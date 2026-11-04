Cum ar putea influența Congresul democrat războaiele din Iran și Ucraina și cât de departe poate merge pentru a-l opri pe Trump

Alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite se concentrează de obicei pe problemele esențiale cu care se confruntă americanii zilnic. Concursul din acest an a fost o excepție într-un aspect - multe dintre problemele legate de costul vieții cu care se confruntă electoratul american sunt legate de decizia președintelui Trump de a lansa un război împotriva Iranului, pe care nimeni din Orientul Mijlociu, cu excepția Israelului, nu l-a considerat o idee bună. Ratele de aprobare ale lui Trump se situează în jurul valorii de 35%, în mare măsură din cauza conflictului și a tuturor costurilor economice asociate acestuia. În ceea ce privește popularitatea, războiul din Iran face ca războiul din Irak din 2003 să arate bine prin comparație; o compilație de sondaje arată că mai puțin de 36% îl susțin. Prin urmare, nu este o surpriză că democrații au obținut o victorie semnificativă în alegerile intermediare, potrivit unei analize The Spectator.

Faptul că democrații au recucerit atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul prin state extrem de republicane precum Carolina de Sud și Texas dezvăluie tot ce trebuie să știm despre modul în care țara privește al doilea mandat al lui Trump. „Duhoarea” războiului este atât de puternică încât mulți dintre candidații republicani care au încercat să fugă de ea în timpul campaniei au devenit victime ale acesteia.

Întrebarea care se pune pe viitor este dacă politica externă a lui Trump se va schimba acum, că nu mai deține controlul asupra Congresului. Acest lucru este puțin probabil. Orice schimbare va avea loc la margini. Strategia sa generală belicoasă va rămâne intactă. Coerciția va continua să fie principala metodă a lui Trump în relațiile cu prietenii și dușmanii deopotrivă. Ar putea exista un acord comercial cu Canada până la sfârșitul anului și poate o ușoară apropiere de Brazilia acum, că Lula de Silva se pregătește pentru un al patrulea mandat neconsecutiv. Dar politica externă a SUA, în marea schemă, nu se va îmbunătăți considerabil după alegeri față de cum a fost înainte, notează The Spectator.

Democrații, desigur, nu vor fi neputincioși. Controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului înseamnă controlul asupra comisiilor, agendei legislative și abilității de a investiga orice se întâmplă sub soare. Trump își va păstra în continuare dreptul de veto, așa că, chiar dacă proiectele de lege sponsorizate de democrați ajung la Casa Albă, sunt pasibile de o moarte ceremonială.

Totuși, lansarea unor anchete nu este ceva de neglijat. Oficialii administrației, de la secretarul Apărării Pete Hegseth (presupunând că nu va fi pus sub acuzare sau concediat de Trump) până la secretarul de Stat Marco Rubio, își vor petrece mai mult timp răspunzând la solicitări de informații și, dacă Casa Albă alege să fie obstrucționistă, la citații din partea Congresului. Conducerea democrată a Camerei Reprezentanților a anunțat trei mari subiecte de politică externă care vor fi în centrul atenției sale: războiul din Iran, campania militară americană împotriva presupuselor ambarcațiuni de trafic de droguri din America Latină și modul în care Pentagonul acordă contracte.

Îl vor obliga aceste investigații pe Trump să-și ajusteze sau cel puțin să-și reevalueze politicile? Orice este posibil, iar un partid democrat nou-împuternicit ar putea încerca să impună această situație. Legislatorii democrați ar putea încerca să atașeze o prevedere de reducere a finanțării războiului din Iran la proiectele de lege privind autorizarea generală a apărării sau la cele privind alocările bugetare, două acte legislative de care complexul industrial de apărare al SUA are nevoie pentru a continua să funcționeze.

Democrații din Senat au blocat examinarea proiectului de lege privind apărarea în timpul verii, în semn de protest față de război. Ar putea exista foarte bine o confruntare politică în viitor, în care majoritatea democrată ar lega finanțarea guvernului de încheierea de către Trump a unui război despre care a insistat în repetate rânduri că se va termina în curând. Dar sunt democrații suficient de îndrăzneți să facă acest lucru, mai ales dacă Trump nu se dă la o parte și guvernul se închide timp de săptămâni întregi?

Având în vedere caracterul lui Trump și modul în care a transformat Biroul Oval în tronul lui Nero, chiar și un observator ocazional al acestui președinte va considera dificil de imaginat o inversare bruscă a politicii sale externe. Ar fi păcat, pentru că există multe de reparat, războiul din Golful Persic fiind principalul punct de pe linia de atac. Valurile repetate de bombardamente americane împotriva infrastructurii militare a Iranului, cel mai recent având loc în ajunul zilei alegerilor, nu au reușit să producă capitularea iraniană pe care mulți dintre susținătorii războiului au prezis-o la început. Dimpotrivă, bombardamentele intermitente au reafirmat convingerea din cadrul sistemului politic iranian că escaladarea ar putea fi preferabilă unui acord de pace pe care Trump oricum nu îl va respecta.

Războiul a provocat daune incredibile sistemului de baze militare al Washingtonului din Orientul Mijlociu, sute de structuri și sisteme de arme fiind avariate, iar unele dintre nodurile centrale ale Armatei americane din regiune, cum ar fi sediul Flotei a Cincea din Bahrain, fiind grav afectate. Liderii din regiune se pregătesc pentru distrugeri suplimentare, pe măsură ce consilierii militari ai lui Trump îi dau o listă mai mare de ținte pe baza căreia să lucreze. Dacă Trump ar fi fost înțelept, și-ar fi redus pierderile. Dar este puțin probabil să vedem așa ceva.

Dar războiul din Ucraina? Vor exista schimbări în abordarea SUA în această privință? Deși e greu de prezis, există șanse mari ca un Congres mai advers să-l pună la încercare pe Trump și să-l forțeze să acorde mai mult ajutor militar Kievului. Chiar și unii republicani din comisiile de securitate națională sunt puțin reticenți în privința abordării diplomatice a lui Trump, care se învârte, în esență, în jurul mituirii președintelui rus Vladimir Putin cu avantaje economice pentru a face pace. Legislatorii erau deja îngroziți când Starlink a fost restricționat pentru trupele ucrainene de pe teren și când Trump a fost de acord să cumpere motorină rusească, o decizie care va oferi Kremlinului miliarde de dolari în plus pentru un efort de război pe care președintele însuși dorește să-l încheie.

Lăsând la o parte presiunea din partea Congresului, Trump nu va renunța la ideea unui dialog cu Rusia. Nici nu ar trebui; la urma urmei, Washingtonul și Moscova au avut divergențe pe o serie de probleme în timpul Războiului Rece, însă au menținut deschise canalele de comunicare pentru a se asigura că semnalele contradictorii nu degenerau într-un conflict direct între ele. Totuși, în ceea ce privește Ucraina în mod specific, ar trebui să fim foarte sceptici în a-l împinge pe Putin în încheierea unui acord de pace. Moscova a demonstrat pe tot parcursul conflictului că victoria militară din Donbas este încă mai importantă decât oricare dintre concesiile economice și politice pe care Rusia le-ar primi după încheierea unui acord de pace.

Rezultatele alegerilor de la mijloc de mandat vor complica agenda de politică externă a lui Trump, dar nu o vor opri.

Editor : Ș.R.