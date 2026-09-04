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Cum au ajuns datele de publicitate online o armă împotriva trupelor SUA din Orientul Mijlociu. Măsura radicală a armatei

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Touching the light coming from smartphone
Foto: Profimedia
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Oficialii armatei SUA afirmă că au dezactivat sistemele de urmărire pentru publicitate online (ad trackers, n.r) pe o serie de telefoane și computere, potrivit unor scrisori, publicate vineri de senatorul american Ron Wyden și declarațiilor oferite agenției Reuters, o evoluție care vine în urma unor rapoarte conform cărora datele de localizare disponibile pe piață au fost utilizate pentru a ținti forțele americane din Orientul Mijlociu.

Forțele Aeriene ale SUA i-au comunicat lui Wyden că au dezactivat identificatorii publicitari de pe computere și telefoane mobile în urmă cu două luni. Comandamentul Operațiunilor Speciale al SUA a declarat într-o scrisoare separată că i-a dezactivat „recent” pe dispozitivele sale cu sistem de operare Windows. Armata a declarat pentru Reuters că identificatorii publicitari asociați dispozitivelor mobile fuseseră dezactivați încă de la începutul acestui an.

Wyden, un democrat din Oregon, a exercitat presiuni asupra Pentagonului cu privire la această problemă de luni de zile.

Aceste dezvăluiri evidențiază o preocupare tot mai mare în materie de securitate națională: faptul că datele de localizare colectate de industria publicitară și vândute de brokerii de date — companii care colectează și revând date personale — pot fi utilizate pentru a urmări și a viza personalul militar desfășurat în zone de război.

Forțele Aeriene și Comandamentul Operațiunilor Speciale au refuzat să facă alte comentarii. Scrisori similare adresate lui Wyden de către Armata și Marina au precizat că au dezactivat ID-urile publicitare pe dispozitivele militare, dar nu au oferit nicio indicație cu privire la momentul în care au fost impuse restricțiile. Armata a declarat într-un comunicat că ID-urile publicitare fuseseră blocate pe computerele cu Windows „încă dinainte de 2021”, dar că pe dispozitivele mobile Android și Apple acestea fuseseră dezactivate în mod implicit „cel puțin din februarie 2026”.

Marina SUA nu a răspuns la o cerere de comentarii.

Efortul de a reduce datele de localizare generate de smartphone-uri survine în contextul în care oficialii militari iau în considerare restricții din ce în ce mai stricte privind utilizarea telefoanelor în general. În iulie, Reuters a relatat că unor membri ai personalului detașat în Orientul Mijlociu li s-ar putea ordona să predea telefoanele, pe fondul îngrijorărilor că videoclipurile pe care le posteau pe internet ajutau Iranul să vizeze bazele americane din regiune.

Wyden și reprezentantul Pat Harrigan, un republican din Carolina de Nord, au trimis vineri o scrisoare către Pentagon, solicitând o anchetă pentru a stabili dacă armata a contracarat în mod adecvat pericolele legate de comerțul cu date de localizare. Scrisoarea includea informațiile actualizate de la diversele ramuri ale armatei cu privire la eforturile lor de a dezactiva ID-urile publicitare de pe dispozitivele militare.

Wyden a declarat într-un comunicat că este evident că eforturile armatei „nu au fost eficiente în neutralizarea acestei amenințări”. Harrigan a afirmat că dușmanii SUA „nu ar trebui să poată scoate un card de credit și să cumpere informații care îi ajută să urmărească trupele americane”.

Pentagonul a declarat într-un e-mail că va răspunde direct parlamentarilor.

ID-urile de publicitate mobilă, adesea prescurtate MAID, sunt identificatori unici asociați unor dispozitive specifice, care pot fi folosiți pentru a urmări activitatea unei persoane în aplicațiile mobile și pentru a-i localiza cu precizie poziția fizică.

Zach Edwards, cofondator al companiei de tehnologie publicitară axată pe confidențialitate Decryptads, a afirmat că eforturile de a dezactiva MAID-urile pe dispozitivele utilizate de armată sunt „cu siguranță un lucru pozitiv”.

Restricțiile „vor asigura, în esență, că locația lor nu va fi inclusă în vânzările de date în bloc efectuate de numeroși furnizori”, deși el a avertizat că personalul ar putea fi totuși urmărit prin intermediul aplicațiilor în alte moduri mai complicate, de exemplu prin triangularea detaliilor tehnice ale dispozitivelor cu datele de rețea sau cu informațiile de localizare.

Editor : B.E.

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