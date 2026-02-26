Cum încearcă Iranul să-l „mituiască” pe Donald Trump pentru a evita un posibil război cu SUA: „Formulate special pentru el” (FT)

Pentru a-l mulțumi pe Donald Trump, multe țări îi promit investiții de miliarde și acorduri avantajoase. Chiar și dușmanul numărul unu– Iranul, pe care Trump îl amenință cu războiul, a decis să urmeze aceeași cale. Pentru a convinge președintele SUA să accepte acordul privind programul nuclear și să evite războiul, autoritățile Republicii Islamice vor să îi ofere stimulente financiare, inclusiv investiții în sectorul petrolier și gazier al țării, scrie Financial Times.

O persoană familiarizată cu ideile lor a descris acest lucru ca fiind „o mină de aur comercială” pe care Teheranul i-o va oferi lui Trump, apelând la pasiunea acestuia pentru încheierea de tranzacții care promit beneficii financiare. Ideile de investiții „sunt formulate special pentru Trump, promițând beneficii economice importante în domeniul petrolului și gazelor, drepturi de exploatare a resurselor naturale, minerale importante și toate celelalte”, a explicat sursa FT.

S-au discutat investiții ale SUA în industria petrolieră și gazieră a Iranului, dar nu s-a făcut nicio propunere oficială către Washington, a spus o altă persoană familiarizată cu situația. Potrivit acestuia, la Teheran s-a luat ca exemplu situația din Venezuela, unde Trump, după ce l-a înlăturat pe dictatorul Nicolas Maduro, a redus tensiunile cu scopul de a obține contracte petroliere pentru companiile americane.

SUA nu au primit încă nicio ofertă comercială din partea Iranului, a declarat pentru FT un înalt oficial american. „Această chestiune nu a fost niciodată discutată. Președintele Trump a afirmat clar că Iranul nu poate deține arme nucleare sau capacitatea de a le produce”, a adăugat acesta.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, va avea joi, la Geneva, o nouă rundă de negocieri cu emisarii lui Trump, Steve Whitcoff și Jared Kushner.

Trump, care a adunat în Orientul Mijlociu cea mai mare grupare militară de la invazia SUA în Irak în 2003, a avertizat Teheranul săptămâna trecută că are „cel mult” 15 zile pentru a ajunge la un acord, altfel „se vor întâmpla lucruri rele”.

Iranul nu este primul care încearcă să rezolve conflictele cu Trump prin încheierea de acorduri. Alte țări și regiuni, precum UE, Japonia, Arabia Saudită și India, pe care a încercat să le impoziteze, au acceptat să cumpere produse americane în valoare mare și/sau să investească în SUA. De obicei, valoarea acestor promisiuni variază între jumătate de trilion și un trilion de dolari.

Dar cele mai incredibile promisiuni i le face Trump Rusiei. Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin și șeful Fondului Rus de Investiții Directe, a inventat tranzacții în valoare de 14 trilioane de dolari, incluzând în ele exploatarea comună a zăcămintelor de petrol și gaze din Arctica și construirea unui tunel între Rusia și SUA sub strâmtoarea Bering.

Suma propusă de Dmitriev depășește de 5,6 ori PIB-ul Rusiei și reprezintă 46% din PIB-ul SUA (conform datelor FMI pentru 2025). Ea este aproximativ egală cu 28 de bugete anuale ale Rusiei și aproape trei bugete anuale ale SUA.

Rusia nici nu poate visa la investiții de o asemenea amploare. Conform datelor UNCTAD, între 1992 și 2021, investițiile străine directe (ISD) cumulate (din toate țările) în Rusia au fost de 611,5 miliarde de dolari – de aproape 23 de ori mai puțin decât ceea ce Kremlinul propune acum doar americanilor.

Conform datelor Băncii Rusiei, investițiile străine directe din SUA în perioada 2007-2021 au totalizat doar 10,7 miliarde de dolari – de 1308 ori mai puțin decât propunerea lui Dmitriev.

Calculul, în opinia Alexandrei Prokopenko, cercetătoare la Centrul Carnegie pentru Studiul Rusiei și Eurasiei, se bazează pe faptul că liderul american, avid de titluri senzaționale, va fi impresionat și va continua să exercite presiuni asupra Kievului în ceea ce privește acordul de pace privind Ucraina, din cauza riscului de a pierde un profit de trilioane în Rusia. Ea a declarat pentru The Moscow Times: Desigur, aceste trilioane nu au nicio legătură cu realitatea. Este o estimare „la ochi” a potențialelor beneficii, pentru a-l impresiona pe Trump și a-i menține atenția.

Editor : A.R.