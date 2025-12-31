Cum a reușit JD Vance să facă pace între Donald Trump și Elon Musk. Riscurile unei alianțe renăscute ce ar putea distruge mișcarea MAGA

Vicepreședintele american JD Vance a jucat un rol cheie în procesul de reconciliere dintre Donald Trump și cel mai bogat susținător al său, Elon Musk. Însă, pe măsură ce ne apropiem de încheierea primului an din mandatul președintelui SUA, Trump și aliații săi au învățat câteva lecții dure despre efectele imprevizibile ale implicării lui Musk în „sportul sângeros” al politicii și despre avantajele și riscurile acestui parteneriat.

Imediat ce Elon Musk a anunțat, primăvara trecută, că intenționează să formeze un nou partid, amenințând să transforme o dispută limitată într-un război total împotriva mișcării MAGA, vicepreședintele JD Vance a făcut toate eforturile să înăbușe cât mai repede rebeliunea din interiorul taberei Trump.

Vance și oamenii din jurul său se temeau că un nou partid condus de o persoană influentă precum Musk va afecta șansele candidaților republicani la viitoarele alegeri, potrivit surselor Washington Post din tabăra Trump.

Planul lui Vance, care a făcut personal lobby pe lângă congresmenii americani pentru susținerea candidaturii lui Jared Isaacman, un apropiat al lui Musk, la șefia NASA, a funcționat.

Vance a făcut personal lobby pe lângă congresmenii americani pentru susținerea candidaturii lui Jared Isaacman (în poză), un apropiat al lui Musk, la șefia NASA. Foto: Profimedia

Musk a renunțat la proiectul America Party și a apărut la Casa Albă în luna noiembrie pentru un eveniment la care invitatul principal era prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk l-ar fi motivat pe Musk să sprijine din nou campaniile electorale ale Partidului Republican, potrivit WP.

Dar, cu toate că Trump și Musk s-au împăcat, armistițiul este unul fragil, conform dezvăluirilor făcute de mai multe persoane familiarizate cu relația dintre Musk și oficialii de la Casa Albă.

Împăcarea dintre cei doi oferă indicii importante despre următoarea fază a acestui parteneriat politic care prezintă atât beneficii, cât și riscuri pentru toți cei implicați.

Un inamic de temut sau un aliat formidabil?

Musk și Trump au format inițial o alianță în jurul unui set de obiective comune: câștigarea alegerilor prezidențiale și tăierea cheltuielilor guvernamentale, pe care cei doi le considerau o risipă.

Totuși, încă de la început au existat diferențe mari de viziune între cei doi. Tabăra lui Trump a fost luată prin surprindere de viteza și îndrăzneala cu care Musk s-a infiltrat în guvern, provocând schimbări majore în rândul agențiilor federale, inclusiv Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), care a fost practic desființată.

Administrația Trump a fost surprinsă și de atacurile neînfrânate ale lui Musk îndreptate împotriva membrilor cabinetului președintelui.

JD Vance are o relație foarte bună cu Elon Musk și este văzut de către miliardarul american drept un candidat bun pentru alegerile prezidențiale din 2028. Captură foto: X

Cu toate că este imprevizibil, Musk poate fi și un aliat formidabil. Având la dispoziție resurse aproape nelimitate și reprezentând o forță de neegalat în domeniul digital, miliardarul american ar putea fi o „unealtă” puternică pentru mișcarea MAGA după ieșirea lui Trump de pe scena politică.

Cel care ar putea beneficia cel mai mult de pe urma acestei alianțe este chiar vicepreședintele Vance, care are o relație foarte bună cu Musk și este văzut de către acesta drept un candidat bun pentru alegerile prezidențiale din 2028.

Alianța Vance-Musk ar putea înrădăcina și mai mult influența giganților tehnologiei asupra Casei Albe, extinzând autoritatea antreprenorilor privați.

Proiectul DOGE, o „Godzilla care face ravagii prin oraș”

Legăturile apropiate cu un miliardar din domeniul tehnologiei de seama lui Musk prezintă și riscuri politice, într-o perioadă în care mulți americani, chiar și din tabăra MAGA, nu văd cu ochi buni Silicon Valley.

„Evident, ne-ar plăcea să îl vedem pe Musk făcând contribuții generoase”, a spus Oscar Brock, membru al Comitetului Național Republican din statul Tennessee, care a precizat că miliardarul american atrage multă atenție din partea presei și că, de aceea, trebuie să se asigure că răspândește mesajul corect: „Nu vrem să își asume poziții care nu sunt aliniate cu partidul în acest moment.”

Lui Musk „îi place rolul de făuritor de regi”, a spus una dintre sursele WP, care cunoaște strategia politică a fondatorului Tesla și SpaceX. O parte crucială a acestui rol este „să te asiguri că toată lumea știe că tu ești regele”.

Lui Elon Musk „îi place rolul de făuritor de regi”, iar o parte crucială a acestui rol este „să te asiguri că toată lumea știe că tu ești (adevăratul) rege”. Foto: Profimedia Images

Și Musk a învățat unele lecții din perioada în care a condus Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE), inclusiv că guvernul nu poate fi administrat la fel ca afacerile sale. „Este cel mai bine să eviți politica dacă este posibil”, a spus Musk în podcastul antreprenorului indian Nikhil Kamath, descriind politica drept un „sport sângeros”.

Proiectul DOGE, care nu a reușit să își atingă obiectivul de a tăia bugetul federal cu 2 trilioane de dolari, este considerat de unii veterani ai reformării guvernului drept o rană de lungă durată, mai degrabă decât un experiment eșuat.

Max Stier, directorul executiv al Parteneriatului pentru Serviciul Public, a descris proiectul drept o „Godzilla care face ravagii prin oraș”.

„Este o idee greșită să spui că a promis 2 trilioane și nu a reușit”, a mai spus Stier. „A promis 2 trilioane și a aruncat în aer totul. El a întors pe dos întreg guvernul nostru.”

„El este obișnuit să fie împărat”

Unii dintre aliații lui Musk din guvernul SUA și Silicon Valley spun, însă, că eforturile sale au atins un obiectiv și mai important: reformarea fundamentală a felului în care funcționează guvernul.

Aceștia susțin că Musk a ajutat, printre altele, la eradicarea unor tabuuri în cercurile de la Washington și a introdus un stil agresiv de angajare și demitere a funcționarilor publici. Cu alte cuvinte, Musk a făcut ca administrarea guvernului să se asemene mai mult cu cea a unei companii.

„El este obișnuit să fie împărat”, a spus un asociat al lui Musk. „Dar nu a fost tratat cu prea mult respect în Congres. Și el nu se implică în jocuri politice.”

Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk l-ar fi convins pe Elon Musk să îi sprijine din nou pe candidații Partidului Republican. Foto: Profimedia Images

Când a părăsit Casa Albă, Musk era deja în conflict cu mai mulți oficiali din tabăra Trump, inclusiv secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul transporturilor Sean P. Duffy, consilierul în comerț Peter Navarro și șeful biroului de personal de la acea vreme, Sergio Gor, actual ambasador al SUA în India.

Gor este cel care i-a prezentat lui Trump documente care arătau că Jared Isaacman, miliardarul pe care Musk îl susținea la șefia NASA, a donat bani către Partidul Democrat. Trump a retras nominalizarea lui Isaacman, iar Musk a reacționat imediat criticând politica fiscală a lui Trump („One Big Beautiful Bill Act”).

După asasinarea lui Kirk, Vance a făcut toate eforturile pentru ca republicanii să îl susțină din nou pe Isaacman la șefia NASA. Înlăturarea lui Gor din cercul de apropiați ai lui Trump a deschis apoi calea înspre întoarcerea lui Musk în tabăra Trump.

Elon Musk vs. „leviatanul birocratic”

La reuniunea foștilor oficiali DOGE organizată de Musk în Texas în luna noiembrie, la care acesta a participat prin videoconferință de teamă că ar putea fi victima unei tentative de asasinat, miliardarul american a prezis că vor urma 12 ani „extraordinari” cu Trump și, apoi, Vance la conducerea Statelor Unite.

Oficialii din administrația Trump au subestimat cât de departe este dispus să meargă Musk în încercarea de a distruge „statul profund”. Foto: Profimedia Images

Pentru Musk și adjunctul său, Steve Davis, proiectul DOGE a fost în primul rând despre schimbarea guvernului și nu despre tăierea costurilor, au spus mai mulți antreprenori din Silicon Valley care au relații apropiate cu Vance, Musk și DOGE.

Oficialii din administrația Trump au subestimat cât de departe este dispus să meargă Musk în încercarea de a distruge „statul profund”. „Nu am fi avut niciodată rachete reutilizabile dacă Elon nu ar fi stabilit obiectivul de colonizare a planetei Marte.”

„Trebuie să stabilești un obiectiv îndrăzneț ca să poți face orice fel de pași treptați, iar Elon este un maestru al acestei strategii. Dacă mergi la înaintare cu o abordare slabă, vei fi înfrânt de leviatanul birocratic”, a spus unul dintre antreprenorii din domeniul tehnologiei citați de WP.

Musk a deschis calea pentru protejații lui atunci când a renunțat la activitățile sale guvernamentale, primăvara trecută. „Este Buddha necesar pentru budism?” a spus una dintre sursele WP. „Nu a devenit budismul mai puternic după ce a murit Buddha?”

