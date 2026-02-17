Cum a salvat Donald Trump rețeaua TikTok: culisele unei campanii de doi ani

Deși în primul mandat a încercat să interzică aplicația TikTok, Donald Trump și-a schimbat radical viziunea, transformându-se în salvatorul rețelei sociale. Această mișcare a fost influențată de convingerea că platforma este esențială pentru a ajunge la tinerii alegători, iar arhitectul din umbră al acestei strategii a fost controversatul Charlie Kirk, asasinat pe 10 septembrie 2025. Fondatorul Turning Point USA l-a convins pe președintele american că o interdicție ar înstrăina milioane de tineri care au votat pentru republicani în 2024 și că TikTok este o contrapondere necesară pentru Facebook (Meta), pe care Trump o consideră un „dușman al poporului”, potrivit Axios.

Președintele Trump tocmai câștigase realegerea și se bucura de parada de felicitări la Mar-a-Lago. În această zi din noiembrie 2024, un vechi prieten și un vizitator care venea pentru prima dată se întâlneau în privat cu Trump. Ei voiau ceva și i-au adus ceva.

Charlie Kirk — un confident îndrăgit al lui Trump, care tocmai condusese o campanie de mobilizare a tinerilor alegători, care se bucurase de un succes răsunător — îl însoțea pe Shou Zi Chew, CEO-ul TikTok. O lege care interzicea TikTok, rețea deținută de chinezi, în SUA urma să intre în vigoare în aceeași săptămână în care Trump urma să fie inaugurat. Ei voiau ca el să amâne interdicția și, în cele din urmă, să o anuleze.

Știind că Trump răspunde cel mai bine la stimulii vizuali, Kirk a îndrumat compania să creeze patru pagini de infografice, „Trump pe TikTok”, care arătau zecile de miliarde de vizualizări ale campaniei sale pe aplicația acum amenințată.

Un grafic, prezentat de Axios, de pe prima pagină i-a sărit în ochi lui Trump, care susținuse interzicerea TikTok în primul său mandat. „Sunt mai popular decât Taylor Swift”, s-a lăudat el. Mulți din lumea lui Trump au auzit că el l-a sunat rapid pe Barron, fiul său cel mic, pentru a savura statistica.

În prima zi a celui de-al doilea mandat, Trump a semnat un ordin executiv pentru a amâna interdicția TikTok.

Întâlnirea de la Mar-a-Lago a reprezentat o victorie crucială în campania mai multor persoane din anturajul lui Trump de a depăși opoziția furioasă față de TikTok din partea inamicilor Chinei din Congres și din cercul său politic, care aveau preocupări legate de securitatea națională.

Acești apropiați au contribuit la convingerea echipei de campanie a lui Trump să lanseze un cont TikTok în iunie 2024, când acesta căuta modalități de a ocoli mass-media tradiționale.

Apoi, apropiații au elaborat cu răbdare o înțelegere complexă, care s-a încheiat luna trecută, pentru a vinde operațiunile TikTok din SUA către o societate mixtă controlată de investitori americani – ceea ce a dus la anularea interdicției.

Campania a luat naștere la începutul anului 2024, potrivit unor surse familiarizate cu deliberările interne. Tony Sayegh, un oficial al Trezoreriei și al Casei Albe în primul mandat al lui Trump, a devenit un om cheie în triumful TikTok. Sayegh era în vacanță la schi când l-a văzut pe președintele Biden declarând în martie 2024 că va semna o interdicție TikTok dacă Congresul o va adopta.

Sayegh — supranumit „TikTok's Trump Whisperer” (consilierul lui Trump cu privire la TikTok, n.r.) într-un articol din Wall Street Journal la scurt timp după alegerea lui Trump — a sunat un director TikTok și i-a sugerat soluția care a fost în cele din urmă adoptată: dacă Trump câștiga, putea semna un ordin executiv care să anuleze interdicția.

„Imposibil”, a spus oficialul TikTok. „Nu se poate întâmpla.”

Dar s-a întâmplat, grație unei strategii politice și juridice agresive, combinată cu câteva întâmplări norocoase. Unii directori TikTok erau reticenți în a se alia cu Trump, dar Sayegh i-a spus adesea echipei companiei din Washington că Trump era singura persoană care putea salva TikTok în America. Chew a acceptat strategia.

Cel mai mare investitor american în ByteDance, compania-mamă a TikTok cu sediul în China, este Susquehanna International Group, unde Sayegh este șeful departamentului de relații publice.

Jason Miller, consilier senior al lui Trump în timpul campaniei, care rămâne în strânsă legătură cu acesta, a declarat că Trump „a recunoscut întotdeauna puterea TikTok, deoarece a văzut impactul pe care l-a avut asupra tinerilor alegători”.

„Spunea tot timpul: «Voi nu înțelegeți! Tinerii ăștia adoră TikTok. Sunt pe aplicație toată ziua.» Și povestea despre Barron care vorbea despre asta, dar și despre tinerii care lucrează cu el și pentru el.”

Pentru a contracara temerile unor republicani de vârf cu privire la controlul Chinei asupra TikTok, Sayegh, Miller și alții au mobilizat aliați externi — printre care Kirk, Tucker Carlson și Kellyanne Conway — pentru a-i oferi lui Trump acoperire pentru a face pasul decisiv.

Miller spune că Kirk „a avut o influență enormă, deoarece Charlie era un susținător fervent al mișcării MAGA. Acesta este unul dintre nenumăratele exemple de când președintele a intrat în viața publică în care a spus: „O să-mi urmez instinctul și o să fac asta”. A existat și o tendință de boomer-splaining – oamenii priveau TikTok pur și simplu ca pe o decizie de politică publică, în opoziție cu un stil de viață [pentru] alegătorii mai tineri.”

Charlie Kirk avusese anterior propriile probleme cu TikTok, care semnalase un cont Turning Point USA pentru încălcarea standardelor comunității. „Kirk a primit un telefon de la Tony Sayegh ... care acum făcea lobby pentru un grup care reprezenta ByteDance”, a scris Robert Draper într-un profil al lui Kirk publicat în New York Times Magazine, cu șapte luni înainte de a fi asasinat.

Sayegh i-a spus lui Kirk: „Vrem să vă demonstrăm că suntem pentru libertatea de exprimare”. Echipa digitală a lui Kirk „a început să se întâlnească pe Zoom cu oficialii TikTok, care au descris cum se poate evita moderarea conținutului generat de IA”, a scris Draper.

MAGA Inc., cel mai mare comitet independent de acțiune politică aliniat lui Trump, a dat tonul alăturându-se TikTok în mai 2024, cu trei săptămâni înainte de campanie. Taylor Budowich, care a condus super PAC-ul și mai târziu a fost un înalt oficial al Casei Albe, s-a întâlnit cu oficialii TikTok la Washington și a primit asigurări că nu va exista cenzură. „Ne-am alăturat pentru a testa reacția, ceea ce a deschis calea pentru ca președintele să se alăture”, a declarat Budowich.

Odată ce campania lui Trump s-a alăturat TikTok, popularitatea contului a depășit-o rapid pe cea a contului președintelui Biden. Liderii seniori au rămas implicați în strategia pentru aplicație. Un tânăr angajat cunoscut sub numele de „TikTok Jack” a fost angajat de campanie pentru a filma și edita videoclipuri.

Alex Bruesewitz — care a fost arhitectul strategiei de podcast a campaniei și continuă să fie guru al rețelelor sociale în lumea lui Trump — a declarat pentru Axios: „TikTok a fost o platformă incredibilă pentru noi pentru a ajunge la tineri. [Trump] este în mod natural cool și avea carisma și aura necesare pentru a deveni peste noapte o vedetă TikTok.”

În perspectiva următoarelor alegeri prezidențiale, democrații și republicanii se întrec din nou pentru a atrage atenția utilizatorilor TikTok. Pregătiți-vă pentru primarele TikTok din 2028, conchide Axios.

Editor : B.E.