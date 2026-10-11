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Cum au încercat SUA să convingă Rusia să accepte un armistițiu limitat cu Ucraina: cele trei stimulente economice propuse (NYT)

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Putin Meets Trump Envoys Witkoff and Kushner in Moscow
Putin s-a întâlnit la Moscova cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Foto: Profimedia
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Administrația președintelui american Donald Trump a propus Rusiei o serie de stimulente economice avantajoase pentru a încuraja Moscova să accepte un armistițiu limitat cu Ucraina, care să vizeze infrastructura energetică sau coridoarele maritime, relatează Kyiv Post, citând New York Times.

Potrivit The New York Times, care citează surse oficiale familiarizate cu discuțiile și care au vorbit sub condiția anonimatului, negociatorii americani au prezentat trei stimulente comerciale și financiare principale, menite să convingă Kremlinul să accepte un armistițiu parțial înainte de venirea iernii.

Pachetul economic propus a fost prezentat de reprezentanții SUA ca un stimulent inițial menit să asigure o suspendare limitată a ostilităților, mai degrabă decât o recompensă ulterioară, după încheierea unui acord.

Prima măsură de stimulare presupune deblocarea unor active suverane rusești în valoare de miliarde de dolari, care sunt în prezent înghețate în diverse jurisdicții occidentale în temeiul sancțiunilor internaționale.

Potrivit oficialilor, propunerea relansează discuțiile privind deblocarea unor rezerve rusești imobilizate în valoare de până la 100 de miliarde de dolari.

Un al doilea stimulent vizează reluarea unei tranzacții care autorizează vânzarea unor active străine aparținând producătorului rus de petrol Lukoil. Tranzacția, în valoare de mai multe miliarde de dolari, ar implica un consorțiu internațional de investitori din Orientul Mijlociu, printre care se numără entități care au avut anterior legături comerciale cu negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

În al treilea rând, Witkoff și Kushner au readus în discuție o ofertă care ar permite ridicarea sancțiunilor, astfel încât Belarus, principalul aliat regional al Moscovei, să-și reia exporturile de potasiu pe piața mondială.

Negociatorii ucraineni s-au abținut să respingă categoric propunerile în cadrul consultărilor bilaterale, dar au insistat asupra unor garanții obligatorii pentru a atenua riscurile de securitate.

Potrivit unor surse informate cu privire la discuții, Kievul a cerut deblocarea reciprocă, dolar cu dolar, a activelor înghețate pentru a susține apărarea națională și reconstrucția Ucrainei, alături de garanții ferme privind acordarea rapidă a asistenței militare în cazul în care forțele ruse ar încălca orice eventual armistițiu.

Dezvăluirea concesiilor economice propuse vine în urma unei consultări telefonice care a avut loc vineri, 9 octombrie, între Trump și președintele rus Vladimir Putin, în urma căreia consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că Putin a respins reluarea negocierilor oficiale de pace și a reafirmat intenția Moscovei de a continua operațiunile militare până la îndeplinirea tuturor obiectivelor.

Ușakov a afirmat că Putin i-a spus lui Trump că forțele ruse dețin inițiativa operațională de-a lungul liniei frontului și a calificat rezistența ucraineană drept inutilă.

Propunerile economice coincid, de asemenea, cu discuțiile multilaterale la nivel înalt găzduite de SUA la Miami, vineri, 9 octombrie, la care au participat Witkoff, negociatorii ucraineni și reprezentanți ai Regatului Unit, Franței, Germaniei, Comisiei Europene și NATO.

Întâlnirea de șase ore s-a încheiat fără a se înregistra vreun progres, oficialii europeni și ucraineni punând la îndoială disponibilitatea Moscovei de a reduce tensiunile.

Conform ministrului ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sibiha,  concesiile economice unilaterale față de Moscova transmit o imagine de slăbiciune a Occidentului. El a afirmat că Kremlinul interpretează aceste concesii ca pe o politică de conciliere, și nu ca pe un stimulent pentru negocieri.

Sibiha a subliniat că numai un armistițiu aplicat de ambele părți, verificabil și negociat dintr-o poziție de descurajare poate duce la o reducere durabilă a ostilităților și la stabilizarea piețelor energetice regionale.

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Editor : A.M.G.

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