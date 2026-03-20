Live TV

Analiză Cum a reușit premierul japonez Sanae Takaichi, contrar așteptărilor, să transforme a doua sa întâlnire cu Donald Trump într-un succes

Data publicării:
Sanae Takaichi și Donald Trump. Foto: Profimedia

Pe 19 martie, prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a efectuat prima sa vizită oficială în Statele Unite pentru un summit cu președintele american Donald Trump. Ea a recunoscut că acest summit va fi „foarte dificil”, pentru că se aștepta ca întâlnirea să fie umbrită de războiul din Iran și de dezacordurile sale cu Trump cu privire la amploarea implicării japoneze în conflict. În ciuda acestor circumstanțe, Takaichi poate numi evenimentul un succes, potrivit unei analize The Diplomat.

Înainte de summit, Trump făcuse presiuni asupra Japoniei să-și trimită dragoarele de mine pentru a ajuta petrolierele și gazierele să navigheze în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz. Takaichi a refuzat să facă acest lucru, pentru că Japonia nu are niciun mecanism legal pentru trimiterea de forțe armate în sprijinul unui război în desfășurare la care nu este parte. 

Pe 19 martie, așezată lângă Trump în Biroul Oval, strategia lui Takaichi a fost să ofere lingușiri, declarând că „doar tu, Donald, poți realiza pacea în întreaga lume”.

De asemenea, ea a promis că va sprijini eforturile SUA de a stabiliza piețele energetice și de a securiza transportul maritim prin StrâmtoareaOrmuz, dar nu a luat niciun angajament ferm privind desfășurările navale.

Takaichi spera că acest lucru va fi suficient pentru a-l îmbuna pe Trump deocamdată, deoarece acesta le spusese Japoniei și altor aliați înainte de summit că este mai concentrat pe obținerea de declarații de susținere la nivel înalt decât pe contribuții specifice. 

Abordarea ei a funcționat în mod clar. Trump a lăudat Japonia pentru că „a intervenit” în privința Iranului, prezentând-o drept un aliat model în comparație cu NATO. În același timp, și-a minimalizat dorințele de asistență aliată, spunând că războiul este „înainte de termen” și că se va termina curând, odată ce Marina, forțele aeriene, capacitățile antiaeriene și conducerea cheie a Iranului vor fi „demolate”.

Deocamdată, întrebarea dacă Japonia va aduce contribuții concrete la conflictul din Iran a fost lăsată pentru altă dată. 

În schimb, rezultatele summitului s-au concentrat pe acorduri economice, în special în domeniul energiei și al mineralelor critice. 

Statele Unite și Japonia au anunțat planuri de construire a unor reactoare modulare mici în Tennessee și Alabama, la un cost estimat de 40 de miliarde de dolari, și de construire a unor instalații de generare a gazelor naturale în Pennsylvania și Texas, la un cost estimat de 17 miliarde de dolari, respectiv 16 miliarde de dolari.

Cele două țări au lansat, de asemenea, un plan de acțiune pentru dezvoltarea unor niveluri minime de preț ale mineralelor și un memorandum de cooperare pentru schimbul de informații privind mineritul în adâncime, inclusiv proiectul de explorare în curs de desfășurare al Japoniei pentru exploatarea nămolului bogat în pământuri rare din largul coastei insulei sale Minamitorishima.

În plus, Japonia a anunțat planuri de consolidare a investițiilor străine pe baza riscurilor de securitate națională, iar Statele Unite au anunțat că vor acorda prioritate procesării vizelor pentru călătorii de afaceri temporari. 

La conferința de presă, Trump a mai spus că va „lauda Japonia” în cadrul viitorului său summit din China (programat inițial pentru începutul lunii aprilie, dar amânat ulterior). Acestea sunt vești bune pentru Japonia; China a vizat Japonia prin controale la export, într-o dispută continuă legată de comentariile lui Takaichi din noiembrie, conform cărora o eventuală situație din Taiwan ar putea fi considerată o „situație care amenință supraviețuirea” - o formulare legală care autorizează Japonia să își folosească forțele armate în scopuri de apărare. 

Takaichi plănuise să folosească acest summit pentru a clarifica poziția lui Trump față de China și pentru a-l convinge pe Trump să nu încheie orice acorduri economice ample care ar putea pune în pericol securitatea Indo-Pacifică și ar putea afecta interesele japoneze.

Având în vedere că Trump a amânat summitul cu China cu „aproximativ o lună” și, se pare, nu a comunicat cu Beijingul despre așteptările sale legate de vizită, rămân semne de întrebare cu privire la ce va rezulta din întâlnirea sa cu președintele chinez Xi Jinping. Cu toate acestea, acest comentariu al lui Trump oferă Japoniei o oarecare asigurare că va lua în considerare interesele japoneze.

În cele din urmă, Takaichi a reușit să reia de unde a rămas în timpul summitului Japonia-SUA din octombrie, de la Tokio. Pe tot parcursul întâlnirii, chimia și căldura ei cu Trump au fost evidente.

Comparația spontană a lui Trump între atacul surpriză al Statelor Unite asupra Iranului și atacul Japoniei asupra Pearl Harbor din 1941 a creat un moment tensionat și, pe bună dreptate, atrage atenția, deoarece rupe un tabu vechi de decenii.

Cu toate acestea, per total, el a primit-o pe Takaichi cu căldură. A felicitat-o pentru alegerea sa reușită, numind-o o „femeie populară și puternică”, i-a complimentat abilitățile de limba engleză și i-a invitat pe reporteri să-i pună întrebări.

Când Takaichi l-a întâlnit pe Trump pentru prima dată în octombrie 2025, ea a sfidat așteptările, înțelegându-se bine cu Trump fără să fie nevoită să facă nicio concesie. De data aceasta, mulți s-au îngrijorat dacă buna înțelegere cu Trump va rezista războiului cu Iranul și cerințelor sale față de aliații SUA. Încă o dată, Takaichi nu numai că a sfidat așteptările - le-a și depășit. 

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

