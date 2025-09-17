Un șofer din Statele Unite a scăpat la limită dintr-un accident spectaculos petrecut într-o benzinărie, informează Digi24.

Scena s-a petrecut în Nebraska. În timp ce bărbatul își spăla parbrizul, în benzinărie, șoferul unei alte mașini a pierdut controlul volanului. Autoturismul acestuia a derapat, s-a a lovit un stâlp și s-a răsturnat.

Bărbatul din benzinărie a avut la dispoziție o fracțiune de secundă să se salveze. Mașina a trecut la câțiva milimetri de el și s-a oprit într-un final, fără ca cineva să fie grav rănit.

Pe numele șoferului vinovat a fost deschisă o anchetă, mai ales că circula cu viteză, nu avea permis și nici asigurare, iar certificatul de înmatriculare era expirat.

