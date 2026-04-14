Cum l-au ironizat show-urile de noapte pe Trump după episodul „Iisus”. Ceartă președinte-papă: lumea a devenit un episod din South Park

Prezentatorii show-urilor de noapte din America au reacționat la eșecul negocierilor de pace dintre SUA și Iran și la disputa unilaterală a lui Donald Trump cu Papa Leo al XIV-lea, informează The Guardian.

Jon Stewart, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert – cu toții au avut câte ceva „picant” de spus.

Jon Stewart

Jon Stewart s-a întors luni seara la The Daily Show pentru a analiza conflictele publice dintre Donald Trump și Papa Leo al XIV-lea, care au început când papa a transmis un „mesaj frumos și plin de compasiune” de Paște, în care a făcut apel la pace în întreaga lume.

„Nu-mi trece prin cap că cineva din lume care ascultă mesajul de pace al Papei ar avea vreo problemă ciudată cu acesta”, a remarcat prezentatorul. Cu excepția lui Trump, care a postat pe site-ul său de socializare Truth Social că liderul Bisericii Catolice era „slab” și un „ratat”.

„Încep să mă satur de acest președinte”, a glumit Stewart. „Uite, domnule președinte Trump, știu că Vaticanul a criticat politicile dumneavoastră, dar trebuie să vă amintiți că, la urma urmei, dumneavoastră și Biserica Catolică vă pasă profund, din punct de vedere istoric, de același lucru – acoperirea scandalurilor sexuale.”, a „încercat” Stewart să găsească un numitor comun.

Prezentatorul a remarcat că, deși comentariile lui Trump i-au supărat pe mulți creștini, „vă rog să nu vă faceți griji”, deoarece „lucrurile se înrăutățesc”. Apoi a distribuit o imagine generată de IA pe care Trump a postat-o și care îl înfățișa pe acesta ca pe Iisus Hristos însuși, vindecând un bolnav înconjurat de discipoli. Stewart a remarcat că „pacientul” lui Trump semăna puțin cu el însuși.

„Știu că nu mai am vigoarea și curajul din zilele mele de la MTV, dar nu știam că am ajuns deja aici”, a glumit el. „Nu mi-am dat seama că aspectul meu ajunsese la stadiul de lepros. Adică, din poză, pare că a fost o situație critică pentru mine o vreme.”

Imaginea, cum era de așteptat, a stârnit multe reacții negative chiar și din partea comentatorilor conservatori. Dar când Trump a fost întrebat de un reporter de la Casa Albă despre imaginea acum ștearsă, el a susținut că „ar trebui să fiu eu în rolul unui doctor care îi face pe oameni să se simtă mai bine”.

„Ăla ești tu în rolul unui doctor? De ce nu-ți asumi asta, fricosule?”, a replicat Stewart. „Îți mai pasă măcar să ne minți? S-a terminat? S-a terminat relația asta? Minciunile tale aveau odată o scânteie adevărată: «Mănâncă pisici și câini», «Venezuela a furat alegerile din 2020». Iar acum, tot ce poți scoate e: «Oh, nu era Iisus. Sunt doctor». Trebuie să-ți găsești locul fericit, și repede. Așteptăm minciuni mai bune, domnule.”

Stephen Colbert

În emisiunea „The Late Show”, Stephen Colbert a început cu știrea că negocierile de pace de la Islamabad dintre SUA și Iran au eșuat, cel puțin potrivit negociatorului-șef JD Vance. „Înainte de a recunoaște acest eșec, JD a încercat să distragă atenția cu niște laude ciudate”, a remarcat gazda înainte de un clip în care Vance se adresa presei și respingea potențialele critici spunând: „oricare ar fi fost deficiențele negocierilor, nu a fost din cauza pakistanezilor, care au făcut o treabă uimitoare.”

„Da, omule, nimeni nu dă vina pe pakistanezi”, a râs Colbert. „E ca și cum i-ai spune iubitei tale: «Iubito, oricare ar fi neajunsurile mele în dormitor, să nu dăm vina pentru disfuncția mea erectilă pe pakistanezi, despre care cred că suntem cu toții de acord că au făcut o treabă extraordinară.»

«Acum, probabil vă întrebați: unde era Trump când se întâmplau toate astea?», a continuat el. «Păi, se ocupa de cele mai importante evenimente» la un meci UFC în Miami. „Desigur, în acest caz, UFC înseamnă «U gotta be Fucking Cidding me»”, a glumit el.

Când Trump a aflat că negocierile cu Iranul au eșuat, și-a „postat răzbunarea” pe Truth Social: „cu efect imediat, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va începe procesul de BLOCARE a oricărei nave care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz.”

„Stai, deci blocăm blocada Iranului?”, s-a întrebat Colbert. „De fapt, e genial. E ca și cum un instalator ar spune: «Știi, unii ar desfundă toaleta asta. Dar eu o să joc șah în 12 dimensiuni și o să o înfund de două ori.»”

Mai târziu, în monologul său, Colbert a abordat pe scurt criticile continue ale lui Trump la adresa papei, pe care l-a numit „ratat”.

„Potrivit unui istoric religios italian, nici măcar Hitler sau Mussolini nu l-au atacat pe papă atât de direct și de public”, a remarcat Colbert, înainte de a adăuga: „Nu e niciodată grozav când cineva spune: «Ar trebui să fii mai discret și mai respectuos. Știi, ca Hitler.»”

Jimmy Kimmel

„Avem o ceartă între președinte și papă. Lumea a devenit un episod din South Park în viața reală”, a spus Jimmy Kimmel luni seara.

Prezentatorul a afișat apoi imaginea generată de IA a lui Trump, care îl înfățișa ca pe Iisus. „Prima problemă pe care o văd este că mâinile lui sunt de dimensiuni normale. Asta nu e realist”, a glumit el.

„Această mică abatere către statutul de mesia nu i-a adus lui Trump reacția pe care o spera din partea comunității creștine”, a continuat el. „În general, ei nu sunt de acord cu toată chestia asta cu idolii falși. Și mulți oameni s-au supărat. Așa că Trump sau echipa lui au șters postarea, ceea ce este remarcabil, deoarece contul său nu șterge aproape niciodată postările sale nebunești. Săptămâna trecută, când a amenințat că va distruge o civilizație, acea postare este încă online. Postarea cu Iisus a fost ștearsă. Așa că știți că asta a fost o problemă.”

Ceea ce este probabil motivul pentru care Trump a încercat să susțină, în fața unui reporter de la Casa Albă, că imaginea îl înfățișa de fapt pe el ca pe un doctor care încearcă să vindece pe cineva.

„De aceea, pe lângă faptul că este imprudent, mincinos și pur și simplu ridicol în general, Trump este și un laș”, a spus furios Kimmel. „Nu știu ce este mai jignitor, cât de prost este el sau cât de proști crede el că suntem noi.”

Editor : Sebastian Eduard