Cum au reluat Donald Trump și Elon Musk o relație care părea iremediabil distrusă după aproape un an de eforturi în culise

În timp ce secretarii cabinetului, directorii de companii și membrii familiei președintelui american Donald Trump se îmbarcau la bordul avionului Air Force One pentru un zbor de lungă distanță către China, a apărut Elon Musk. Miliardarul își distrusese public relația cu liderul de la Casa Albă cu aproape un an în urmă. Însă în luna mai, în timp ce se îndreptau spre Beijing, totul părea să decurgă într-o atmosferă prietenoasă, potrivit celor aflați în avion, relatează The Wall Street Journal.

Liderul Tesla și SpaceX, care pe atunci era pe punctul de a deveni primul „trillionar” din lume, i-a prezentat președintelui american planurile de a construi noi fabrici în SUA. Trump a vorbit despre un videoclip cu o lansare spațială pe care îl vizionase recent și l-a întrebat pe Musk despre unul dintre fiii săi mai mici. Musk a povestit consilierilor de la Casa Albă cât de distractiv fusese să se implice în cursa prezidențială din 2024.

Apoi, Musk a adus vestea pe care echipa lui Trump o aștepta de luni de zile: intenționa să-i sprijine pe republicani în alegerile intermediare din noiembrie. Musk a dat de înțeles că intenționează să cheltuiască cel puțin 100 de milioane de dolari pentru o campanie de mobilizare a alegătorilor, menită să ajute Partidul Republican să-și mențină controlul asupra Congresului, au declarat surse familiarizate cu strategia.

Scena a reprezentat punctul culminant al unui efort de aproape un an de a-i reuni pe Trump și Musk, după destrămarea uneia dintre cele mai neobișnuite și semnificative alianțe politice din istoria modernă a Americii.

Au fost necesare apeluri telefonice pe canale neoficiale, intervenții din partea unor prieteni comuni, invitații la Mar-a-Lago și o serată la Casa Albă. Reîntâlnirea a fost, de asemenea, grăbită de o tragedie neașteptată: asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, care își petrecuse lunile dinaintea morții încercând să refacă relația.

În cercurile private, Trump afirmă că el și Musk nu vor mai fi niciodată la fel de apropiați cum erau odinioară, potrivit consilierilor președintelui american. Totuși, cei doi au reluat dialogul, vorbind aproximativ o dată pe lună despre inteligența artificială, China și evenimentele mondiale, au declarat persoane care au cunoștință despre aceste convorbiri.

Reînnoirea relației ar putea fi în avantajul ambilor bărbați. Dacă democrații vor prelua controlul asupra Congresului, aceștia sunt pregătiți să lanseze o serie lungă de anchete asupra președintelui american și a familiei sale. Musk, care depinde de contracte guvernamentale profitabile, ar putea fi, de asemenea, vizat.

Reprezentanții lui Musk nu au răspuns la solicitarea de comentarii. Într-o declarație, Casa Albă a afirmat că Trump „a construit cea mai mare coaliție din istoria politicii americane, formată din patrioți precum Elon Musk, care sunt profund dedicați păstrării tuturor realizărilor istorice ale acestei administrații”.

„Bomba cea mare”

Cel de-al 47-lea președinte al SUA și Musk s-au împrietenit rapid în timpul campaniei electorale din 2024, iar la scurt timp după ce liderul american a preluat funcția pentru a doua oară, miliardarul s-a mutat în complexul Casei Albe — unde, uneori, chiar și dormea — pentru a coordona eforturile președintelui SUA de a reduce dimensiunea administrației federale.

Însă abordarea neortodoxă a lui Musk a atras titluri negative în presă și i-a nemulțumit pe membrii cabinetului lui Trump, care considerau că ar trebui să aibă mai mult control asupra propriilor agenții, în timp ce reducerile pe care le-a aplicat programelor de care depind milioane de americani au stârnit critici. Consilierii s-au plâns de Musk, dar, timp de săptămâni întregi, Trump a insistat că legătura dintre ei era puternică.

Totul s-a destrămat în luna iunie a anului trecut, când tensiunile din culise au ieșit la iveală pe internet.

„E momentul să arunc bomba cea mare”, le-a spus Musk celor 240 de milioane de urmăritori ai săi de pe X, în momentul culminant al confruntării. Trump, a afirmat el, a fost menționat în dosarele de anchetă privindu-l pe Jeffrey Epstein. „Acesta este adevăratul motiv pentru care nu au fost făcute publice”.

Trump, folosindu-se de platforma sa Truth Social, a amenințat că va anula contractele guvernamentale ale lui Musk și l-a acuzat că s-a opus unui proiect de lege emblematic privind impozitele și cheltuielile publice, deoarece acesta elimina stimulentele pentru vehiculele electrice. Musk a afirmat că pachetul legislativ, pe care l-a numit o „abominație dezgustătoare”, ar împinge țara într-o îndatorare și mai mare.

„Fără mine, Trump ar fi pierdut alegerile”, a scris Musk, care a cheltuit aproape 300 de milioane de dolari pentru a-l ajuta pe liderul american să fie reales în 2024. „Ce nerecunoștință!”.

Ofertă de pace

În mod oficial, Casa Albă a minimizat atacurile lui Musk la adresa președintelui american, calificându-le drept un „episod nefericit”. Însă, în culise, înalți oficiali ai administrației se grăbeau să repare relația, potrivit unor surse familiarizate cu situația.

La o zi după ce cei doi bărbați s-au certat în public, vicepreședintele JD Vance și șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, l-au contactat discret pe Musk în încercarea de a calma spiritele. Au considerat că situația era atât de gravă, încât nu aveau prea multe de pierdut dacă încercau. Discuția a decurs bine, potrivit unor surse familiarizate cu situația.

La începutul săptămânii următoare, Musk l-a sunat pe Trump și cei doi au avut, de asemenea, o conversație pozitivă, au afirmat sursele. După convorbire, Musk a publicat un mesaj pe rețelele sociale în care și-a exprimat regretul pentru unele dintre comentariile sale, afirmând că au mers prea departe.

Însă au trecut multe luni până când relația a fost restabilită pe deplin. În septembrie, Trump i-a spus unui înalt funcționar de la Casa Albă că nu era pregătit să-l readucă pe Musk în cercul său restrâns.

Vance a jucat un rol central în restabilirea relațiilor dintre cei doi bărbați, menținând canalele de comunicare deschise cu omul de afaceri și aliații acestuia. La sfârșitul verii trecute — într-o mișcare considerată de unii dintre consilierii lui Trump ca fiind o ofertă de pace — Musk a renunțat la planurile de a înființa un nou partid politic, potrivit unor surse familiarizate cu situația, în parte pentru că dorea să mențină o relație cu Vance, care este considerat de mulți un potențial candidat la președinție în 2028.

Vicepreședintele american considera că Musk era o personalitate prea importantă pentru a fi ignorată, au afirmat sursele. O ruptură definitivă a relațiilor cu administrația ar fi putut avea consecințe de anvergură, având în vedere importanța contractelor SpaceX pentru apărare și securitatea națională. De fapt, unii angajați ai NASA au intrat în panică atunci când Musk a amenințat că va întrerupe sprijinul pentru misiunile către Stația Spațială Internațională, în momentul culminant al conflictului său cu Trump.

O analiză a contractelor încheiate de SpaceX cu guvernul federal, inițiată de administrație în urma disputei din iunie cu Trump, a relevat că majoritatea acestor contracte erau esențiale pentru Departamentul Apărării și pentru NASA, după cum a relatat anterior The Wall Street Journal. De atunci, compania s-a integrat și mai mult în mașina de război a Americii.

La fel ca Vance, fiul cel mare al președintelui, Donald Trump Jr., a rămas în relații prietenoase cu Musk, potrivit unor surse familiarizate cu situația. În perioada despărțirii, firma sa de capital de risc, 1789 Capital, a investit în companiile lui Musk: xAI, SpaceX și Neuralink. Katie Miller, soția adjunctului șefului de cabinet al lui Trump, Stephen Miller, este, de asemenea, apropiată de Musk, având în vedere că a lucrat cu el în perioada în care acesta a activat la Casa Albă.

Schimbări de personal

Charlie Kirk, tânărul activist conservator cu un număr mare de adepți, a depus eforturi pentru a-i aduce împreună pe Trump și Musk, potrivit unor persoane apropiate lui, comunicând cu Musk pe măsură ce disputa a ieșit la iveală în ochii publicului. Kirk a fost împușcat mortal în septembrie, iar Trump și Musk au participat la o ceremonie în memoria lui, organizată la un stadion de fotbal din Arizona. David Sacks, consilierul tehnologic al lui Trump și aliat al lui Musk, i-a sugerat lui Wiles să încerce să-i aducă împreună pe cei doi, potrivit unor persoane familiarizate cu evenimentele.

Musk s-a îndreptat spre loja lui Trump din stadion și a discutat scurt cu președintele american, iar liderul SUA l-a bătut ușor pe cot pe miliardar în momentul în care antreprenorul pleca. Mai târziu, la bordul avionului Air Force One, Trump a vorbit despre această discuție, descriind-o ca fiind interesantă și întrebând ce părere au ceilalți, potrivit unei persoane la curent cu întâlnirea.

În acea seară, Musk a postat o fotografie în care apărea discutând cu președintele american la comemorare. „Pentru Charlie”, a scris el.

Între timp, două schimbări de personal au contribuit, de asemenea, la atenuarea tensiunilor.

La Casa Albă, Musk a avut repetate conflicte cu Sergio Gor, consilierul de lungă durată al lui Trump. În cadrul unei întâlniri de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, acesta din urmă și-a exprimat frustrarea că DOGE-ul lui Musk nu avansa suficient de repede în privința anumitor inițiative. Musk l-a învinuit pe Gor, care se ocupa de verificarea candidaților pentru posturile din administrație, ceea ce l-a determinat pe președintele american să-l mustre pe Gor, potrivit unei persoane la curent cu situația.

În luna august a anului trecut, Trump l-a numit pe Gor în funcția de ambasador al SUA în India, trimițându-l la o distanță de 12.000 de kilometri de Washington.

Liderul de la Casa Albă a făcut, de asemenea, o schimbare radicală de poziție în noiembrie, numindu-l din nou pe Jared Isaacman, un aliat al lui Musk, la conducerea NASA, o mișcare pe care miliardarul a apreciat-o, potrivit unor persoane familiarizate cu relația dintre cei doi. Concurența pentru acest post a fost intensă, iar Isaacman l-a învins pe Sean Duffy, secretarul pentru transporturi care preluase funcția după ce Trump îl înlăturase pe Isaacman în iunie, pe fondul rupturii relației cu Musk.

În noiembrie, ca semn al îmbunătățirii relațiilor, Musk s-a întors la Casa Albă pentru o cină organizată de Trump în onoarea prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman. În ultimele luni, liderul de la Casa Albă l-a lăudat public pe Musk. După ce Musk a devenit trilionar, președintelele american i-a trimis o scrisoare de felicitare.

Pentru alegerile de la jumătatea mandatului, Musk intenționează să facă o donație către America PAC, grupul pe care l-a înființat pentru a finanța campaniile în favoarea lui Trump din 2024. El intenționează să investească cel puțin 100 de milioane de dolari într-o campanie de mobilizare a electoratului în statele-cheie, potrivit unei surse familiarizate cu detaliile, informații care au fost publicate anterior de Axios și de New York Times.

America PAC va colabora cu MAGA Inc., principalul super PAC al lui Trump, care dispune deja de peste 400 de milioane de dolari.

Musk a dat de înțeles că nu va mai fi la fel de prezent ca în timpul ultimelor alegeri și pe parcursul mandatului său controversat, adesea haotic, la conducerea DOGE. „Cred că m-am implicat puțin prea mult în politică”, a declarat Musk pentru The Economist luna trecută.

„Sincer să fiu, m-am lăsat dus de val”, a spus el.

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Editor : A.M.G.