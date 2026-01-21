Cum folosește Trump Biroul Oval pentru a-și exercita puterea pe scena mondială: „Se bucură cu adevărat de politica spectacolului”

În primul an al celui de-al doilea mandat, Donald Trump a folosit Biroul Oval într-un mod în care predecesorii săi nu au făcut-o, ca pe un adevărat reality show cu o distribuție rotativă de lideri mondiali. Peste 40 de lideri internaționali au călătorit la Washington pentru a se întâlni cu președintele american anul trecut, mulți dintre ei în fața camerelor de filmat, relatează The New York Times.

Au existat ambuscade, amenințări, manifestări servile și realinierea politicii externe americane de lungă durată. În timp ce președinții anteriori ar fi pozat scurt pentru o fotografie înainte de a trece la treabă în spatele ușilor închise, liderul de la Casa Albă s-a bucurat de spectacolul schimburilor îndelungate în fața presei, într-un Birou Oval pe care l-a redecorat în aur.

După ce l-a certat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în februarie, Trump, fost star al„The Apprentice” și al producțiilor de wrestling profesionist, a spus în mod remarcabil: „Va fi o emisiune de televiziune grozavă”.

Dar era mai mult decât un simplu spectacol: soarta războaielor, a prizonierilor, a drepturilor omului și a sancțiunilor economice paralizante era în joc la fiecare schimb de replici. Pentru a-l mulțumi pe Trump, liderii mondiali veneau adesea cu cadouri, cu cât mai măgulitoare, cu atât mai bine – o invitație din partea regelui, un nou Air Force One sau chiar o medalie Nobel.

Pentru un candidat care a făcut campanie pe baza agendei „America First”, al doilea mandat al liderului american a fost până acum definit atât de concentrarea asupra afacerilor internaționale, cât și asupra problemelor interne. El a adus lumea la el și, cu rare excepții, în condițiile sale.

Astfel, a fost o demonstrație de putere atât pentru cei din țară, cât și pentru cei din străinătate.

„Trump prezintă multe dintre caracteristicile unui lider populist care se bucură cu adevărat de politica spectacolului”, a declarat Lisel Hintz, profesor la Școala de Studii Internaționale Avansate Johns Hopkins. „Este un negociator, dar este și un producător de televiziune. Televiziunea este atât de înrădăcinată în modul în care el percepe lumea, politica și puterea.”

Iată câteva dintre principalele modalități prin care Donald Trump a condus diplomația din Biroul Oval în primul său an de mandat.

Noi relații

Nu a durat mult până când Trump a zguduit pozițiile de lungă durată ale politicii externe americane, primind cu brațele deschise conducătorii autoritari ai unor țări pe care administrațiile anterioare le țineau uneori la distanță.

El s-a asociat cu președintele Nayib Bukele din El Salvador, deportând sute de migranți venezueleni într-o închisoare salvadoriană de notorietate, inclusiv o deportare ilegală pe care niciunul dintre președinți nu a avut puterea să o remedieze.

El l-a întâmpinat pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, glumind chiar că liderul turc ar fi manipulat votul în țara sa. „El știe mai bine decât oricine ce înseamnă alegeri trucate”, a spus Trump.

Îmbrățișarea deschisă a prințului moștenitor Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite a fost probabil cea mai frapantă scenă. Fostul președinte Joseph R. Biden Jr. promisese cândva să transforme Arabia Saudită într-un „paria” după uciderea disidentului și jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018.

Președintele Donald Trump alături de prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, în timpul unei cine oficiale la Casa Albă din Washington DC, marți, 18 noiembrie 2025. Foto: ANNA ROSE LAYDEN / UPI / Profimedia

În schimb, Trump a acționat ca un apărător al prințului moștenitor în timpul unei vizite la Biroul Oval, prima sa vizită în țară de la uciderea lui Khashoggi. Când un reporter a întrebat despre uciderea jurnalistului, cel de-al 47-lea președinte american a intervenit rapid. „A făcut o treabă fenomenală și nu trebuie să-l faceți de râs pe oaspetele nostru punându-i o astfel de întrebare”, a spus el.

În acea seară, Donald Trump a organizat o cină formală pentru prințul moștenitor.

Redefinirea rolului Americii în lume

Potrivit Casei Albe, Trump a găzduit 45 de întâlniri cu 46 de lideri străini în primul an al celui de-al doilea mandat, inclusiv cinci vizite ale prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, patru vizite ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, și patru vizite ale domnului Zelenski.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, primit de Donald Trump la Casa Albă, 13 martie 2025. Foto: Profimedia

„Președintele Trump este cel mai transparent președinte din istorie și conduce toată politica externă de la vârf”, a declarat Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Ca puțini președinți înaintea lui, Trump a dat dovadă de disponibilitate să răstoarne poziția Americii în conflictele majore, lăsând uneori atât prietenii, cât și dușmanii să se zbată să-i ghicească următoarea mișcare.

Trump a folosit întâlnirile sale cu Netanyahu – cu care a avut o relație intermitentă – pentru a încerca să zguduie dinamica dintre Israel și palestinieni.

În timpul uneia dintre aceste vizite, liderul american a declarat că Statele Unite vor prelua controlul asupra Gazei și o vor transforma în „Riviera Orientului Mijlociu”, provocând un val de proteste. În timpul unei alte vizite, el a anunțat un acord care a dus la eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza, după ce i-a cerut premierului israelian să-și ceară scuze față de qatarezi pentru un atac mortal cu rachete asupra Doha.

Dar nicio schimbare în relațiile internaționale nu a fost mai dramatică decât atacul frontal al lui Trump și al vicepreședintelui JD Vance împotriva lui Zelenski, acuzându-l că nu este suficient de recunoscător pentru sprijinul american acordat țării sale împotriva invaziei ruse.

Spectacolul a subliniat cât de puțin înseamnă alianțele de lungă durată pentru Trump și cât de mult a oscilat în abordarea sa față de invazia rusă, balansând între sprijinul pentru Ucraina și simpatia pentru președintele rus Vladimir Putin. Dar, în cele din urmă, tacticile sale par să fi contribuit puțin la apropierea celor două părți de pace.

„Acest lucru i-a determinat pe ucraineni să se grăbească să găsească o soluție pentru a reveni în grațiile Statelor Unite”, a declarat Matthew Kroenig, vicepreședinte și director senior al Centrului Scowcroft pentru Strategie și Securitate al Consiliului Atlanticului. „Trump scrie despre acest lucru în cartea sa „The Art of the Deal”, publicată acum câteva decenii. Acesta este modul în care se negociază. Îți destabilizezi adversarul și îl faci să se întoarcă la masa negocierilor.”

Confruntări cu liderii mondiali și promovarea propriei agende

Președintele ucrainean nu a fost singurul care s-a simțit prins în capcană după ce a luat loc în Biroul Oval.

În luna mai, Trump l-a mustrat pe președintele Cyril Ramaphosa din Africa de Sud, ținându-i o prelegere cu afirmații false despre un genocid împotriva fermierilor albi afrikaneri. El a prezentat chiar și ceea ce a spus că ar fi dovezi video ale persecuției acestora, a notat sursa citată.

Foto: Donald J Trump, și Cyril Ramaphosa / Sursa foto: Profimedia Images

„Stingeți luminile și puneți asta”, le-a spus el asistenților săi.

Ramaphosa a fost nevoit să se grăbească să-și apere țara și a glumit spunând că probabil nu a adus un cadou suficient de generos, făcând referire la avionul pe care guvernul qatarez i l-a dăruit recent lui Trump.

„Îmi pare rău că nu am un avion să vă ofer”, a spus Ramaphosa.

„Mi-aș dori să o faceți”, a răspuns Trump. „Aș accepta. Dacă țara dumneavoastră ar oferi Forțelor Aeriene ale SUA un avion, l-aș accepta.”

Se preconiza că întâlnirea va fi tensionată, având în vedere că liderul american suspendase ajutorul acordat țării, dar s-a dovedit remarcabilă prin modul în care acesta a reușit să-și impună agenda politică.

Administrația sa a redus recent numărul de refugiați admiși pentru toată lumea, cu excepția afrikanerilor.

Punând în scenă un spectacol

Alți lideri mondiali au luat notă de dezastrele televizate prin care au trecut Zelenski și Ramaphosa. Aceștia au venit cu cadouri și laude.

Cancelarul german Friedrich Merz i-a înmânat președintelui SUA, Donald Trump, certificatul de naștere al bunicului său german, Friedrich Trump. Foto: Profimedia Images

Cadourile au fost variate, de la un avion în valoare de milioane de dolari până la apeluri mai personale. Cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit o copie înrămată a certificatului de naștere al bunicului lui Trump, născut în Germania.

Netanyahu i-a dăruit un pager placat cu aur, de același tip cu cel pe care Israelul l-a echipat cu explozibili, ucigând agenți Hezbollah și alte persoane în Liban. Iar săptămâna trecută, Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela și câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace de anul trecut, i-a înmânat medalia.

În absența cadourilor, lingușirea și laudele au fost, de asemenea, o tactică populară. Șeful NATO, Mark Rutte, în încercarea sa de a-l menține pe Trump de partea Ucrainei, a adus atâtea laude încât a fost ridiculizat de comentatori ca fiind exagerat.

Uneori, întâlnirile, însoțite de lingușeli și cadouri, au dat rezultate, cum ar fi un acord comercial sau reducerea tarifelor. Alteori, câștigul pentru liderii internaționali este pur și simplu evitarea furiei țării cu cea mai puternică armată și economie din lume.

„Președintele a demonstrat o puternică înclinație către diplomația personală, inclusiv prin expunerea acesteia în fața presei în Biroul Oval, creând o arenă cu toată volatilitatea și suspansul unui reality show”, a declarat Michael Froman, președintele Consiliului pentru Relații Externe. „Pe de o parte, acest lucru permite un anumit grad de spontaneitate la cele mai înalte niveluri; pe de altă parte, există riscul de a eluda un proces politic riguros.”

La începutul celui de-al doilea mandat, liderul american a redus Consiliul Național de Securitate, subliniind convingerea sa că poate conduce politica pe baza relațiilor directe între lideri. El a acționat rapid pentru a forma echipe de securitate națională și politică externă care împărtășesc scepticismul său față de intervențiile externe și care nu i se vor opune.

Când s-a întors în Biroul Oval, Volodimir Zelenski a adoptat un ton mai respectuos în interacțiunile sale cu Trump. Liderul Ucrainei i-a oferit omologului său o crosă de golf care aparținuse unui militar care și-a pierdut piciorul în timpul războiului cu Rusia.

Liderul de la Kiev știa că golful este una dintre activitățile preferate ale lui Donald Trump.

Editor : A.M.G.