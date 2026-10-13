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Cum justifică Donald Trump încălcarea armistițiului energetic de către Rusia: „Colaborăm cu ei pentru a pune capăt războiului”

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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Președintele SUA, Donald Trump, nu a acuzat în mod direct Kremlinul că ar fi încălcat armistițiul energetic, afirmând, în răspuns la întrebările jurnaliștilor, că și Ucraina a atacat anterior obiective energetice rusești, relatează Kyiv Independent.

Duminică, 11 octombrie, liderul american a anunțat în mod neașteptat un armistițiu în domeniul energetic între Ucraina și Rusia, luând Kievul prin surprindere, și a adăugat că armistițiul era în vigoare „pentru că am spus eu că au căzut de acord”.

Când a fost întrebat de jurnaliști dacă consideră că Rusia a încălcat armistițiul, el a răspuns succint: „O să vă spun mai târziu despre asta”.

„Ei bine, Ucraina a lovit numeroase obiective cu o zi înainte”, a răspuns Trump la o altă întrebare.

La doar câteva ore după anunțul lui Trump, Rusia a încălcat armistițiul, lansând un atac asupra centralei electrice CHP-5 din Harkov. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kremlinul a atacat șase instalații energetice duminică, 11 octombrie, rănind 33 de persoane în întreaga țară.

În urma bombardamentului, Zelenski a dezvăluit că, în ultima săptămână, Rusia a efectuat peste 200 de atacuri asupra instalațiilor electrice și de transport ale Ucrainei, pe lângă cele 17 atacuri asupra instalațiilor de gaze și petrol.

Cu toate acestea, Ucraina s-a abținut să atace rafinăriile de petrol ale Rusiei în ultimele două zile.

„Suntem dispuși să respectăm un armistițiu în domeniul energetic dacă Rusia este dispusă să facă același lucru”, a declarat liderul de la Kiev luni, 12 octombrie, subliniind că un armistițiu care vizează doar rafinăriile de petrol nu are sens, având în vedere că Ucraina dispune de o singură rafinărie „grav avariată”, care a fost atacată anterior de Rusia.

Rusia nu a dat încă un răspuns oficial cu privire la încetarea focului, afirmând că Putin nu este interesat de acest lucru.

„Ne dorim o pace pe termen lung și suntem pregătiți să facem tot ce este posibil pentru a o realiza”, a declarat luni, 12 octombrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, fără a oferi detalii suplimentare cu privire la ceea ce presupune această „pace pe termen lung”.

„Colaborăm cu ei (Ucraina) și cu Rusia pentru a pune capăt războiului”, a declarat Trump.

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Editor : A.M.G.

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