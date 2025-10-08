Live TV

Cum a devenit Premiul Nobel pentru Pace o obsesie pentru Donald Trump: „Ar fi o insultă să nu primesc”

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-08T114941.533
Donald Trump. Foto: Leon Neal/ Getty Images

Donald Trump a transformat Premiul Nobel pentru Pace într-o adevărată obsesie personală. Președintele Statelor Unite, care se laudă că ar fi contribuit la încheierea mai multor conflicte internaționale, insistă că „ar fi o insultă pentru SUA” să nu primească prestigioasa distincție. De la revendicarea medierii unor dispute până la sugestii venite din partea unor lideri străini, Trump continuă să caute recunoașterea globală a unei misiuni de pace pe care experții o consideră însă exagerată, potrivit AFP și Agerpres.

Președintele american a declarat de la tribuna Adunării Generale a Națiunilor Unite că „toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel”.

„Ar fi o insultă pentru SUA să nu primesc Nobelul pentru Pace”, a declarat recent Donald Trump.

El susține că a pus capăt unui număr de șapte conflicte, dând drept exemplu medierile sale între India și Pakistan, Cambodgia și Thailanda, Egipt și Etiopia, Rwanda și Republica Democrată Congo, Serbia și Kosovo.

Cu toate acestea, experții estimează că președintele american își exagerează rolul, dacă nu chiar îl inventează.

Recent, Donald Trump a observat că ar aduna și mai multe puncte dacă eforturile sale pentru a pune capăt războiului din Fâșia Gaza se vor dovedi fructuoase.

Forumul Familiilor, principala organizație a rudelor ostaticilor din Israel, a îndemnat deja să i se acorde lui Nobelul, pentru „determinarea sa de a instaura pacea” în regiune.

Evocarea prestigioasei recompense a devenit, pentru unii lideri străini, un semn de bunăvoință diplomatică la adresa unui președinte american care „a dat peste cap” ordinea internațională.

Astfel, Pakistanul l-a propus pe Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, la fel și premierul israelian Benjamin Netanyahu.

În timpul unei reuniuni care a avut loc la începutul lui iulie la Casa Albă, o jurnalistă i-a întrebat pe președinții Liberiei, Senegalului, Mauritaniei, Guineei-Bissau și Gabonului dacă liderul american ar merita această recompensă.

Auzind răspunsurile, în general flatante, ale liderilor africani, Trump, încântat, a declarat: „Aș putea face asta toată ziua”.

Directorul gigantului farmaceutic Pfizer, Albert Bourla, s-a raliat acestui cor, estimând recent că dezvoltarea cu mare viteză a unui vaccin contra COVID-19, în timpul primului mandat al lui Trump, „merită” prestigioasa distincție.

Mii, chiar zeci de mii de persoane pot propune un nume Comitetului Nobel: parlamentari și miniștri, unii profesori universitari, membri ai comitetului înșiși, foști laureați.

Propunerea trebuie să fie depusă înainte de 31 ianuarie, pentru un anunț în octombrie: anul acesta, el va fi făcut vineri, 10 octombrie.

Profesoara de drept Anat Alon-Beck a înaintat, de asemenea, numele președintelui american celor cinci personalități ce formează comitetul, desemnați de Parlamentul norvegian. Ea a declarat pentru AFP că a făcut acest lucru ținând cont de „extraordinara autoritate” și „talentul strategic” pe care Donald Trump, potrivit ei, le-a demonstrat pentru a „promova pacea și a asigura eliberarea ostaticilor” reținuți în Fâșia Gaza.

Experții estimează că șansele lui Donald Trump sunt anul acesta aproape nule, ceea ce principalul interesat recunoaște, nu însă fără a deplânge cu amărăciune acest lucru.

„Orice aș face, nu voi avea Premiul Nobel”, a deplâns Trump în iunie pe rețeaua sa socială Truth Social. În februarie, în prezența lui Benjamin Netanyahu, el a declarat: „Eu îl merit (premiul), însă ei nu mi-l vor da niciodată.”

Potrivit publicației norvegiene Dagens Naeringsliv, președintele american a abordat subiectul la sfârșitul lui iulie cu ministrul norvegian de finanțe Jens Stoltenberg, pe care îl cunoaște bine de pe vremea când acesta era secretar general al NATO.

„Trump are reputația de a fi foarte avid de recompense și premii, prin urmare el ar fi încântat de această recunoaștere internațională”, a declarat pentru AFP Garret Martin, profesor de relații internaționale în cadrul American University.

„De asemenea, de când Trump și-a declarat ambițiile prezidențiale în urmă cu zece ani, el se prezintă drept un mare opozant al lui Barack Obama”, or acesta din urmă a câștigat Nobelul pentru Pace în 2009, subliniază expertul.

Distincția acordată fostului președinte democrat, la nici nouă luni după ce devenise președinte al SUA, a suscitat și continuă să suscite dezbateri aprinse.

„Dacă m-aș numi Obama, aș fi primit premiul Nobel în zece secunde”, a declarat Trump în octombrie 2024.

Alți trei președinți americani au fost onorați cu acest premiu: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson și Jimmy Carter.

De asemenea, Premiul Nobel pentru Pace i-a fost decernat în 1973 lui Henry Kissinger. Alegerea fostului secretar de stat, considerat în multe țări întruchiparea brutalității și cinismului diplomatic, a fost foarte criticată.

Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
