Live TV

Video Cum a scăpat de la moarte șoferul unei mașini care își spăla liniștit parbrizul într-o benzinărie

Data publicării:
Accident

Un șofer din Statele Unite a scăpat la limită dintr-un accident spectaculos petrecut într-o benzinărie, informează Digi24.

Scena s-a petrecut în Nebraska. În timp ce bărbatul își spăla parbrizul, în benzinărie, șoferul unei alte mașini a pierdut controlul volanului. Autoturismul acestuia a derapat, s-a a lovit un stâlp și s-a răsturnat.

Bărbatul din benzinărie a avut la dispoziție o fracțiune de secundă să se salveze. Mașina a trecut la câțiva milimetri de el și s-a oprit într-un final, fără ca cineva să fie grav rănit.

Pe numele șoferului vinovat a fost deschisă o anchetă, mai ales că circula cu viteză, nu avea permis și nici asigurare, iar certificatul de înmatriculare era expirat.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească” în Champions League
Digi Sport
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească” în Champions League
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
florin barbu la o sedinta
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado...
Regele Charles și Donald Trump
Cum l-ar putea convinge regele Charles pe Donald Trump să sprijine...
coalitie dominic fritz
SURSE Coaliția a decis împărțirile politice: USR ia 4 posturi de...
Fostul campion la șah Garry Kasparov
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că...
Ultimele știri
Explicațiile companiei aeriene care i-a dus pe mercenarii lui Potra în Congo. „Suntem întrebați: Ați transportat arme, diamante, aur?”
Banchet regal, în Marea Britanie, în onoarea lui Donald Trump. Meniu special adaptat, pregătit de 20 de maeștri bucătari
Incendiu la o anexă din curtea unei biserici din Timiș, folosită ca școală. 35 de copii și patru profesori s-au autoevacuat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Toto Dumitrescu
Procurorii cer arestarea lui Toto Dumitrescu, acuzat că a fugit de la locul unui accident rutier. Expertiza INML: a consumat cocaină
Karol Nawrocki la Casa Alba
Donald Trump i-a trimis o scrisoare misterioasă lui Karol Nawrocki
accident
Accident grav pe DN7: Trei oameni au murit după ce un autoturism s-a izbit puternic de o cisternă
donald trump la birou
Un grup de tineri americani au atacat în instanță administrația lui Donald Trump. Motivul acțiunii juridice
angela merkel
„Suntem complet singuri în câmp deschis.” Previziune sumbră a fostului cancelar german Angela Merkel
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos...
Playtech
Ce pensie primeşte un muncitor în construcţii după 20 de ani de lucrat în Germania
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din București
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU
Newsweek
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...