Cum îl descriu vecinii și colegii pe Tyler Robinson, tânărul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk. Mama lui, mândră de notele la școală

Data publicării:
tyler robinson, mug shot
Tyler Robinson a fost prins la o zi după uciderea lui Charlie Kirk. Foto: Profimedia
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson, suspectat pentru uciderea activistului conservator Charlie Kirk, părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate şi câştigase o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Utah, în Logan. Mama sa chiar a postat pe Facebook un videoclip în care Tyler, cel mai mare dintre cei trei fii ai săi, citea cu voce tare scrisoarea şcolii care îi oferea bursa. „Este atât de entuziasmat să-şi înceapă drumul şi va fi atât de uimitor pentru el!”, a scris ea într-o altă postare. Patru ani mai târziu, Tyler riscă pedeapsa cu moartea.

Anchetatorii încă încearcă să înţeleagă ce l-a făcut pe Tyler Robinson să se urce pe acoperişul universității cu o armă. Oficialii nu au identificat încă un motiv precis pentru crima pe care a comis-o, deşi au oferit câteva indicii vineri dimineaţă, când au anunţat arestarea lui.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat reporterilor că un membru al familiei, interogat de forţele de ordine, a spus că Tyler menţionase recent apariţia programată a lui Kirk la Universitatea Utah Valley, unde a fost împuşcat.

„Au vorbit despre motivul pentru care nu-l plăceau şi despre punctele de vedere pe care le avea”, a spus Cox, fără a oferi detalii suplimentare.

Robinson devenise mai implicat în politică în ultimii ani, a declarat anchetatorilor respectivul membru al familiei, iar autorităţile au spus că el a inscripţionat ceea ce păreau a fi mesaje antifasciste pe cartuşele găsite lângă arma care ar fi fost folosită pentru comiterea crimei.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat pentru crimă cu circumstanţe agravante şi alte acuzaţii. El nu are antecedente penale, potrivit înregistrărilor statului analizate de Reuters.

Era înregistrat ca alegător, dar nu era afiliat niciunui partid politic, potrivit datelor electorale. Este listat ca alegător „inactiv”, ceea ce indică faptul că nu a votat la alegerile prezidenţiale de anul trecut, când republicanul Donald Trump a învins-o pe democrata Kamala Harris.

Ce spun vecinii

La momentul atacului, Robinson locuia în casa părinţilor săi din Washington, o comunitate agricolă şi rezidenţială de aproximativ 28.000 de locuitori, situată lângă Parcul Naţional Zion, în sud-vestul statului Utah.

Maşina lui Robinson, un Dodge Challenger gri – vehiculul cu care, potrivit autorităţilor, s-a deplasat miercuri la locul împuşcăturilor – era parcată vineri în faţa casei cu două etaje, situată într-un cartier relativ nou, construit între câmpuri de lucernă. Zeci de jurnalişti s-au adunat în faţa casei, alături de şase maşini de poliţie parcate de-a lungul străzii. Poliţiştii îi opreau pe reporteri să se apropie de casă, a relatat Reuters, potrivit News.ro.

Un vecin, Steven Green, a spus că îi cunoaşte familia pentru că frecventa aceeaşi biserică mormonă, situată pe aceeaşi stradă.

„O familie minunată, copii buni”, a spus el, deşi a adăugat că nu îl cunoştea bine pe Tyler Robinson.

Canaan Timothy, în vârstă de 21 de ani, a spus că era cu un an mai mic decât Robinson la liceu. Robinson, a spus el, era un elev obişnuit, interesat de muzică, care se întâlnea cu membrii formaţiei şcolare.

„Îl cunoşteam din vedere. Era un copil obişnuit”, a spus Timothy, care locuieşte la două străzi distanţă de familia Robinson. „Tyler era tăcut, dar nu chiar retras”, a adăugat el.

Tyler Robinson a fost arestat joi seara fără incidente. Un membru al familiei a sunat un prieten de familie, care la rândul său a sunat la biroul şerifului din comitatul Washington „cu informaţia că Robinson le-a mărturisit sau a sugerat că el a comis incidentul”.

Colegul de cameră al lui Robinson a arătat, de asemenea, mesaje pe care Robinson le trimisese prin platforma Discord, în care descria că a lăsat o puşcă într-un tufiş, înfăşurată într-un prosop – arma care se potriveşte cu cea recuperată de autorităţi într-o zonă împădurită din apropierea locului împuşcăturilor.

A renunțat la facultate

Robinson a absolvit în 2021 liceul Pine View din St. George, Utah. O înregistrare video online a ceremoniei de absolvire îl arată cu diploma pe scenă, în timp ce participanţii îl aclamă.

El a frecventat pentru o scurtă perioadă Universitatea de Stat din Utah, în Logan, timp de un semestru în toamna acelui an, a confirmat şcoala pentru Reuters. Nu a fost clar imediat de ce a renunţat, dar Dixie Technical College, parte a sistemului universitar public din Utah, a confirmat că este student în anul al treilea la programul de ucenicie în domeniul electric al şcolii.

O postare pe Facebook a mamei sale arată că Robinson a obţinut un scor de 34 de puncte la examenul de admitere la facultate ACT, ceea ce l-ar plasa în topul 1% al candidaţilor, potrivit companiei de pregătire pentru teste Princeton Review.

O familie obișnuită

Tyler are doi fraţi mai mici, potrivit postărilor părinţilor săi pe Facebook. Mama sa şi-a menţionat online ocupaţia de asistent social la o companie non-profit din domeniul sănătăţii, în timp ce tatăl său este directorul unei companii care produce blaturi din piatră, potrivit înregistrărilor statului.

Postările mamei sale pe Facebook de-a lungul anilor – majoritatea fiind şterse vineri – se concentrau în principal pe familia ei: documentau călătorii în Alaska, Caraibe şi Disneyland; lăudau piese de teatru şcolare, costume de Halloween şi iepuri de companie adoptaţi; exprimau mândria pe măsură ce cei trei băieţi avansau în şcoală.

Niciuna dintre postări nu părea să aibă un caracter politic evident.

Alte postări îl arată pe Robinson şi pe fraţii săi ocazional cu arme, deşi acest lucru nu este neobişnuit într-un stat cu legi permisive în materie de arme de foc.

Arestarea lui Robinson, joi seara, a pus capăt unei căutări de 33 de ore a ucigaşului lui Kirk, care a inclus reţinerea, miercuri, a altor două persoane de interes, care au fost ulterior eliberate.

Robinson a fost încarcerat în închisoarea din comitat, Spanish Fork, la aproximativ 19 km sud de universitatea unde Kirk a fost împuşcat.

