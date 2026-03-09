Cum încearcă cele mai bogate state din lume să salveze economia globală după ce SUA au atacat Iranul

Lipsa perspectivelor de deblocare a livrărilor de petrol din Golful Persic și creșterea prețurilor peste 100 de dolari pe baril obligă țările dezvoltate să ia măsuri de urgență. Miniștrii de finanțe ai țărilor „G7” vor discuta luni, în cadrul unei reuniuni, utilizarea în comun a rezervelor strategice pentru stabilizarea situației, scrie Financial Times, citând persoane familiarizate cu situația, inclusiv un înalt funcționar al unuia dintre membrii G7.

Miniștrii și directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, vor organiza o conferință telefonică la ora 8:30, ora New York-ului, pentru a discuta consecințele războiului din Iran. Potrivit unor persoane familiarizate cu desfășurarea negocierilor, trei țări din G7, inclusiv SUA, au susținut deja ideea utilizării rezervelor strategice.

Cele 32 de țări membre ale AIE dispun de rezerve de 1,2 miliarde de barili. Potrivit uneia dintre sursele FT, unii oficiali americani consideră oportună vânzarea comună pe piață a 300-400 de milioane de barili, sau 25-30% din rezervele totale.

Petrolul Brent, care înainte de începerea războiului în Iran costa 72,48 dolari pe baril, a crescut luni la 118,93 dolari; astfel de prețuri nu au mai fost observate de la invazia rusă în Ucraina în 2022. La ora 11.30, ora Moscovei, prețul a scăzut la 106,9 dolari pe baril. Petrolul american WTI costa 104,2 dolari, după ce a crescut la 118,76 dolari pe baril.

