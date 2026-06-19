Vicepreședintele american JD Vance a devenit principalul apărător al acordului interimar dintre SUA și Iran, într-un moment în care înțelegerea provoacă tensiuni puternice în interiorul Partidului Republican. În timp ce Donald Trump oscilează între susținere și distanțare, Vance este împins în centrul unui dosar cu miză uriașă, care îi poate influența atât viitorul politic, cât și eventualele ambiții prezidențiale din 2028, scrie BBC.

Trump îl împinge pe Vance în prima linie a acordului cu Iranul

În timp ce apăra acordul dintre SUA și Iran, joi, în briefingul de presă de la Casa Albă, vicepreședintele JD Vance a respins o întrebare legată de faptul că președintele Donald Trump l-ar fi transformat în „țapul ispășitor” pentru un acord considerat în mare parte nepopular în rândul republicanilor de la Washington.

„Cred că președintele glumea”, a spus Vance, referindu-se la comentariul făcut de Trump cu o zi înainte, potrivit căruia l-ar putea învinovăți pe vicepreședinte dacă acordul eșuează.

Vance și-a petrecut întreaga săptămână apărând memorandumul de înțelegere cu Iranul.

Cu toate acestea, el a fost adesea contrazis sau eclipsat de Trump, iar incertitudinile legate de organizarea unei ceremonii de semnare în Elveția, la care urma să participe alături de lideri iranieni, au evidențiat și mai clar dificultățile sale în gestionarea uneia dintre cele mai importante teme ale mandatului său de vicepreședinte.

Târziu, joi seară, Casa Albă a anunțat că Vance nu va mai merge, cel puțin deocamdată, la ceremonia respectivă.

În ciuda tuturor dificultăților, Vance a susținut ferm acordul.

El a lansat și critici la adresa reacției Israelului față de înțelegere, mergând mai departe decât orice declarație făcută de Trump în ultimele zile.

Momentul este delicat pentru Vance, care, în urmă cu doar câteva zile, și-a publicat memoriile, alimentând speculațiile privind o posibilă candidatură la președinție în 2028.

Îi va fi greu să promoveze acest acord interimar în fața unui partid divizat între susținătorii MAGA anti-intervenționiști, care s-au opus războiului încă de la început, și conservatorii duri față de Iran, care consideră că administrația de la Casa Albă a cedat în fața Teheranului.

Între timp, alți oficiali de rang înalt din administrație nu se confruntă cu aceleași presiuni ca Vance în ceea ce privește Iranul.

Secretarul de stat Marco Rubio, posibil rival pentru nominalizarea republicană din 2028, a reușit să se țină departe de centrul atenției în acest conflict.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a fost un susținător vocal al campaniei militare, dar nu a fost implicat profund în negocierile diplomatice pentru încheierea conflictului și nici nu este imaginea acestui acord în aceeași măsură în care este Vance.

Acordul cu Iranul, contestat din interiorul Partidului Republican

Unii republicani spun că rolul lui Vance în dosarul iranian s-a transformat într-o misiune ingrată, venită din partea unui președinte cunoscut de mult timp pentru tendința de a da vina pe subordonați pentru politicile nepopulare.

„Nu ține de natura președintelui să cedeze lumina reflectoarelor, iar aici a făcut exact asta”, a spus Matt Mackowiak, strateg republican. „Pare o alegere deliberată.”

Un veteran republican și critic al președintelui a declarat că Trump pune întreaga responsabilitate a acordului pe umerii lui Vance.

„Este tipic pentru Trump să-l arunce pe JD sub autobuz”, a spus sursa, care a cerut să rămână anonimă.

Nu este însă sigur că asocierea lui Vance cu dosarul iranian îi va afecta cariera politică.

Dacă cele două țări vor ajunge la un acord final de pace care să limiteze programul nuclear iranian, Vance va fi avut un rol central în atingerea unui obiectiv urmărit de mult timp de SUA și aliații săi din Orientul Mijlociu.

Totuși, nu există nicio garanție că cele două părți vor reuși să ajungă la un acord final în următoarele 60 de zile asupra unor chestiuni tehnice complexe sau că o înțelegere pe termen lung îi va mulțumi pe criticii din țară și din străinătate.

„Faptul că Vance este legat de războiul cu Iranul este încă un motiv pentru care criticii îl vor trage la răspundere pentru trumpism”, a spus Terry Holt, consultant republican cu experiență.

Săptămâna aceasta, marcată de mesaje contradictorii, a ilustrat dificultățile lui Vance în dosarul iranian.

Administrația a anunțat duminică faptul că Iranul a acceptat memorandumul de înțelegere, însă fără să ofere detalii.

Lipsa de claritate a stârnit confuzie cu privire la conținutul real al acordului. Vance a încercat ulterior să clarifice situația în mai multe interviuri.

El a declarat luni, pentru CBS News, că Iranul „ar putea avea acces” la un fond de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari, dacă respectă termenii acordului cu SUA.

La doar câteva ore distanță, Trump a scris pe rețelele sociale că informațiile privind o plată a SUA către Iran în cadrul acestui fond de 300 de miliarde de dolari sunt „fake news” și le-a spus reporterilor că „nu vom pune nici măcar 10 cenți”.

Când textul acordului a fost publicat în cele din urmă de oficialii americani, acesta includea o prevedere prin care SUA se angajau să colaboreze „cu partenerii regionali pentru a dezvolta un plan clar, convenit de comun acord, de cel puțin 300 de miliarde de dolari” pentru reconstrucția Iranului.

Miza nucleară și testul politic pentru viitorul lui Vance

În ceea ce privește programul nuclear iranian, Vance a repetat afirmația lui Trump potrivit căreia acordul interimar reprezintă un prim pas important pentru a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare.

Totuși, acordul nu abordează în detaliu problema nucleară, aceasta urmând să fie discutată în următoarea rundă de negocieri.

Pe tot parcursul săptămânii, Vance și-a promovat și noua carte despre credința sa și convertirea la catolicism.

Însă nici în acele apariții media nu a reușit să evite subiectul zilei.

În timp ce avea un schimb tensionat de replici cu Whoopi Goldberg în emisiunea The View de la ABC, Trump se întâlnea cu liderii mondiali la summitul G7 din stațiunea franceză Évian-les-Bains.

La conferința de presă de miercuri, Trump a reluat gluma făcută în ultimele luni, spunând că îl va învinovăți pe Vance dacă acordul cu Iranul va eșua.

Trump a părut, de asemenea, să minimalizeze importanța memorandumului de înțelegere, întrebând la un moment dat dacă documentul este suficient de important pentru a fi semnat de el.

La scurt timp după aceea, Trump a semnat o copie pe hârtie a acordului, în fața camerelor, în timpul unei cine fastuoase cu președintele francez Emmanuel Macron, la Palatul Versailles. Gestul a ridicat întrebări despre motivul pentru care Vance ar mai fi avut nevoie să organizeze o ceremonie separată de semnare la Geneva.

Întrebarea și-a primit răspunsul ulterior, când Casa Albă a anunțat că Vance nu va mai merge acolo, cel puțin pentru moment, deoarece detaliile logistice ale discuțiilor cu Iranul nu erau încă finalizate.

Cu Trump încă în afara țării, Vance a continuat să apere acordul, în timp ce foștii săi colegi din Senat îl criticau, spunând că oferă prea multe concesii Iranului.

„Ambițiile nucleare ale Iranului nu au fost limitate, iar Teheranul a învățat că amenințările privind Strâmtoarea Ormuz funcționează și, fără îndoială, va folosi această pârghie și în viitor”, a scris senatorul republican Bill Cassidy din Louisiana pe X.

Președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, Roger Wicker, din Mississippi, a declarat joi că acordul este „complet în afara obiectivelor președintelui”.

Vance a invocat scăderea prețurilor la benzină în briefingul de joi, susținând că acordul produce deja beneficii pentru americani.

El și-a exprimat încrederea că acesta va continua să dea rezultate, atât timp cât Iranul își respectă promisiunile și acceptă un acord final de pace după negocierile asupra punctelor-cheie.

„Dacă își schimbă comportamentul, lucruri mari se vor întâmpla”, a spus Vance. „Dacă nu, nu pierdem nimic. Oricum, noi câștigăm.”

Cu Vance în fruntea acestor negocieri, așa cum Trump a lăsat clar de înțeles, miza pentru el va fi uriașă, fie că va fi vorba despre o victorie, fie despre o înfrângere.

Editor : Ș.A.