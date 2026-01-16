Președintele SUA, Donald Trump, și-a legat dorința de a deține Groenlanda de dezvoltarea scutului său antirachetă, „Domul de Aur”, aflat în fază incipientă. Numai că nu are nevoie să cucerească teritoriul danez pentru a-și atinge obiectivul: Statele Unite au deja accesul pe care îl necesită în Groenlanda pentru a găzdui interceptori care ar putea doborî rachetele inamice, arată experți citați de Politico.

„Domul de Aur”, viziunea costisitoare a lui Trump pentru protejarea SUA, este un scut de apărare, destinat să blocheze proiectilele care se îndreaptă spre țară. Președintele a anunțat anul trecut un plan de 175 de miliarde de dolari pe trei ani, deși a dat puține detalii despre modul în care administrația îl va finanța.

„Statele Unite au nevoie de Groenlanda în scopul securității naționale”, a declarat Trump miercuri într-o postare pe Truth Social. „Este vital pentru „Domul de Aur” pe care îl construim.”

Dar țara are deja accesul de care are nevoie în Groenlanda pentru a găzdui interceptori care ar putea doborî rachetele inamice. Și SUA au alte locații în care ar putea amplasa sisteme de apărare similare – spre exemplu, New York sau Canada – dacă mulți dintre interceptori sunt amplasați pe uscat, în loc de spațiu, așa cum se prevede, arată Politico.

„Modul corect în care SUA ar trebui să colaboreze cu un aliat pentru a îmbunătăți apărarea teritoriului național – fie prin radare suplimentare, antene de comunicații sau chiar site-uri de interceptare – este să colaboreze cu acel aliat”, a declarat un fost oficial al apărării. „Dacă întărirea apărării teritoriului național este obiectivul real, această administrație a avut un început cu adevărat teribil.”

Politico expune trei motive pentru care „Domul de Aur” nu ar avea prea mult de-a face cu dorința lui Trump de a prelua Groenlanda:

Ar fi putut pur și simplu să colaboreze cu Danemarca

Prezența militară a SUA în Groenlanda se concentrează pe baza spațială Pituffik, care funcționează în baza unui acord de apărare din 1951 cu Danemarca, care acordă SUA acces regulat la insulă. Baza este un avanpost cheie pentru detectarea amenințărilor din Arctica, deși nu găzduiește niciun sistem de interceptare.

Dacă Pentagonul ar dori să amplaseze interceptori sau mai mulți senzori pe insulă, SUA ar putea pur și simplu să colaboreze cu Danemarca în acest sens, potrivit fostului oficial și unui expert în apărare.

Groenlanda face parte din rețeaua americană de apărare antirachetă și supraveghere spațială de zeci de ani și ar continua să îndeplinească acest rol în cadrul programului „Domul de Aur”, a declarat Todd Harrison, cercetător principal la American Enterprise Institute.

„Avem deja acces nelimitat la ceea ce avem nevoie pentru „Domul de Aur” în Groenlanda, dar președintele vorbește de parcă nu ar fi conștient de acest lucru”, a spus Harrison. „Declarațiile sale despre Groenlanda sunt rupte de realitate.”

El ar putea alege un alt loc pentru dezvoltarea „Domul de Aur”, pe care SUA îl dețin

Groenlanda s-ar putea dovedi o locație bună pentru interceptorii terestri care blochează rachetele lansate din Rusia și Orientul Mijlociu către SUA. Dar SUA au și alte opțiuni pentru amplasarea interceptorilor, și niciuna nu ar necesita preluarea unui alt teritoriu (n.r. o acțiune care ar putea amenința să distrugă alianța NATO).

Pentagonul a examinat potențiale locații pentru site-uri de interceptare, iar Fort Drum, o bază militară din nordul statului New York, a supraviețuit în mod regulat analizelor aprofundate ale Agenției de Apărare Antirachetă, a declarat fostul oficial al apărării, citat de Politico.

„În comparație cu Fort Drum, Groenlanda nu pare a fi o locație mai bună pentru astfel de interceptori”, a spus persoana respectivă.

Senatorul american Dan Sullivan a declarat, de asemenea, că statul său ar putea juca un „rol esențial” în găzduirea interceptorilor.

O mare parte a scutului de apărare ar trebui să fie amplasată în spațiu

Afirmația lui Trump privind necesitatea Groenlandei pentru „Domul de Aur” ridică, de asemenea, întrebări cu privire la aspectul real al acestei arhitecturi de miliarde de dolari. Pentagonul a evitat în mare măsură să discute public despre costurile proiectului, arată Politico.

Iar oficialii au prevăzut inițial ca cea mai mare parte a acesteia să fie amplasată deasupra Pământului. O parte esențială a „Domul de Aur” o constituie interceptorii spațiali — arme care orbitează în jurul planetei și care pot doborî rachetele inamice. Dar mutarea sistemelor de apărare antirachetă în spațiu ar necesita mai puține sisteme terestre, negând importanța achiziționării de terenuri suplimentare pentru acest efort.

„Dacă rețeaua de senzori și sistemele de apărare ale „Domul de Aur” sunt în principal spațiale – conform planului actual – Groenlanda ar putea fi încă valoroasă”, a declarat un fost oficial din domeniul apărării. „Dar mai puțin decât ar fi pentru arhitectura terestră.”

