Live TV

Analiză Cum își justifică Trump ambiția de a prelua Groenlanda: „Este vitală pentru Domul de Aur”. Expert: „Afirmații rupte de realitate”

Data publicării:
trump golden dome
Donald Trump a dat asigurări că „Golden Dome” va fi operaţional până la sfârşitul mandatului său. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Ar fi putut pur și simplu să colaboreze cu Danemarca El ar putea alege un alt loc pentru dezvoltarea „Domul de Aur”, pe care SUA îl dețin O mare parte a scutului de apărare ar trebui să fie amplasată în spațiu

Președintele SUA, Donald Trump, și-a legat dorința de a deține Groenlanda de dezvoltarea scutului său antirachetă, „Domul de Aur”, aflat în fază incipientă. Numai că nu are nevoie să cucerească teritoriul danez pentru a-și atinge obiectivul: Statele Unite au deja accesul pe care îl necesită în Groenlanda pentru a găzdui interceptori care ar putea doborî rachetele inamice, arată experți citați de Politico.

„Domul de Aur”, viziunea costisitoare a lui Trump pentru protejarea SUA, este un scut de apărare, destinat să blocheze proiectilele care se îndreaptă spre țară. Președintele a anunțat anul trecut un plan de 175 de miliarde de dolari pe trei ani, deși a dat puține detalii despre modul în care administrația îl va finanța.

„Statele Unite au nevoie de Groenlanda în scopul securității naționale”, a declarat Trump miercuri într-o postare pe Truth Social. „Este vital pentru „Domul de Aur” pe care îl construim.”

Dar țara are deja accesul de care are nevoie în Groenlanda pentru a găzdui interceptori care ar putea doborî rachetele inamice. Și SUA au alte locații în care ar putea amplasa sisteme de apărare similare – spre exemplu, New York sau Canada – dacă mulți dintre interceptori sunt amplasați pe uscat, în loc de spațiu, așa cum se prevede, arată Politico.

Modul corect în care SUA ar trebui să colaboreze cu un aliat pentru a îmbunătăți apărarea teritoriului național – fie prin radare suplimentare, antene de comunicații sau chiar site-uri de interceptare – este să colaboreze cu acel aliat”, a declarat un fost oficial al apărării. „Dacă întărirea apărării teritoriului național este obiectivul real, această administrație a avut un început cu adevărat teribil.”

Politico expune trei motive pentru care „Domul de Aur”  nu ar avea prea mult de-a face cu dorința lui Trump de a prelua Groenlanda:

Ar fi putut pur și simplu să colaboreze cu Danemarca

Prezența militară a SUA în Groenlanda se concentrează pe baza spațială Pituffik, care funcționează în baza unui acord de apărare din 1951 cu Danemarca, care acordă SUA acces regulat la insulă. Baza este un avanpost cheie pentru detectarea amenințărilor din Arctica, deși nu găzduiește niciun sistem de interceptare.

Dacă Pentagonul ar dori să amplaseze interceptori sau mai mulți senzori pe insulă, SUA ar putea pur și simplu să colaboreze cu Danemarca în acest sens, potrivit fostului oficial și unui expert în apărare.

Groenlanda face parte din rețeaua americană de apărare antirachetă și supraveghere spațială de zeci de ani și ar continua să îndeplinească acest rol în cadrul programului „Domul de Aur”, a declarat Todd Harrison, cercetător principal la American Enterprise Institute.

„Avem deja acces nelimitat la ceea ce avem nevoie pentru „Domul de Aur” în Groenlanda, dar președintele vorbește de parcă nu ar fi conștient de acest lucru”, a spus Harrison. „Declarațiile sale despre Groenlanda sunt rupte de realitate.”

El ar putea alege un alt loc pentru dezvoltarea „Domul de Aur”, pe care SUA îl dețin

Groenlanda s-ar putea dovedi o locație bună pentru interceptorii terestri care blochează rachetele lansate din Rusia și Orientul Mijlociu către SUA. Dar SUA au și alte opțiuni pentru amplasarea interceptorilor, și niciuna nu ar necesita preluarea unui alt teritoriu (n.r. o acțiune care ar putea amenința să distrugă alianța NATO).

Pentagonul a examinat potențiale locații pentru site-uri de interceptare, iar Fort Drum, o bază militară din nordul statului New York, a supraviețuit în mod regulat analizelor aprofundate ale Agenției de Apărare Antirachetă, a declarat fostul oficial al apărării, citat de Politico.

„În comparație cu Fort Drum, Groenlanda nu pare a fi o locație mai bună pentru astfel de interceptori”, a spus persoana respectivă.

Senatorul american Dan Sullivan a declarat, de asemenea, că statul său ar putea juca un „rol esențial” în găzduirea interceptorilor.

O mare parte a scutului de apărare ar trebui să fie amplasată în spațiu

Afirmația lui Trump privind necesitatea Groenlandei pentru „Domul de Aur” ridică, de asemenea, întrebări cu privire la aspectul real al acestei arhitecturi de miliarde de dolari. Pentagonul a evitat în mare măsură să discute public despre costurile proiectului, arată Politico.

Iar oficialii au prevăzut inițial ca cea mai mare parte a acesteia să fie amplasată deasupra Pământului. O parte esențială a „Domul de Aur” o constituie interceptorii spațiali — arme care orbitează în jurul planetei și care pot doborî rachetele inamice. Dar mutarea sistemelor de apărare antirachetă în spațiu ar necesita mai puține sisteme terestre, negând importanța achiziționării de terenuri suplimentare pentru acest efort.

„Dacă rețeaua de senzori și sistemele de apărare ale „Domul de Aur” sunt în principal spațiale – conform planului actual – Groenlanda ar putea fi încă valoroasă”, a declarat un fost oficial din domeniul apărării. „Dar mai puțin decât ar fi pentru arhitectura terestră.”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan sustine o conferinta de presa
1
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
3
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
BUCURESTI - ANPC - IAN 2024
4
Șeful ANPC răspunde la anunțul lui Ilie Bolojan că personalul său „poate fi redus fără...
erfan soltani
5
Dominic Fritz distribuie poza iranianului pe care regimul de la Teheran vrea să-l execute...
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
Digi Sport
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump-javier milei-octombrie 2025
Argentina și testul influenței financiare. Cum mizează Trump pe bani, nu pe forță, pentru a-și extinde dominația în America Latină
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Ce l-a convins pe Trump să amâne atacul asupra Iranului. „Președintele ține degetul pe buton” (Axios)
Iran-Israel War And Culture, Tehran - 11 Aug 2025
Ayatollahul se clatină, iar dinspre Israel nu se aude mai nimic: cum poate profita Netanyahu de o lovitură a SUA asupra Iranului
profimedia-1066286337
De ce nu vor aliații din Golf ca Donald Trump să bombardeze Iranul: răspunsul e la Tel Aviv
Lars Lokke Rasmussen
Achiziţionarea Groenlandei de către SUA „este exclusă”, afirmă şeful diplomaţiei de la Copenhaga
Recomandările redacţiei
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu dezvăluie cât plătește impozit pe casă, după măsurile...
intrarea in sala CCR
CCR dezbate astăzi obiecția privind pensiile magistraților, după trei...
guvern 2
Guvern: A doua cea mai mare sumă din Programul SAFE ar putea ajunge...
Ultimele știri
Polonia ar putea cere despăgubiri Rusiei pentru crimele și distrugerile din perioada URSS
Când sunt Moșii de iarnă 2026: Ce se pregătește pentru pomană în Sâmbăta Morților
Servicii medicale de care beneficiază persoanele neasigurate în 2026. Ce consultații și tratamente sunt gratuite
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky spune că Bill Clinton "a scăpat mult mai ușor" decât ea după scandalul de la Casa Albă: "Un...
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
Perioada de pauză luată de Gică Hagi se apropie de sfârșit: ”Sunt convins că vrea”
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Cum a ajuns România o verigă strategică în planul lui Trump pentru Groenlanda. Afacerea de 150 de miliarde de...
Adevărul
Trump amenință că va trimite armata în Minnesota, dacă autorităţile nu reușesc să oprească „atacurile”...
Playtech
Cum își încălzesc finlandezii locuințele fără calorifere. Soluția surprinzătoare pe care o ai deja acasă
Digi FM
Părinții lui Mario Iorgulescu, reacții după interviul dat de tânăr: "E un băiat bolnav. Este foarte gravă...
Digi Sport
S-a dat lovitura iernii în România? Ciprian Marica e convins: "Cel mai bun transfer!"
Pro FM
Fiica secretă a lui Freddie Mercury a murit din cauza unui cancer rar: "E cu tatăl ei iubit". Abia anul...
Film Now
A fost idolul femeilor în anii 2000, dar acum e de nerecunoscut. Cum arată actorul din "Alias" cu care s-a...
Adevarul
Zeci de radiologi din spitalele de stat „își vând” parafele clinicilor private. Cum sunt înşelaţi pacienţii
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 7.500 lei în numai 2 ani. Cele contributive, cu 120 lei. Cum a fost posibil?
Digi FM
Oana Roman, foc și pară pe profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul lor”. Ce a...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Matt Damon, apariție publică rară alături de soție și de cele patru fiice. Gia și-a ironizat amuzată tatăl pe...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...