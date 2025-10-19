Cum a fost convins Donald Trump că Ucraina „are cărțile necesare”

Curajul soldaților ucraineni de pe linia frontului, precum și capacitatea poporului ucrainean de a rezista eficient agresiunii ruse, l-au convins pe președintele SUA, Donald Trump, că Ucraina „deține cărțile”.

Meaghan Mobbs, președinta Fundației R.T. Weatherman și fiica trimisului special al președintelui SUA pentru Ucraina, generalul Keith Kellogg, a declarat acest lucru într-un interviu acordat Ukrinform.

„Ceea ce i-a arătat lui Trump că Ucraina are „cărți” a fost curajul de pe linia frontului. Capacitatea remarcabilă a ucrainenilor de a lupta pentru țara lor i-a demonstrat președintelui Trump că Ucraina „are cărți”, iar voința poporului de a rezista a dovedit acest lucru în mod predominant”, a spus Mobbs când a fost întrebată dacă Ucraina a reușit să-l convingă pe Trump că într-adevăr „are cărți”.

Ea a subliniat, de asemenea, „munca remarcabilă” a directorului CIA, John Ratcliffe, care l-a ajutat pe președinte să înțeleagă câte cărți are de fapt Ucraina, făcând acest lucru parte din procesul de luare a deciziilor.

„Așadar, aș spune că este o combinație de câteva lucruri care au dus la asta. Drept urmare, cred că președintele este destul de conștient că Ucraina are în mână mult mai multe cărți decât se credea inițial”, a adăugat Mobbs.

La precedenta întâlnire din Biroul Oval dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, președintele SUA declarase că Ucraina „nu are cărțile necesare” pentru a negocia.

