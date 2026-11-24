În timp ce trimișii oficiali ai lui Donald Trump sunt prinși într-un proces lent de negociere a unui acord de pace în Ucraina, soția președintelui american a început să joace un rol surprinzător de important în aceste eforturi diplomatice, având acces la canale de comunicare neoficiale cu figuri importante de ambele părți ale conflictului, potrivit dezvăluirilor făcute pentru New York Times de unele persoane implicate în discuții. Împreună cu consilierul ei, Melania Trump a obținut rezultate mai concrete decât ceea ce au realizat Steve Witkoff și Jared Kushner în aproape doi ani de negocieri.

Înainte de întâlnirea din Marele Foaier de la Casa Albă dintre ruși și ucraineni pentru a marca oficial încheierea armistițiului parțial din Oleșkî, Melania Trump a decis să îi pună pe reprezentanții celor două țări aflate la război să stea la masă unii lângă ceilalți.

Unii au criticat decizia ei, argumentând că prima doamnă creează astfel o relație de echivalență între invadator și victimă. Agentul și, mai nou, consilierul politic al Melaniei Trump, Marc Beckman, a recunoscut că abordarea ei este „puțin ieșită din comun”.

Unul dintre oficialii ucraineni care au participat la eveniment, David Arahamia, a spus că un înalt oficial european i-a transmis că este important ca ucrainenii și rușii să fie văzuți împreună „fără să se omoare” pentru a le arăta oamenilor că „există șanse să se ajungă la pace”.

Este un rol foarte neobișnuit pentru o primă doamnă, mai ales în cazul Melaniei Trump, care nu are experiență în domeniul afacerilor internaționale.

Reprezentanții Rusiei și Ucrainei au stat unii lângă alții în timpul evenimentului de la Casa Albă, care a marcat încheierea armistițiului parțial din Oleșkî. Foto: Profimedia Images

În ultimul an, însă, fostul fotomodel care a crescut în Iugoslavia și-a concentrat atenția tot mai mult asupra războiului. Ea lucrează îndeaproape cu Beckman, un producător de film și director de publicitate care o reprezintă de peste 20 de ani și care, la rândul său, nu are experiență în diplomație.

Împreună, cei doi au obținut mai multe rezultate pozitive în această toamnă decât trimișii oficiali ai Casei Albe implicați de aproape doi ani în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Consilierul Melaniei Trump, cheia succesului în negocierile pentru armistițiul din Oleșkî

Cheia succesului în această inițiativă a fost Beckman, care a spus că a vorbit în numele primei doamne cu Kirill Dmitriev, trimis special din partea președintelui rus Vladimir Putin, de mai bine de un an.

În ultimele luni, Beckman s-a apropiat și de Arahamia, unul din principalii negociatori de pace ai președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Prima doamnă privește războiul ca pe ceva complet inutil”, a spus Beckman într-un interviu pentru NYT. „Se uită la situație și spune: ‘Pentru ce se întâmplă toate acestea?’”

Melania Trump a fost inițial interesată de inițiativele pentru reîntregirea familiilor ucrainene ai căror copii fuseseră separați de rudele lor din cauza războiului. Ea a spus că a ajutat în acest sens zeci de copii.

Cheia succesului în negocierea armistițiului din Oleșkî a fost agentul și consilierul politic al Melaniei Trump, Marc Beckman (în poză), care a spus că a vorbit în numele primei doamne cu Kirill Dmitriev, trimis special din partea președintelui rus Vladimir Putin, de mai bine de un an. Foto: Profimedia Images

Începând din luna septembrie, Melania Trump s-a implicat într-o inițiativă mult mai complicată: o încetare a focului parțială de șase zile, care a devenit cel mai lung armistițiu din cei aproape cinci ani de război în Ucraina.

În culise, oficiali ai serviciilor de informații și ai organizațiilor umanitare din Rusia și Ucraina au negociat detaliile armistițiului din regiunea Herson, în timp ce Beckman juca rolul de mediator.

„Când nu am putut ajunge la o înțelegere cu rușii pe cont propriu, am apelat la Marc”, a spus Arahamia, care a precizat că el nu a vorbit direct cu Melania Trump în timpul negocierilor.

„Este o demonstrație a faptului că rușii încearcă să protejeze relația lor cu Trump”

În cele șase zile de armistițiu, observatorii au fost uluiți să vadă cum civilii se puteau plimba normal pe străzile orașului Herson asediat de ruși și cum militarii ambelor părți nu au mai lansat atacuri într-o zonă de mii de kilometri pătrați din apropierea frontului.

Atât Putin, cât și Zelenski au făcut compromisuri pentru a-i permite primei doamne să revendice acest succes diplomatic rar. Pentru ambele părți a fost important să promoveze rolul primei doamne în obținerea armistițiului pentru a-i face pe plac soțului ei.

Trump a spus că soția lui a făcut „o treabă foarte bună” și că speră că se va putea ajunge în curând la „o versiune mai mare” a armistițiului parțial.

Melania Trump a fost foarte atentă să nu condamne Rusia ca agresor în acest război, chiar și după multele bombe lansate de armata rusă asupra orașelor ucrainene chiar în săptămâna în care ea a găzduit evenimentul de la Casa Albă.

Împreună cu agentul ei, Melania Trump a obținut mai multe rezultate pozitive în această toamnă decât trimișii oficiali ai Casei Albe implicați de aproape doi ani în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, Steve Witkoff și Jared Kushner. Foto: Profimedia Images

Oficialii ucraineni au spus că apreciază implicarea primei doamne nu doar că să rămână în grațiile președintelui SUA, ci și pentru că pare că ea ar avea o oarecare influență asupra Kremlinului.

„Este absolut logic pentru ei”, a spus Arahamia, referindu-se la oficialii ruși. „Pentru mine, aceasta este o demonstrație a faptului că încearcă să protejeze relația lor cu Trump.”

Prin această inițiativă, rușii „au găsit o cale să se prezinte în rol de salvatori, în loc de torționari” în războiul din Ucraina, a spus Andrew S. Weiss din partea institutului Carnegie Endwoment for International Peace.

Oficialii ucraineni au încercat luni de zile să îi salveze pe civilii blocați în localitatea Oleșkî, care a rămas complet izolată de zonele învecinate încă din luna mai din cauza minelor și a atacurilor cu dronă.

Ucraina a apelat la ajutorul organizațiilor umanitare, însă ONU a spus că Rusia nu le permite accesul în zonă.

Soluția lui Beckman pentru neînțelegerile dintre negociatorii ruși și cei ucraineni

Un moment de cotitură a fost atunci când Dmitro Lubineț, comisarul ucrainean pentru drepturile omului, a propus ideea de a apela la ajutorul Melaniei Trump, întrucât ea a reușit să reunească o parte din copiii ucraineni duși în Rusia cu familiile lor din Ucraina, potrivit lui Arahamia.

După ce prima doamnă a acceptat, Beckman s-a folosit de relația sa bună cu trimisul lui Putin, Dmitriev, pe care a dezvoltat-o în timpul negocierilor pentru întoarcerea copiilor în Ucraina.

Beckman a spus că armistițiul din Oleșkî „cu siguranță nu ar fi avut loc” fără aportul consilierului lui Putin.

Mai mult, Beckman a contribuit și la rezolvarea mai multor situații dificile din timpul negocierilor, precum divergențele dintre ucraineni și ruși legate de modul în care zona din jurul localității Oleșkî va fi descrisă în documentele oficiale, potrivit oficialilor ucraineni.

Soluția lui Beckman a fost să redacteze două documente diferite – unul în limba rusă, folosind termenii Kremlinului prin care Oleșkî este descris ca făcând parte din Rusia, și celălalt în ucraineană, unde Oleșkî apare ca teritoriu ucrainean ocupat.

Oficialii ucraineni au încercat luni de zile să îi salveze pe civilii blocați în localitatea Oleșkî, care a rămas complet izolată de zonele învecinate încă din luna mai din cauza minelor și a atacurilor cu dronă. Foto: Profimedia Images

Armistițiul, care a ținut din 27 octombrie până pe 1 noiembrie, a permis evacuarea a aproximativ 800 de persoane care locuiau în Oleșkî. Acesta a fost, poate, și cel mai complex test pentru a demonstra cum ar putea cele două părți să își coordoneze eforturile de încetare a focului în cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial.

Serviciile FSB a Rusiei și SBU a Ucrainei au comunicat direct între ele în timpul armistițiului, acționând ca intermediari între cele două armate. Acestea au fost de acord să lanseze două drone fiecare pentru a verifica orice potențială încălcare a acordului.

Zelenski a spus recent că a propus ca armistițiul din Oleșkî să fie repetat și în alte 15 locații de pe linia frontului, lăudând eforturile depuse de Melania Trump.

Aceste operațiuni ar putea permite testarea unui sistem mai complex de monitorizare a acordurilor de încetare a focului, despre care negociatorii ruși și cei ucraineni au discutat iarna trecută, potrivit lui Arahamia.

Beckman a spus că Melania Trump „vrea să continue să pună accent pe umanitate mai presus de geopolitică, război, rasă sau religie”, în timp ce prima doamnă a spus că a fost implicată „în fiecare detaliu” al negocierilor.

„Vrei să faci un lucru bun, dar pe de altă parte, te temi că legitimezi lucruri rele”, a spus și Arahamia. „În orice caz, totul s-a întors la normal acum – la războiul obișnuit.”

Editor : Raul Nețoiu