarat președintele ucrainean într-un interviu acordat The New York Times.

Experiența Ucrainei

Axios scrie că Ucraina este considerată țara cu cea mai mare experiență din lume în combaterea dronelor Shahed. Rusia a cumpărat aceste drone de la Iran, le-a produs ulterior sub licență și le-a redenumit Geran, folosindu-le pe scară largă în invazia Ucrainei.

În ultimii ani, Ucraina a dezvoltat drone interceptoare low-cost, precum și senzori și sisteme de apărare aeriană capabile să doboare dronele de tip Shahed, scrie publicația.

Ce s-a discutat la Casa Albă

Conform surselor Axios, la o întâlnire cu ușile închise la Casa Albă, pe 18 august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a oferit lui Trump drone interceptoare ca modalitate de a consolida relațiile bilaterale și de a arăta recunoștință pentru sprijinul acordat de SUA în fața agresiunii rusești.

Echipa ucraineană a prezentat oficialilor americani un PowerPoint care includea o hartă a Orientului Mijlociu și avertismentul: „Iranul își îmbunătățește designul dronei de atac unidirecțional Shahed.”

Planul propunea crearea unor „centre de luptă cu drone” în Turcia, Iordania și în statele din Golful Persic, unde se află baze militare americane. „Am vrut să construim «ziduri de drone» și toate sistemele necesare, inclusiv radar”, a declarat un oficial ucrainean pentru Axios.

Ce s-a întâmplat după

Potrivit unui oficial ucrainean, la acea întâlnire Trump le-a cerut membrilor echipei sale să analizeze propunerea, însă aceasta nu a fost urmată de acțiuni concrete.

Un oficial american care a văzut prezentarea a confirmat că aceasta a fost arătată administrației. Potrivit acestuia, unii membri ai echipei lui Trump îl considerau pe Zelenski prea orientat spre autopromovare și reprezentantul unui stat dependent de sprijinul SUA.

„Ne-am gândit că Zelenski este Zelenski. Cineva a decis să nu creadă”, a spus oficialul.

Situația s-a schimbat

Pe 5 martie SUA i-au cerut oficial lui Zelenski ajutor în domeniul apărării anti-drone, potrivit The New York Times.

Purtătoarea de cuvânt a Casa Albă, Anna Kelly, a declarat că atacurile iraniene de represalii au scăzut cu 90%, deoarece capacitățile lor de rachete balistice au fost „complet demolate”.

Ea a respins însă criticile anonime privind greșelile tactice, afirmând că secretarul Apărării Pete Hegseth și armata americană au planificat eficient răspunsurile posibile ale Iranului, iar succesul operațiunii Operațiunea Epic Fury „vorbește de la sine”.

Costurile războiului dronelor

Axios scrie că o dronă „Shahed” costă între 20 și 50 de mii de dolari, în funcție de model. Dronele interceptoare ucrainene sunt și mai ieftine.

Problema interceptării unor drone ieftine cu muniții de milioane de dolari a devenit evidentă și în timpul conflictului SUA cu rebelii Houthi din Yemen.

Au fost folosite și alte contramăsuri, inclusiv elicoptere AH-64 Apache care distrug dronele în aer. Regatul Unit a promis, la rândul său, trimiterea de elicoptere AW159 Wildcat echipate cu rachete Martlet pentru combaterea dronelor.

Ținând cont de stilul de negociere al lui Trump, inspirat de cartea sa The Art of the Deal, ucrainenii au prezentat propunerea de apărare anti-drone ca pe un parteneriat de afaceri, scrie Axios.

În schimbul acordării SUA accesului la producția și know-how-ul său de drone și sisteme anti-drone, Ucraina a propus să cumpere arme americane. „Problema noastră erau banii. Resursele noastre ne-au permis să producem doar 50% din ceea ce putem produce. Așa că am vrut ca SUA să investească celelalte 50% și să aibă o parte din producție”, a spus oficialul ucrainean pentru Axios.

