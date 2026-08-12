Cum ar fi fost deviată de la cursul său o anchetă de contrainformații privind legăturile lui Donald Trump cu Rusia (NYT)

În ultimul an, eforturile administrației Trump de a lua măsuri de represalii împotriva oficialilor din serviciile de informații și a agenților FBI care au anchetat amestecul Rusiei în alegerile din 2016 au fost conduse de procurorii federali din sudul Floridei, care încearcă să construiască un dosar penal, relatează The New York Times.

Însă, în ultimele săptămâni, Casa Albă a adăugat o nouă dimensiune eforturilor sale de a rescrie istoria anchetei privind Rusia, publicând o serie de note ale FBI-ului, clasificate anterior, care ar susține afirmațiile președintelui american conform cărora așa-numitul „stat profund” ar fi încercat să-i pună piedici.

Documentele nu conțin prea multe informații noi de substanță și nimic care să submineze în mod fundamental argumentele FBI-ului în favoarea continuării anchetei privind Rusia.

Însă materialul aruncă o nouă lumină asupra unui aspect adesea trecut cu vederea din vârtejul de evenimente care l-au înconjurat pe Trump în primele sale luni de mandat, în 2017: decizia remarcabilă a biroului de a deschide o anchetă separată de contrainformații asupra președintelui Statelor Unite și modul în care această anchetă a fost deviată de la cursul ei înainte de a avea șansa să se pună cu adevărat în mișcare.

Liderul american a respins întotdeauna ca fiind calomnii nefondate sugestiile potrivit cărora ar fi fost un agent rus sau ar fi avut legături financiare strânse cu Rusia. Și nicio anchetă cunoscută public privindu-l pe Trump nu a demonstrat vreodată că acesta ar fi acționat la ordinul rușilor.

Iată o prezentare a ceea ce se știe în acest moment, pe baza noilor documente și a interviurilor cu foști oficiali ai forțelor de ordine federale, cu privire la ceea ce s-a întâmplat.

Anchetă pe două fronturi

Deși ancheta la care a fost supus Trump la acea vreme a devenit cunoscută sub numele de „ancheta privind Rusia”, în realitate au existat mai multe anchete distincte.

În timpul campaniei prezidențiale din 2016, FBI-ul a deschis o anchetă pentru a stabili dacă echipa de campanie a lui Trump colabora cu guvernul rus, în contextul în care Rusia s-a amestecat în alegerile prezidențiale pentru a o prejudicia pe Hillary Clinton. Această anchetă — cunoscută sub numele de „Crossfire Hurricane” — nu viza în mod direct conduita personală a lui Trump sau legăturile sale cu Rusia.

Însă, în mai 2017, la o săptămână după ce Trump l-a demis pe James B. Comey, directorul FBI, înalți funcționari și agenți de contrainformații din cadrul biroului au decis să demareze o anchetă pe două fronturi. În mod ciudat, ancheta a primit numele de cod „Oxferd Comma”.

Una dintre anchete urma să fie de natură penală. Aceasta urma să analizeze dacă Trump, prin demiterea lui Comey, a încălcat legea prin obstrucționarea justiției și prin interferarea cu ancheta FBI privind amestecul Rusiei în alegeri. De asemenea, ancheta urma să evalueze dacă echipa de campanie a lui Trump a conspirat cu rușii.

A doua urma să fie o anchetă de contrainformații privind legăturile lui Trump cu Rusia.

Anchetele de contrainformații diferă de anchetele penale. În loc să se concentreze exclusiv asupra încălcării legii, anchetele de contrainformații urmăresc să stabilească dacă un adversar străin subminează Statele Unite.

Anchete de contrainformații sunt clasificate, se desfășoară în secret și se întind pe parcursul a mai multor ani — uneori chiar mai mult de un deceniu. Organizațiile care apără libertățile civile le critică, deoarece adesea scot la iveală comportamente jenante, dar nu infracționale, ale unor cetățeni americani. În astfel de cazuri, oamenii sunt rareori puși sub acuzare, dar FBI-ul ia adesea măsuri, cum ar fi avertizarea funcționarilor și a cetățenilor cu privire la modul în care persoanele din jurul lor ar putea încerca să îi influențeze.

Referindu-se la ancheta de contrainformații, una dintre notele declasificate și făcute publice de Casa Albă săptămâna trecută preciza: „Obiectivul anchetei este de a stabili dacă președintele Trump este sau a fost dirijat, controlat și/sau și-a coordonat activitățile cu Federația Rusă într-un mod care constituie o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite și/sau o încălcare a legilor penale federale”.

Demiterea lui Comey a contribuit la declanșarea anchetei

Conform notelor publicate de Casa Albă, FBI-ul ajunsese la concluzia că guvernul rus a intervenit în alegerile din 2016 pentru a-l ajuta pe Trump. Biroul aflase că rușii se oferiseră să ajute campania electorală. De asemenea, FBI-ul știa că echipa de campanie a lui Trump a presat Partidul Republican să adopte o poziție mult mai favorabilă Rusiei în ceea ce privește Ucraina, ca parte a programului său electoral din 2016.

De asemenea, FBI-ul știa că Trump, înainte de a-l concedia pe Comey, îl presase pe acesta să pună capăt anchetei privind legăturile dintre campania sa și Rusia.

Iar, după cum reiese din note, FBI-ul era îngrijorat de trecutul personal și profesional al lui Trump.

„Informațiile din surse deschise indică faptul că președintele Trump are legături de afaceri și imobiliare de lungă durată cu Rusia și statele din fosta Uniune Sovietică, care datează încă din anii 1980”, a declarat FBI-ul în nota prin care a deschis ancheta. „În 2008, fiul președintelui Trump a afirmat că rușii reprezentau o «proporție disproporționată» din multe dintre activele președintelui Trump. Informațiile din surse deschise indică, de asemenea, că președintele Trump a avut legături de afaceri în Statele Unite și Rusia cu oligarhi ruși identificați”.

Întrebarea dacă acele informații publice justificau deschiderea unei anchete de contrainformații se află în centrul disputei de lungă durată dintre aliații lui Trump și oficialii FBI care au luat această decizie. Trump a susținut întotdeauna că legăturile sale personale, de afaceri și financiare cu Rusia erau minime.

Însă agenții FBI au dorit să desfășoare o anchetă amplă pentru a stabili dacă Trump, prin demiterea lui Comey, a încercat să oprească ancheta privind Rusia și să ascundă eventualele legături pe care le-ar fi putut avea cu această țară.

„Obstrucționarea în sine ne-ar afecta capacitatea de a afla ce au făcut rușii, iar aceasta ar constitui o amenințare la adresa securității naționale”, a declarat la acea vreme în fața Congresului James Baker, consilierul juridic al FBI.

Numirea lui Robert Mueller

În ziua în care a fost deschisă ancheta „Oxferd Comma”, directorul interimar al FBI, Andrew G. McCabe, l-a informat pe procurorul general adjunct, Rod J. Rosenstein, cu privire la decizia biroului.

A doua zi, Rosenstein a luat o decizie extraordinară: l-a numit pe fostul director al FBI, Robert S. Mueller III, în funcția de procuror special însărcinat cu anchetarea lui Trump și a campaniei sale.

Însă ceea ce nu se știa la momentul respectiv era că Rosenstein, prin numirea lui Mueller, practic pusese capăt anchetei de contrainformații.

Accentul pus de Mueller pe infracțiuni a deviat ancheta

Atunci când Rosenstein l-a numit pe Mueller, l-a autorizat pe acesta din urmă să desfășoare anchete penale privind amestecul Moscovei în alegeri și legăturile dintre campania lui Trump și Rusia, precum și pentru a stabili dacă liderul american a încercat să obstrucționeze ancheta respectivă.

Însă Rosenstein nu i-a cerut lui Mueller să conducă ancheta de contrainformații asupra lui Trump și i-a precizat clar acestuia că nu dorea ca el să desfășoare o anchetă fără termen limită, care să dureze ani de zile. Mueller a interpretat numirea sa ca fiind destinată exclusiv anchetării infracțiunilor.

Deși Rosenstein nu l-a autorizat pe Mueller să conducă ancheta de contrainformații, responsabilitatea supravegherii acesteia a fost transferată agenților FBI care lucrau în echipa celui din urmă, potrivit notelor de serviciu publicate de Casa Albă.

Însă, întrucât mandatul procurorului special era să se concentreze asupra infracțiunilor, aspectul legat de contrainformații a fost lăsat deoparte și s-a „limitat la activitățile care intrau în sfera de competență a procurorului special”, potrivit uneia dintre note.

Când raportul lui Mueller a fost publicat în 2019, acesta preciza că ancheta nu a găsit dovezi conform cărora Trump și echipa sa de campanie ar fi conspirat cu rușii în timpul alegerilor din 2016. Cu toate acestea, Mueller a refuzat să se pronunțe cu privire la eventuala obstrucționare a justiției de către Trump. Raportul nu conținea o secțiune dedicată legăturilor personale ale lui Trump cu Rusia și nu se menționa dacă acesta era compromis sau reprezenta o amenințare la adresa contrainformațiilor.

La scurt timp după publicarea raportului, Mueller a depus mărturie în fața Congresului cu privire la acesta, recunoscând, în urma întrebărilor adresate, că nu a verificat dacă, de exemplu, oligarhii ruși au spălat bani prin intermediul afacerilor lui Trump.

Mueller, răspunzând la o altă întrebare adresată în acea zi, a recunoscut că s-a concentrat exclusiv asupra infracțiunilor și a lăsat să se înțeleagă că ar putea exista încă o anchetă de contrainformații în curs.

Mueller a depus această mărturie pe 24 iulie 2019. Notele publicate săptămâna trecută de Casa Albă au arătat că ancheta de contrainformații fusese încheiată cu mai bine de trei luni în urmă.

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Editor : A.M.G.