Cum arată, de fapt, economia SUA sub conducerea președintelui Donald Trump?

Președintele american Donald Trump susține că economia Statelor Unite traversează o perioadă de prosperitate, în care veniturile populației cresc, inflația scade și sunt create noi locuri de muncă. Datele economice arată însă o imagine mai complexă: deși SUA înregistrează cea mai puternică creștere dintre marile economii ale G7, inflația a accelerat, angajările au încetinit, iar costurile împrumuturilor au crescut.

Înaintea alegerilor pentru Congres de la jumătatea mandatului, Donald Trump a prezentat în repetate rânduri economia drept unul dintre principalele succese ale administrației sale, afirmând că Statele Unite sunt „cea mai dinamică țară din lume”.

O analiză BBC Verify arată că economia americană a evoluat mai bine decât anticipau numeroși economiști după introducerea tarifelor vamale din aprilie 2025. Cu toate acestea, noile taxe comerciale și efectele războiului dintre SUA, Israel și Iran au contribuit la accelerarea inflației și la creșterea costului vieții. În același timp, investițiile masive în inteligență artificială au devenit unul dintre principalele motoare ale creșterii economice, însă o eventuală reducere a acestora ar putea afecta evoluția economiei americane.

Economia SUA crește mai rapid decât celelalte state din G7

Potrivit celor mai recente date prezentate în analiza BBC, produsul intern brut al Statelor Unite crește într-un ritm anualizat de 2,2%, iar economia s-a extins cu aproximativ 3,2% față de sfârșitul anului 2024, înainte ca Trump să revină la Casa Albă pentru al doilea mandat.

Este cea mai mare creștere înregistrată în această perioadă în rândul statelor G7, grup care reunește Statele Unite, Canada, Japonia, Germania, Franța, Italia și Regatul Unit.

Rezultatul depășește prognozele formulate de Fondul Monetar Internațional (FMI) după 2 aprilie 2025, când administrația americană a anunțat un pachet amplu de tarife pentru bunurile importate. La acel moment, instituția și-a revizuit în scădere estimările economice, anticipând că noile taxe vor afecta investițiile și consumul. Ulterior, Trump a relaxat considerabil o parte dintre tarife, reducând astfel impactul negativ estimat inițial.

Un rol important în susținerea economiei l-au avut investițiile companiilor americane de tehnologie în inteligența artificială, în special în construirea centrelor de date. Numai în august 2026, cheltuielile companiilor pentru dezvoltarea acestor facilități, fără echipamentele IT instalate în interior, au ajuns la 5 miliarde de dolari, aproape dublu față de nivelul lunar înregistrat la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui american.

Inflația a crescut la 3,7%, iar combustibilii și alimentele s-au scumpit

Reducerea costului vieții a fost una dintre principalele teme ale alegerilor prezidențiale din 2024, când numeroși americani l-au considerat pe fostul președinte Joe Biden responsabil pentru creșterea puternică a prețurilor din perioada de după pandemie.

În prezent, rata anuală a inflației este de 3,7%, peste nivelul de 3% înregistrat în ianuarie 2025, când Trump și-a început al doilea mandat. Inflația rămâne totuși mult sub vârful de 9% atins în 2022, în timpul administrației Biden.

Economiștii estimează că prețurile ar fi crescut într-un ritm mai lent în absența noilor tarife vamale, care au majorat costurile bunurilor importate. În paralel, perturbarea livrărilor de petrol și combustibili din Orientul Mijlociu, pe fondul războiului cu Iranul, a pus presiune suplimentară asupra prețurilor energiei.

În septembrie 2026, prețul unui galon de motorină a atins un nivel record de 6,52 dolari. Scumpirea afectează nu doar șoferii, ci și agricultura, industria și transportul de mărfuri, unde motorina reprezintă un cost important.

Prețurile unor alimente de bază, precum carnea de vită și cafeaua, au crescut de la revenirea lui Trump la Casa Albă, în timp ce ouăle s-au ieftinit. Mai mulți comercianți americani au avertizat că majorarea costurilor cu energia ar putea determina noi scumpiri ale alimentelor.

Veniturile americanilor cresc, dar gospodăriile cu venituri mici și medii pierd din puterea de cumpărare

Venitul median anual al gospodăriilor americane, ajustat pentru inflație, a crescut cu 2,6% în 2025, ajungând la 87.460 de dolari, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Cu toate acestea, o analiză realizată de Institutul pentru Fiscalitate și Politică Economică (ITEP) arată că efectele combinate ale măsurilor adoptate de administrația Trump și ale scumpirilor au avut un impact diferit asupra populației, în funcție de nivelul veniturilor.

Calculele iau în considerare reducerile de taxe promovate de președintele american, expirarea subvențiilor suplimentare care făceau asigurările de sănătate mai accesibile pentru milioane de persoane, precum și creșterea prețurilor peste nivelul anticipat, inclusiv ca urmare a tarifelor vamale și a războiului cu Iranul.

Potrivit estimărilor ITEP, gospodăriile din categoria mijlocie de venituri sunt, în medie, cu aproximativ 1.700 de dolari mai dezavantajate în 2026 decât ar fi fost în absența acestor evoluții. Pentru cea mai săracă cincime a populației, pierderea estimată este de aproximativ 750 de dolari.

În schimb, cei mai bogați 1% dintre americani beneficiază, în medie, de un avantaj estimat la 12.560 de dolari, în principal datorită reducerilor de impozite.

Concluziile privind impactul tarifelor vamale asupra gospodăriilor din diferite categorii de venituri sunt, în linii mari, similare estimărilor formulate de centrul de analiză Tax Foundation.

Ritmul angajărilor a încetinit semnificativ

Donald Trump a susținut că introducerea tarifelor vamale va încuraja companiile să construiască fabrici în Statele Unite, pentru a evita taxele aplicate produselor importate, ceea ce ar urma să genereze numeroase locuri de muncă.

Datele privind piața muncii indică însă o încetinire puternică a angajărilor. De la revenirea sa la Casa Albă, economia americană a creat, în medie, 34.000 de locuri de muncă pe lună, comparativ cu 122.000 lunar în ultimul an al administrației Biden.

Nici industria prelucrătoare nu a înregistrat creșterea anticipată. În septembrie 2026, aproximativ 12,6 milioane de americani lucrau în acest sector, un număr ușor mai mic decât la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump. Cu toate acestea, rata șomajului se menține relativ scăzută, la 4,2%, aproape de nivelul înregistrat în ianuarie 2025.

Una dintre explicații este reducerea forței de muncă disponibile, pe fondul înăspririi politicilor privind imigrația și al programului de deportări. În aceste condiții, economia are nevoie de mai puține locuri de muncă nou-create pentru a împiedica majorarea ratei șomajului.

Deficitul bugetar crește, iar americanii plătesc dobânzi mai mari la credite

Împrumuturile guvernului federal au crescut în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, inclusiv ca urmare a reducerilor importante de taxe. În anul fiscal încheiat în septembrie 2026, deficitul bugetar al Statelor Unite a ajuns la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, echivalentul a circa 6% din PIB.

Estimările indică o posibilă creștere a deficitului la peste 8% din PIB până în 2030. Deși cheltuielile publice finanțate prin împrumuturi contribuie la susținerea creșterii economice, Fondul Monetar Internațional a avertizat că acumularea rapidă a datoriei publice și deficitele ridicate sporesc riscul unei viitoare crize financiare, cu efecte negative asupra gospodăriilor americane.

Creșterea necesarului de finanțare al statului contribuie și la majorarea costurilor împrumuturilor. Randamentul obligațiunilor guvernamentale americane pe zece ani a depășit 5%, cel mai ridicat nivel de după 2007, anul care a precedat criza financiară globală.

Evoluția se reflectă și în costurile creditelor ipotecare. Dobânda pentru un nou împrumut pe 30 de ani a urcat la 7,4% pe an, față de 6,9% în ianuarie 2025, ceea ce face achiziția unei locuințe mai dificilă pentru cumpărători.

În același timp, numeroși proprietari amână mutarea într-o altă locuință, deoarece ar trebui să renunțe la creditele contractate anterior, la dobânzi mai mici, și să accepte condițiile de finanțare actuale.

Astfel, deși Statele Unite continuă să înregistreze o creștere economică relativ solidă, beneficiile acesteia nu sunt resimțite în mod egal de populație. Inflația, încetinirea angajărilor și costurile ridicate ale creditelor continuă să afecteze bugetele gospodăriilor americane, în pofida rezultatelor pozitive înregistrate la nivelul economiei în ansamblu.

Editor : A.D.