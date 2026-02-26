Cum i-a întins Deutsche Bank covorul roșu lui Jeffrey Epstein: unul dintre cei mai sofisticați, dar și mai dificili clienți

Documentele interne detaliate publicate de Departamentul de Justiție al SUA oferă o imagine detaliată a modului în care gigantul bancar german Deutsche Bank (DB) a acordat prioritate creșterii afacerilor și cultivării relației cu Jeffrey Epstein, în ciuda unor semnale de alarmă semnificative din punct de vedere juridic și etic. Financial Times a publicat o prezentare detaliată a principalelor mecanisme și eșecuri ale sistemelor de control ale DB care i-au permis lui Jeffrey Epstein să transfere sute de milioane de dolari prin intermediul băncii între 2013 și 2019.

În mai 2018, responsabilii cu conformitatea, așa numiții polițiști interni care se asigură de respectarea legilor și regulamentelor, de la Deutsche Bank au solicitat informații despre transferul a mii de dolari de către un finanțator american către o bancă din Moscova. Managerul de relații al clientului extrem de bogat a răspuns că acesta acoperea pur și simplu taxele școlare pentru un „prieten”.

Când echipa antispălare de bani a întrebat de ce un cont destinat acoperirii costurilor salariale era utilizat pentru cheltuielile unui student rus, bancherul Deutsche a explicat că, pentru „transferuri unice”, personalul finanțatorului avea „flexibilitatea de a utiliza orice cont dorește”.

Clientul era Jeffrey Epstein, care transferase sute de milioane de dolari către cea mai mare bancă din Germania după ce JPMorgan îi întrerupsese serviciile în 2013.

Deutsche a permis frecvent infractorului sexual condamnat să trimită bani în străinătate pentru a acoperi cheltuielile tinerelor femei, spunând ulterior procurorilor că trimisese aproximativ 875.000 de dolari către „modele străine aparente” în cei aproape șase ani în care i-a supravegheat finanțele.

Banca a plătit deja 225 de milioane de dolari în amenzi și despăgubiri legate de Epstein, precum și pentru nerespectarea normelor de conformitate legate de o schemă rusă de spălare de bani. DB a declarat pentru FT că recunoaște „eroarea de a-l fi acceptat pe Epstein în 2013”, precum și „slăbiciunile” din procesele sale, care au fost „abordate sistematic” de atunci, exprimându-și regretul profund pentru asocierea cu acesta.

Însă zeci de mii de e-mailuri și documente interne publicate de Departamentul de Justiție al SUA ca parte a dosarelor Epstein prezintă pentru prima dată o imagine vie a modului în care creditorul german a întins covorul roșu pentru agresorul sexual în serie.

În 2012, Anshu Jain, pe atunci codirector executiv al Deutsche Bank, a făcut din extinderea gestionării averilor o prioritate absolută.

În încercarea de a atrage bancheri privați de elită de la rivalii americani, banca a pus ochii pe Paul Morris de la JPMorgan, a cărui agendă era plină de clienți extrem de bogați, printre care se număra și Epstein.

În octombrie, Morris i-a spus lui Epstein că părăsește barca. La câteva săptămâni după ce s-a alăturat Deutsche, el a aranjat întâlniri cu Epstein, iar în primăvara anului 2013 discuțiile despre mutarea afacerii pedofilului la banca germană erau în plină desfășurare.



Un client cu risc ridicat și cu condamnări penale ar fi trebuit, în mod normal, să fie verificat de un comitet de risc reputațional. Însă, în mai 2013, Chip Packard, pe atunci codirector al diviziei de gestionare a averilor din SUA a Deutsche, le-a spus colegilor că unul dintre avocații de top ai băncii și un membru senior al echipei sale de combatere a spălării banilor din SUA sugeraseră că acest lucru nu era necesar.

„Putem merge mai departe atâta timp cât nu se identifică nimic suplimentar prin [cunoașterea clientului] și procedura antispălare de bani de adoptare a clientului ”, a scris el.

Discuțiile au venit la momentul potrivit pentru Epstein, care în august 2013 a fost informat că JPMorgan îi întrerupe colaborarea, forțând banca americană să transfere sute de milioane de dolari în altă parte.

„Voi transfera toate conturile mele la tine și la db”, i-a scris Epstein lui Morris în acea lună.

„Jeffrey, minunat!”, a răspuns Morris. „Apreciez încrederea și loialitatea ta.”

Morris i-a spus lui Packard câteva zile mai târziu că Epstein va transfera mai mulți bani „decât se credea inițial”. După ce 180 de milioane de dolari au ajuns în octombrie, Packard i-a scris lui Morris: „Felicitări pentru finanțarea lui Epstein!”

Logo-ul Deutsche Bank poate fi văzut pe o sucursală a băncii din Manhattan Foto: Profimedia

Pe măsură ce 2013 se apropia de sfârșit, Morris i-a trimis mesaje de Anul Nou lui Epstein, precum și unui alt vechi client al JPMorgan: Ghislaine Maxwell, figură mondena britanică care urma să fie închisă mai târziu pentru că a recrutat fete minore pentru finanțator.

După ce a „câștigat” contul lui Epstein de la JPMorgan în 2013, așa cum au descris-o bancherii Deutsche în intern, creditorul a căutat să-și folosească relațiile pentru a-și consolida poziția în rândul ultra-bogaților.

Epstein „are multe relații importante”, a scris Caroline Kitidis, pe atunci bancher senior în divizia de gestionare a averilor a Deutsche, colegilor săi, în ianuarie 2014.

Kitidis a spus că l-a întâlnit pe Leon Black, cofondatorul Apollo Global Management, la casa lui Epstein și că acesta avea 500 de milioane de dolari în numerar „pe care vrea să-i investească”. Printre alte perspective se număra și fostul secretar al Trezoreriei SUA, Lawrence Summers.

„Pe scurt, o oportunitate foarte bună – sperăm că aceasta va fi o relație de nivel 1”, a scris Kitidis despre Epstein.

Notele de la o întâlnire din septembrie 2015 cu consilierii săi de la Deutsche arată că Epstein a încurajat banca să-și regândească abordarea în ceea ce privește serviciile oferite miliardarilor, spunând că instituțiile de credit nu ofereau „servicii de planificare patrimonială de primă clasă”.

Documentele interne ale Deutsche evidențiază importanța acordată legăturilor lui Epstein cu Black. Unul dintre ele îl descria pe cofondatorul Apollo ca fiind client al Deutsche din aprilie 2014, fiind recomandat de Epstein. În alt document, un bancher scria că Epstein ar avea „autoritatea de a efectua tranzacții în numele lui Leon”.

Legăturile complexe dintre finanțele celor doi bărbați au declanșat ulterior o alertă de conformitate la Deutsche, când o plată de 22,5 milioane de dolari de la o entitate care deținea iahtul lui Black către o altă entitate care aparent gestiona „avioanele lui Epstein” a intrigat ofițerii AML (ofițerii antispălare de bani, n.r.) ai băncii.

Relația Deutsche cu Black a rămas însă limitată – în 2017, banca gestiona doar 255.000 de dolari pentru multimilionar.

În timp ce Morris a câștigat aplauze pentru că l-a adus pe Epstein la bancă, unii angajați erau neliniștiți. O angajată junior care lucra la contul lui Epstein a declarat ulterior FBI-ului că și-a transmis îngrijorările către departamentul de resurse umane.

Ea și-a amintit răspunsul managerului de resurse umane: „Te simți inconfortabil să faci munca pentru care ai fost angajată?”

Mulți angajați ai Deutsche erau dornici să exploateze rețeaua de contacte a lui Epstein, dar gestionarea averii unui infractor sexual condamnat, cu apetit pentru tranzacții complexe, prezenta provocări.

Bancherii se confruntau cu alerte repetate de conformitate legate de rețeaua schimbătoare de asociați legați de nenumăratele sale trusturi.

Una dintre acestea, din februarie 2014, semnaliza că Maxwell – beneficiară a unui trust gestionat de Deutsche – era presupusă „complice la activitățile ilegale ale lui Epstein”.

Un an mai târziu, echipa de risc a semnalat acuzațiile care îl vizau pe Epstein și pe prințul Andrew Mountbatten-Windsor. Ambele au fost rezolvate după explicațiile bancherilor, Morris remarcând că „poveștile despre prințul Andrew apar în presă de ani de zile”.

Înclinația lui Epstein de a paria pe orice, de la acțiuni la instrumente financiare derivate pe valute, oferea Deutsche perspective de venituri substanțiale din tranzacții.

Banca l-a înscris în grupul său „Key Client Partners”, care oferea „soluții de investiții inovatoare și personalizate” unor clienți selectați cu o valoare de peste 100 de milioane de dolari. Dar au apărut rapid tensiuni.

Un profil al lui Epstein realizat de Deutsche îl descria ca „unul dintre cei mai sofisticați clienți ai noștri”, dar și „unul dintre cei mai dificili... Tranzacționează ca un fond speculativ, dar nu este la fel de accesibil sau consecvent”.



Traderii Deutsche îl contactau adesea pe Epstein prin e-mail pentru a confirma tranzacții de milioane de dolari, în timp ce Epstein și locotenentul său de lungă durată, Richard Kahn, criticau frecvent greșelile „prostești” ale acestora.

Până în 2015, plângerile lui Epstein s-au intensificat, avertizându-l pe Morris în luna mai că a avut „o discuție foarte dură” cu un trader Deutsche.

Puțin peste un an mai târziu, Morris a părăsit banca, rupând legătura care îl adusese pe Epstein la Deutsche. Banca a continuat să îi gestioneze conturile, dar la începutul anului 2017 i-a interzis să mai tranzacționeze produse financiare sofisticate.

Au apărut probleme mai grave. În primăvara acelui an, echipa de conformitate a Deutsche a depus al doilea raport de activitate suspectă în mai puțin de un an, avertizând autoritățile de reglementare că avocatul lui Epstein părea să încaseze cecuri în zile diferite pentru a evita pragul de raportare.

„Având în vedere că este a doua oară când se întâmplă acest lucru, ar trebui să discutăm despre viitorul acestui cont”, a scris un responsabil de conformitate.

Dar nu s-a luat nicio măsură și, câteva luni mai târziu, bancherii Deutsche au aprobat o creștere a limitei de retragere a cardului de debit al lui Epstein de la 1.000 la 12.000 de dolari.

Departamentul de Servicii Financiare al statului New York a stabilit ulterior că Epstein retrăgea în medie 200.000 de dolari în numerar pe an de la Deutsche. Acesta a afirmat că, deși nu era clar dacă banii erau folosiți „pentru a acoperi infracțiuni vechi, pentru a facilita altele noi sau pentru alt scop”, faptul că banca nu a recunoscut riscul constituia „o încălcare majoră a conformității”.

Plățile către tinere din Europa de Est și Rusia au stârnit, de asemenea, dezbateri interne

În martie 2017, echipa de conformitate a Deutsche a luat în considerare revizuirea conturilor lui Epstein după ce acesta a declarat că unul dintre beneficiarii unui transfer bancar era un „model rus” cu sediul în Moscova. Însă au decis să nu facă acest lucru, unul dintre membrii echipei explicând că „acest tip de activitate este normal pentru acest client și nu este considerat suspect”, confirmând în același timp că femeia avea un profil de model online.

Deutsche a declarat ulterior procurorilor că a procesat plăți către modele prin intermediul unor companii străine, precum „Comfort Corporation”, despre care i s-a spus că sunt instituții de învățământ. De asemenea, a trimis 80.000 de dolari în numele lui Epstein către agenția de scouting de modele a lui Jean-Luc Brunel, care a murit ulterior în închisoare în timp ce era anchetat pentru viol și procurarea de fete minore pentru Epstein.

În vara anului 2017, Epstein l-a angajat pe Paul Barrett, un alt fost bancher privat al său la JPMorgan, ca trader intern. Deutsche încercase anterior să-l angajeze pe Barrett și, având o față familiară care să se ocupe de tranzacțiile lui Epstein, și-a restabilit liniile de tranzacționare.

Managerul de relații Stewart Oldfield a devenit principalul bancher al lui Epstein la Deutsche și a încercat să reconstruiască legăturile cu echipa strâns unită a finanțatorului. În mai 2018, el i-a invitat pe Barrett și Kahn să participe la o conferință telefonică organizată pentru toți clienții americani de gestionare a averilor de către noul director executiv Christian Sewing, deși Deutsche a declarat că înregistrările sale arătau că „nici Epstein, nici persoanele din firma sa nu au participat la evenimentul informativ”.

„Am reușit să salvez și să îmbunătățesc considerabil această relație”, a scris Oldfield mai târziu în acel an, adăugând că Epstein era „acum cea mai mare contrapartidă comercială a grupului KCP capital markets”. .

Profilul clientului Deutsche pentru Epstein din acel an menționa că ar putea crește potențialul său de afaceri cu finanțatorul „la peste 1 milion de dolari din venituri din tranzacții”.

La începutul anului 2018, Epstein l-a contactat pe Oldfield cu o cerere urgentă: avea nevoie să deschidă un cont bancar pentru un nou trust în doar 10 zile.

Epstein deținea deja aproape 225 de milioane de dolari la Deutsche, în zeci de conturi. Echipa de gestionare a averilor private a băncii s-a mobilizat pentru a obține aprobarea comitetului executiv.

A urmat un schimb frenetic de e-mailuri cu subiectul: „Este necesară aprobarea urgentă a comitetului executiv”. Oldfield a intervenit pentru a susține solicitarea unui bancher mai tânăr: „Clientul dorește să alimenteze acest cont cât mai curând posibil. Vă rugăm să aprobați când este posibil”.

Formularele de solicitare menționau condamnarea lui Epstein pentru solicitare de prostituție, precum și un caz de tranzacționare cu informații privilegiate pe care îl soluționase. De asemenea, era clasificat ca persoană expusă politic datorită „relației sale strânse” atât cu fostul președinte american Bill Clinton, cât și cu Mountbatten-Windsor.

Patrick Campion, pe atunci șeful francizei Deutsche de gestionare a averilor din SUA, a aprobat contul pentru așa-numitul Caterpillar Trust.

Un alt bancher le-a spus superiorilor săi că „motivul pentru care se grăbesc este o achiziție iminentă”.

Cu toate acestea, chiar și unul dintre administratorii entității nu era sigur de scopul acesteia.

„La ce servește Caterpillar Trust?”, a întrebat Lesley Groff, asistenta de lungă durată a lui Epstein, unul dintre contabilii finanțatorului, adăugând: „Semnez, dar nu înțeleg cu adevărat rolul meu”.

Contabila, Bella Klein, i-a explicat că era nevoie de un cont bancar pentru a „parca banii” proveniți din vânzările viitoare de active, asigurând-o că semnătura era o „formalitate”.

Pe măsură ce atenția mass-media asupra lui Epstein s-a intensificat, Oldfield a respins în repetate rânduri cererile de conformitate. În iulie 2018, el s-a plâns că unele dintre cererile lor păreau „nerezonabile”, adăugând că Epstein fusese „aprobat în repetate rânduri de către conducere”.

Până la sfârșitul anului, titlurile din presă deveniseră mai greu de ignorat.

Când Oldfield i-a cerut unei managere senior de risc, Kimberly Hart, să-l sune pentru a-i explica „necesitatea unui alt e-mail” despre deschiderea unui cont de brokeraj pentru „Butterfly Trust” al lui Epstein, ea i-a semnalat o anchetă a Miami Herald privind presupusa operațiune de trafic sexual a lui Epstein.

Hart a menționat, de asemenea, un articol din Daily Mail din 2016 care documenta un „flux constant” de modele care intrau și ieșeau din casa lui Epstein din New York, dintre care câteva aveau același nume cu beneficiarii trustului, întrebând: „Ce fac ele pentru Jeffrey Epstein?”

Inscripția „Deutsche Bank” poate fi văzută pe o sucursală a băncii din Manhattan Foto: Profimedia





După deliberări interne în care Oldfield a remarcat că Epstein aducea venituri anuale de peste 1 milion de dolari, bancherul l-a contactat pe clientul său pe 21 decembrie pentru a-l informa că Deutsche încheia relația. Echipa lui Epstein avea termen până pe 29 februarie să mute fondurile în altă parte.

Nu urma să fie o despărțire curată. Oldfield a acordat ulterior prelungiri ale termenului și, pentru a evita întârzierea transferurilor, a informat departamentul de conformitate că nu erau necesare noi verificări KYC (Know Your Customer, Cunoaște-ți clientul, n.r.), deoarece Epstein părăsea banca.

În aprilie 2019, unul dintre contabilii lui Epstein a trimis un e-mail către Deutsche solicitând ca 7.500 de euro să îi fie trimiși și ca 50.000 de euro să fie livrați avocatului ale cărui retrageri de numerar fuseseră semnalate de departamentul de conformitate cu ani în urmă.

„Aceasta este o retragere destul de obișnuită pentru ei”, a spus Oldfield departamentului de conformitate. „Jeffrey are un apartament în Paris și îi place să aibă bani cash la el când călătorește acolo.”

În această perioadă, Oldfield a acceptat să ofere asistență în ceea ce privește solicitările de due diligence din partea unei bănci din Liechtenstein.

Prietena belarusă a lui Epstein, Karyna Shuliak, încerca să cumpere un „palat” în Marrakech în valoare de 23 de milioane de dolari prin intermediul unuia dintre trusturile lui Epstein, dar conturile sale la Deutsche erau goale, iar bancherul vânzătorului dorea dovezi ale provenienței fondurilor.

Kahn i-a spus lui Epstein că Oldfield sugerase „modificarea” situațiilor financiare ale companiilor-mamă ale trustului pentru a „arăta mult mai multe active”. După o convorbire telefonică între Oldfield și bancherul din Liechtenstein, Kahn i-a cerut bancherului de la Deutsche să „confirme că nu a dezvăluit numele domnului Epstein”.

„Nu s-a discutat despre niciun nume”, l-a asigurat Oldfield pe Kahn. „Nici măcar numele trustului.”

Luna următoare, Oldfield a trimis o scrisoare bancherului din Liechtenstein în care afirma că trustul deținea conturi la Deutsche din 2013 și că banca „nu a fost niciodată la curent cu probleme legate de combaterea spălării banilor în legătură cu funcționarea sau utilizarea conturilor sale”.

Bancherul a răspuns că scrisoarea era insuficientă, solicitând o confirmare a soldului contului curent.

În timp ce tranzacția din Maroc era blocată, Oldfield a continuat să efectueze plățile.

„Mi-au promis că vor pleca definitiv de aici până pe 6 mai, dar sperăm că până la sfârșitul lunii aprilie”, a scris el unui coleg în acea lună. „Așa că continuați să-i ajutați să trimită transferuri.”

Epstein a fost arestat pe 6 iulie și acuzat de trafic sexual cu minori. Conturile sale la Deutsche erau practic goale, dar multe rămăseseră deschise. Oldfield i-a mustrat pe colegi a doua zi, spunând că „aceste conturi trebuiau închise cu mult timp în urmă”.

Deutsche Bank a declarat pentru FT că „a depus eforturi pentru a se asigura că activele lui Epstein au fost transferate din bancă” în lunile care au urmat după ce l-a informat că îi va închide conturile.

Ulterior, l-a concediat pe Oldfield pentru o presupusă „lipsa de diligență așteptată pentru un anumit client”, potrivit documentelor depuse la autoritățile de reglementare. El nu a răspuns la solicitarea de comentarii. Deutsche a refuzat să comenteze concedierea sa.

Procurorii din New York l-au acuzat pe Jeffrey Epstein, pe 8 iulie, de exploatarea sexuală a „unei vaste rețele de victime minore”. În aceeași zi, Hart a trimis un e-mail în care detaliază zeci de conturi legate de Epstein care erau încă deschise, cu subiectul: „URGENT!!! Trebuie închise conturile cât mai repede posibil”.

Acestea conțineau o sumă totală de 33,77 dolari. Un bancher a menționat că vor trebui să-i scrie un cec.

