Pe 22 august, Iryna Zarutska, în vârstă de 23 de ani, a fost atacată pe neașteptate într-un tramvai din Charlotte, Carolina de Nord, de un bărbat care stătea în spatele ei. Crima, filmată de camerele de luat vederi, a generat puține știri naționale luna trecută. Cu toate acestea, a intrat recent în atenția publicului după ce parlamentarii republicani și influencerii de dreapta au promovat imaginile video.

Conservatorii au considerat uciderea ei o dovadă a eșecurilor sistemice ale politicilor de „combatere blândă a criminalității” asociate cu democrații, în timp ce liberalii și unele instituții media au avertizat împotriva politizării tragediei sau a utilizării acesteia pentru a alimenta diviziunile rasiale, în contextul în care președintele Donald Trump încearcă să extindă represiunea.

Acest lucru pare să susțină propunerile lui Trump de a desfășura trupe în orașe guvernate de democrați, cum ar fi Chicago.

Republicanii apără operațiunile ca fiind vitale pentru combaterea criminalității, în timp ce criticii lui Trump le consideră o acaparare autoritară a puterii.

„ANIMALUL care a ucis-o atât de violent pe frumoasa tânără din Ucraina, care a venit în America în căutarea păcii și a siguranței, ar trebui să fie judecat «rapid» (nu există nicio îndoială!) și să i se acorde doar PEDEAPSA CU MOARTEA. Nu poate exista altă opțiune!!!”, a postat Trump pe platforma sa socială, miercuri.

Cererea lui Trump a venit după ce procurorul său general, Pam Bondi, a declarat că va aplica „pedeapsa maximă” atacatorului.

Liderul republican a politizat crima, numindu-l pe atacator „infractor de carieră”. El i-a învinovățit pe democrați pentru moartea femeii, acuzându-i de clemență față de infractori.

Zarutska și rudele sale au emigrat din Ucraina în 2022 pentru a scăpa de război, dar viața ei s-a sfârșit tragic într-un atac neprovocat al unui bărbat.

Suspectul reținut a fost identificat ca fiind Decarlos Brown, un american de culoare, în vârstă de 34 de ani, și acuzat de crimă de gradul întâi.

El are multiple condamnări anterioare și a petrecut opt ​​ani în închisoare pentru jaf armat, conform documentelor judiciare obținute de postul local de televiziune WBTV.

Refugiata ucraineană Iryna Zarutska, ucisă într-un tramvai din Charlotte. Foto: Profimedia

„ Adevărul urât”

Crima a atras atenția națională abia după ce a apărut reacția inițială a primarului democrat din Charlotte.

La câteva zile după uciderea Irynei, primarul Vi Lyles a transmis „gânduri și rugăciuni” rudelor victimei, pe care nu a identificat-o în declarația sa inițială. În schimb, s-a concentrat asupra stării de sănătate a suspectului.

„Nu îi defăimez pe cei care se luptă cu sănătatea lor mintală sau pe cei care nu au un adăpost”, a spus Lyles în declarație.

Criticile au curs în valuri.

Când săptămâna trecută au fost publicate imagini cu crima, iar Lyles a cerut presei să nu le distribuie „din respect pentru familia Irynei”, a stârnit un val de indignare a dreptei.

„Primarul orașului Charlotte nu vrea ca presa să vă arate adevărul urât. De ce? Pentru că ea și alți oficiali publici din orașul ei poartă responsabilitatea”, a scris duminică, pe X, secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy.

În ziua următoare, el i-a acuzat pe democrați că „minimalizează crimele de acest gen spunând că nu putem demoniza persoanele fără adăpost sau bolnavii mintal”.

Consilierul lui Trump, Stephen Miller, i-a acuzat pe democrați că îi susțin pe „monstri și depravați”.

Dimensiunea rasială

Trump a trimis trupe ale Gărzii Naționale la Washington și amenință că va face același lucru și în Chicago, al treilea oraș ca mărime din țară, chiar dacă ambele state au raportat reduceri substanțiale ale criminalității în ultimii ani.

Uciderea Irynei alimentează acum revendicările republicanilor - adesea impregnate de comentarii rasiale - pentru mai multe represiuni.

Miliardarul de dreapta din domeniul tehnologiei, Elon Musk, a susținut o postare pe X despre cifrele criminalității, care spunea că persoanele albe sunt victime ale violenței persoanelor de culoare mult mai des decât invers.

Activistul conservator Charlie Kirk, asasinat miercuri la un miting în Utah, a abordat și el factorul rasial.

„Dacă o persoană albă oarecare s-ar apropia pur și simplu de o persoană de culoare drăguță și respectuoasă, care ar respecta legea, și ar înjunghia-o fără niciun motiv, ar fi o știre națională apocaliptic de mare, folosită pentru a impune schimbări politice radicale întregii țări”, a postat Kirk luni pe X.

Comentariul a fost o referire aparentă la George Floyd, un bărbat de culoare a cărui ucidere în 2020 de către un ofițer de poliție alb a declanșat valuri de proteste antirasiste.

Republicanii spun că este nevoie de măsuri drastice pentru a reduce ceea ce ei numesc criminalitate scăpată de sub control, în timp ce oponenții îl acuză pe Trump de exagerări autoritare - și indică statisticile care arată reduceri generale ale multor infracțiuni.

În cazul Carolinei de Nord, Casa Albă și aliații săi au evidențiat reacția inițială a oficialilor democrați locali, care au subliniat antecedentele de probleme de sănătate mintală ale criminalului.

Editor : Ș.R.