Statele Unite au propus țărilor europene să deblocheze o parte din activele rusești care au fost înghețate după izbucnirea războiului pe scară largă în Ucraina și să le transfere către o structură aflată sub controlul Washingtonului, au declarat pentru Financial Times (FT) patru surse bine informate.

Potrivit acestora, această inițiativă a fost prezentată de emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Whitcoff și Jared Kushner, în cadrul negocierilor de la Miami din 9 octombrie. La întâlnire au participat reprezentanți ai Ucrainei, Franței, Germaniei, Marii Britanii, UE și NATO.

Chestiunea utilizării activelor rusești înghețate a fost discutată în cadrul unui acord de pace cuprinzător. Au fost exprimate numeroase idei cu privire la modul în care s-ar putea dispune de acestea după încheierea războiului, a menționat unul dintre interlocutorii FT. Cu toate acestea, oficialii europeni au respins inițiativa, declarând că se opun transferului controlului asupra activelor către oricine și returnării oricărei părți a acestora către Moscova. „Li s-a (negociatorilor americani. — TMT) li s-a spus că acest lucru pur și simplu nu se va întâmpla”, a menționat sursa publicației. În același timp, după cum scrie FT, planul propus de Washington a stârnit îngrijorare în rândul europenilor și al Kievului, întrucât administrația Trump demonstrează o abordare diferită în ceea ce privește presiunea asupra Moscovei.

Anterior, The New York Times a relatat că SUA au propus Rusiei trei stimulente economice pentru a o convinge să accepte un armistițiu parțial în războiul cu Ucraina. Printre acestea se numără deblocarea unei părți din activele rusești înghețate în Occident. În acest context, banii erau considerați un stimulent anticipat pentru un armistițiu parțial, și nu o recompensă pentru intrarea acestuia în vigoare.

Țările occidentale au înghețat activele Băncii Centrale a Rusiei în valoare de 260 de miliarde de euro după invazia armatei ruse în Ucraina. Cea mai mare parte a fondurilor — aproximativ 193 de miliarde — este depozitată la depozitarul belgian Euroclear. Veniturile generate de aceste active sunt utilizate pentru finanțarea unui împrumut acordat Ucrainei în valoare de până la 50 de miliarde de euro. La sfârșitul anului 2025, UE a aprobat înghețarea pe termen nelimitat a activelor Rusiei, care va rămâne în vigoare până când Moscova va înceta războiul și va compensa Kievului prejudiciile cauzate.

Editor : A.R.