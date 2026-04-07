Cum a reușit pilotul SUA rănit în Iran să trimită semnalul care i-a salvat viața. Dispozitiv secret activat în spatele liniilor inamice

Aviatorul american rănit în Iran a reușit să transmită semnalul care i-a salvat viața folosind un dispozitiv de comunicații pentru piloți, produs de Boeing, pentru a-și semnala poziția celor care încercau să-l recupereze, relatează oficiali americani citați de Bloomberg. Echipamentul a permis echipelor de salvare să-l localizeze rapid, în ciuda situației periculoase în care se afla.

Potrivit unui oficial al armatei, piloții Forțelor Aeriene salvați din Iran de o flotă de elicoptere, alte aeronave și trupe de comando au folosit un dispozitiv de comunicații standard produs de Boeing Co pentru a-și alerta camarazii și a-și semnaliza poziția.

„Au asupra lor în permanență un aparat foarte sofisticat, de tip pager”, a declarat luni președintele Donald Trump în cadrul unei conferințe de presă ample organizate la Casa Albă cu privire la operațiunea complexă desfășurată în weekend.

Dispozitivul, cunoscut sub numele de Combat Survivor Evader Locator, este conceput să funcționeze în situații critice, atunci când un pilot este izolat sau rănit, transmitând semnale criptate care permit localizarea rapidă a acestuia. Această tehnologie a fost esențială pentru salvarea militarului rănit în zona Iranului, unde condițiile erau periculoase și accesul echipelor de intervenție complicat.

Această fotografie de presă, furnizată de site-ul oficial al Gărzii Revoluționare Iraniene (IRGC), Sepah News, pe 5 aprilie 2026, arată fumul care se ridică, potrivit relatărilor, de la locul unde a fost lovită și s-a prăbușit o aeronavă americană, implicată în salvarea militarului dispărut de vineri, în centrul Iranului. Foto: AFP / Profimedia

Oficialii americani au subliniat că semnalul transmis de pilot a facilitat coordonarea operațiunii de salvare, demonstrând eficiența dispozitivului în situații de urgență. Incidentul are loc în contextul tensiunilor crescute dintre Statele Unite și Iran, unde mai multe aeronave americane au fost implicate în misiuni de supraveghere și intervenție.

Pilotul a fost recuperat în viață, iar operațiunea de salvare a fost considerată un succes, datorită tehnologiei de localizare și reacției rapide a echipelor de intervenție.

Bloomberg notează că astfel de dispozitive sunt standard în dotarea piloților americani, oferind un avantaj decisiv în caz de accidente sau situații periculoase în teritorii ostile.

