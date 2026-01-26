Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane

Scrisoarea președintelui Donald Trump către prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre privind achiziționarea Groenlandei a stârnit reacții negative din partea criticilor săi, atrăgând din nou atenția asupra celui de-al 25-lea amendament al Constituției SUA și asupra modului în care un președinte ar putea fi destituit fără procedura de punere sub acuzare (impeachment), scrie Newsweek, care a discutat cu experți despre acest amendament și despre probabilitatea ca prevederea să fie utilizată.

De ce este important

Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Støre în care a reiterat că SUA au nevoie de „controlul complet și total asupra Groenlandei” și a scris că „nu mai simte obligația de a se gândi exclusiv la pace”. El a menționat, de asemenea, că Norvegia nu i-a acordat lui Trump Premiul Nobel pentru Pace, o decizie luată de Comitetul Nobel norvegian independent, și nu de guvernul norvegian.

În urma scrisorii și a răspunsului lui Støre, unii democrați au cerut invocarea celui de-al 25-lea amendament, care permite membrilor cabinetului președintelui să îl destituie legal din funcție dacă consideră că nu este apt să conducă.

De la revenirea în funcție, în urmă cu un an, Trump a intensificat retorica privind posibila anexare a Groenlandei, un teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei, care găzduiește baza spațială americană de la Pituffik. El a susținut că insula arctică este esențială pentru securitatea SUA, iar Casa Albă a refuzat să excludă utilizarea forței militare pentru a dobândi teritoriul.

Statele Unite și Danemarca sunt ambele membre ale NATO, protejate de articolul 5 al alianței, care stipulează că un atac asupra uneia dintre ele este un atac asupra tuturor. Experții au avertizat că un atac militar al SUA asupra unui alt stat NATO ar distruge alianța.

Ce este al 25-lea amendament?

Cel de-al 25-lea amendament al Constituției SUA. Document original păstrat la Arhivele Naționale ale SUA. Foto via Wukimedia Commons

Al 25-lea amendament al Constituției SUA a fost ratificat în 1967, în urma asasinării președintelui John F. Kennedy. Acesta a fost instituit pentru a pregăti situațiile de urgență medicală și incapacitatea care ar putea împiedica un președinte să își îndeplinească atribuțiile normale.

Amendamentul are patru secțiuni.

Secțiunea 1 prevede că, în cazul în care un președinte moare, demisionează sau este demis din funcție, vicepreședintele devine președinte.

Secțiunea 2 prevede că, în cazul în care funcția de vicepreședinte devine vacantă, președintele va numi un înlocuitor care va prelua funcția după ce va fi confirmat prin vot majoritar în ambele camere ale Congresului SUA.

Secțiunea 3 permite președintelui să predea temporar puterea prin trimiterea unei declarații scrise președintelui Camerei Reprezentanților și președintelui pro tempore (expresie în limba latină care poate fi tradusă „pentru moment” sau „temporar”, n.r.) al Senatului, în care să precizeze că nu este în măsură să își îndeplinească atribuțiile. Vicepreședintele devine atunci președinte interimar până când președintele trimite o altă declarație scrisă, în care precizează că este în măsură să-și reia funcția. Această secțiune a fost invocată atunci când președintele a fost supus unor proceduri medicale.

Ultima, secțiunea 4, permite vicepreședintelui și majorității membrilor Cabinetului să declare în scris că președintele nu este în măsură să-și exercite puterile și atribuțiile funcției, vicepreședintele devenind astfel președinte interimar. Dacă președintele contestă această declarație, Congresul trebuie să decidă asupra acestei chestiuni. Președintele rămâne înlăturat doar dacă două treimi din Camera Reprezentanților și Senat votează că acesta este incapabil să-și exercite funcția. Congresul are la dispoziție 21 de zile pentru a lua o decizie odată ce problema i-a fost prezentată în mod oficial.

Donald Trump Foto: Profimedia

Cum se aplică cel de-al 25-lea amendament?

„Există atât probleme politice, cât și juridice în ceea ce privește eforturile de a invoca cel de-al 25-lea amendament”, a declarat profesorul de drept Mark Graber de la Universitatea din Maryland, Baltimore, într-un e-mail adresat Newsweek.

„Problema juridică este că al 25-lea amendament a fost conceput pentru a trata cazul unui președinte incapabil din punct de vedere medical, de exemplu, un președinte care este inconștient sau incapabil să îndeplinească fizic atribuțiile funcției”, a continuat el. „Ne-am putea imagina un președinte bolnav mintal, ale cărui convingeri sunt atât de fantastice încât nu mai poate îndeplini atribuțiile funcției, dar președintele Trump nu suferă de această formă de psihoză.”

Graber a susținut că platforma și caracteristicile lui Trump sunt „descalificări politice pentru funcția de președinte”, dar a menționat că „poporul american nu a fost de acord în 2024”.

În cele din urmă, el a susținut că „se poate argumenta în mod echitabil că acțiunile președintelui Trump sunt pasibile de punere sub acuzare, dar aceasta este o altă parte a Constituției și suferă de aceeași problemă politică”.

Mai mulți democrați, precum reprezentanții Yassamin Ansari și Sydney Kamlager-Dove, precum și senatorul Ed Markey, au solicitat invocarea amendamentului în urma mesajului lui Trump către prim-ministrul norvegian.

Profesorul Brian Kalt de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Michigan a declarat pentru Newsweek că „mi se pare puțin probabil ca vicepreședintele și cabinetul să considere mesajul lui Trump către Støre ca fiind o depășire a limitei.

Mulți oameni au considerat că Trump a depășit această limită cu mult timp în urmă, dar nu depinde de ei, ci de persoanele din anturajul președintelui.”

Cu toate acestea, el a menționat că cabinetul lui Trump este „mai conștient decât publicul larg de modul în care funcționează un președinte. Dacă consideră că acesta a ajuns în punctul în care nu mai poate funcționa, ar trebui să «tragă frâna», ca să spunem așa.”

Deși este puțin probabil ca al 25-lea amendament să fie invocat, Trump ar putea fi supus mai târziu presiunilor pentru punerea sub acuzare, inclusiv din partea propriului partid. Reprezentantul Don Bacon, republican din Nebraska, a avertizat săptămâna trecută că încercarea de a cuceri Groenlanda cu forța ar putea duce la demersuri de punere sub acuzare.

„Dacă el [Trump] ar pune în aplicare amenințările, cred că ar fi sfârșitul președinției sale. Și trebuie să știe: ieșirea din impas este să realizeze că republicanii nu vor tolera acest lucru și că va trebui să dea înapoi. Urăște să i se spună nu, dar în acest caz, cred că republicanii trebuie să fie fermi.”

