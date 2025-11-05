Live TV

Cum explică Donald Trump înfrângerile suferite de Partidul Republican în alegerile SUA: „Cele două motive”

Data publicării:
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Președintele american Donald Trump a reacționat după înfrângerile electorale suferite de Partidul Republican în mai multe scrutine locale. Liderul de la Casa Albă a pus eșecurile pe seama faptului că numele său nu a figurat pe buletinul de vot și pe blocajul din SUA, conform News.ro.

„«TRUMP NU A FOST PE BULETINUL DE VOT, IAR ÎNCHIDEREA GUVERNULUI AU FOST CELE DOUĂ MOTIVE PENTRU CARE REPUBLICANII AU PIERDUT ALEGERILE DIN ACEASTĂ SEARĂ», potrivit sondajelor”, a scris liderul american pe Truth Social.

Democrații au obținut victorii importante în alegerile pentru guvernator din Virginia (Abigail Spanberger) și New Jersey (Mikie Sherrill), precum și în cursa pentru primăria orașului New York.

Zohran Mamdani — candidatul democrat la funcţia de primar al oraşului New York, care, potrivit prognozelor, va câştiga cursa, s-a adresat mulţimii, vorbind despre o victorie a tuturor - de la şoferii de taxi la bucătarii de linie. El a vorbit despre o „nouă eră” a oraşului şi s-a referit la preşedintele Donald Trump.

„Dacă cineva poate arăta unei naţiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este oraşul care l-a lansat”, a afirmat Zohran Mamdani.

Amintim că cel de-al 47-lea președinte al SUA  a ameninţat marți că va tăia fondurile federale pentru oraşul New York dacă democratul Zohran Mamdani va câştiga alegerile pentru funcţia de primar.

Trump l-a calificat pe Mamdani drept un „comunist" care ar lăsa metropola cu „ZERO şanse de succes sau chiar de supravieţuire".

Închiderea guvernului SUA a intrat în a 36-a zi, devenind cea mai lungă perioadă de închidere a guvernului american. Această închidere, care a început la 1 octombrie, a fost provocată de incapacitatea Congresului de a ajunge la un acord privind o nouă finanțare.

Musulmanul Zohran Mamdani câștigă primăria New Yorkului. Mesajul transmis lui Donald Trump. Ce alte reușite marchează democrații

Editor : A.M.G.

"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump
