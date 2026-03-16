Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește

Președintele SUA, Donald Trump, ia în considerare posibilitatea capturării insulei iraniene Kharg, prin care trec 90% din exporturile de petrol ale țării, au declarat pentru Axios surse din rândul oficialilor americani.

Potrivit acestora, liderul american ar putea da ordinul de capturare a insulei dacă petrolierele din Strâmtoarea Ormuz vor rămâne în continuare blocate. Unul dintre interlocutorii publicației a remarcat că șeful Casei Albe este atras de această idee, deoarece punerea ei în practică va duce la „knock-out-ul economic al regimului” de la Teheran, lipsindu-l de finanțare.

Cu toate acestea, pentru capturarea insulei va fi necesară o operațiune terestră, iar armata iraniană ar putea răspunde la o astfel de mișcare cu atacuri asupra instalațiilor petroliere și conductelor din țările din Golful Persic, în special din Arabia Saudită. „Există riscuri mari. Există beneficii mari. Președintele nu a luat încă o astfel de decizie și nu spunem că o va lua”, — a remarcat interlocutorul publicației. În același timp, el a subliniat că Trump „nu are de gând să aștepte pur și simplu și să le permită iranienilor să dicteze ritmul conflictului”.

O altă sursă a adăugat că, atâta timp cât blocada Strâmtorii Ormuz este în vigoare și exporturile din regiune sunt limitate, Trump „nu va putea încheia războiul, chiar dacă ar vrea”.

În prezent, președintele SUA lucrează la formarea unei coaliții pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Șeful Casei Albe și înalți oficiali ai administrației sale au purtat negocieri în acest sens în zilele de 14 și 15 martie. „Au fost două zile de weekend pline de activități diplomatice între SUA și aliații europeni, din Orientul Mijlociu și din Asia”, a declarat un interlocutor al Axios. El a precizat că obiectivul principal pe care și-l propune Casa Albă în acest moment este obținerea unor angajamente politice din partea altor țări, în timp ce problema „cine va trimite ce și când” urmează să fie rezolvată ulterior. În același timp, potrivit publicației, la Casa Albă se așteaptă ca membrii coaliției să trimită în Strâmtoarea Hormuz nave militare echipate cu drone.

Anterior, Trump a anunțat că, pe 14 martie, armata americană a lansat „una dintre cele mai puternice lovituri din istoria Orientului Mijlociu” asupra insulei Khark. Potrivit acestuia, toate țintele militare au fost distruse. La rândul său, Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC) a declarat că niciuna dintre infrastructurile petroliere de pe insulă nu a fost avariată. Hark este un mic recif de corali situat în partea de nord a Golfului Persic. Acesta joacă un rol important în economia Iranului, asigurând exportul unei mari părți din petrolul iranian.

