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Cum încearcă „consilierul matrimonial” să salveze relația dintre Trump și aliații europeni, înainte de summitul din Turcia

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DC: President Trump Holds a Cabinet Meeting
Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Profimedia Images
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Conducerea NATO încearcă să prevină un nou conflict între Trump și liderii europeni, pe fondul divergențelor legate de războiul dintre SUA și Iran. Rutte este numit „consilier matrimonial”, deoarece poate „nivelă totul”, scrie Reuters

În cadrul NATO, secretarul general al alianței, Mark Rutte, este considerat un fel de „consilier matrimonial șef”, capabil să aplaneze eventualele divergențe dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderii europeni. Acest lucru a fost declarat pentru Reuters de un diplomat de rang înalt al alianței, sub condiția anonimatului.

„Sunt optimist, pentru că cred că liderii înțeleg ce este în joc. Iar dacă totuși se va întâmpla ceva de genul acesta, îl avem întotdeauna pe consilierul matrimonial șef — Mark Rutte — care va putea aplana totul”, a spus interlocutorul agenției.

Potrivit Reuters, în cadrul NATO există temeri că summitul alianței ar putea fi eclipsat de conflictul dintre Iran și SUA. În cadrul alianței nu se exclude posibilitatea ca, în cazul unei noi escaladări a conflictului, Trump să critice public aliații europeni pentru sprijinul insuficient acordat operațiunii militare americane.

În același timp, sursele agenției afirmă că majoritatea țărilor NATO și-au îndeplinit obligațiile și au acordat SUA acces la spațiul aerian și la bazele militare, în ciuda poziției rezervate a guvernelor europene în această privință.

Reuters subliniază, de asemenea, că, după operațiunea împotriva Iranului, relațiile lui Trump cu o serie de lideri europeni s-au deteriorat. În cadrul alianței se teme că acest lucru ar putea duce la noi conflicte în cadrul summitului.

Anterior, Politico a scris că Rutte a adoptat o tactică specială de comunicare cu Trump, încercând să pună accentul pe chestiunile legate de cheltuielile de apărare și achizițiile de armament american. În timpul vizitei la Washington de la sfârșitul lunii iunie, secretarul general al NATO a numit creșterea cheltuielilor militare ale țărilor din alianță „trilionul lui Trump”, iar pe președintele SUA însuși — „liderul lumii libere”. Potrivit publicației, Rutte a încercat astfel să atenueze divergențele dintre Washington și aliații europeni înaintea summitului NATO și să împiedice deteriorarea în continuare a relațiilor.

La summitul NATO de la Haga de anul trecut, Rutte l-a numit pe Trump „tăticul”, comentând declarațiile acestuia cu privire la conflictul dintre Iran și Israel. Ulterior, secretarul general a explicat că nu consideră această caracterizare umilitoare, deoarece, în opinia sa, Trump merită laude pentru că a reușit să obțină o creștere a cheltuielilor de apărare ale țărilor NATO și a întreprins „măsuri decisive” pentru a împiedica Iranul să obțină arme nucleare.

Summitul NATO va avea loc la Ankara în perioada 7–8 iulie. Una dintre temele sale cheie va fi creșterea în continuare a cheltuielilor de apărare ale țărilor din alianță.

Editor : A.R.

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