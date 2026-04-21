Cum s-a schimbat discursul lui Trump privind Iranul în ultimele zile: de la „a fost de acord” la „întreaga țară va fi aruncată în aer”

Vineri după-amiază, 17 aprilie. Trump susține că Iranul „a fost de acord cu totul” Vineri seara. Liderul SUA afirma: „Nu cred că există prea multe diferențe semnificative” Sâmbătă. Președintele SUA nu a făcut prea multe declarații despre Iran Duminică dimineața, 19 aprilie. Trump susține că, fără un acord, „întreaga țară va fi aruncată în aer” Luni dimineață, 20 aprilie. Liderul SUA spune că, dacă armistițiul expiră, „atunci vor începe să explodeze o mulțime de bombe”

În mai puțin de 48 de ore, în acest weekend, președintele american Donald Trump a trecut de la a afirma că Iranul „a fost de acord cu totul”, inclusiv cu colaborarea cu SUA pentru eliminarea uraniului îmbogățit, la a avertiza că, dacă Iranul nu semnează un acord susținut de SUA, „întreaga țară va fi aruncată în aer”, conform CBS News.

Schimbările rapide de poziție ale liderului de la Casa Albă, exprimate în cadrul convorbirilor telefonice cu jurnaliști și pe platforma Truth Social, au loc în contextul în care armistițiul de două săptămâni din războiul cu Iranul se apropie de final, iar situația negocierilor cu Iranul este incertă. 

Cel de-al 47-lea președinte american a făcut, de asemenea, declarații contradictorii cu privire la negocieri, afirmând luni dimineață pentru New York Post că delegația americană, din care face parte și vicepreședintele JD Vance, urma să sosească la Islamabad luni seara. Însă, după ce președintele a făcut această declarație, un oficial al Casei Albe a precizat că delegația SUA nu a plecat încă, ci „intenționează să se deplaseze la Islamabad în curând”, fără a menționa o dată concretă. Iranul a declarat luni că nu are în prezent intenția de a se întoarce la negocierile de pace. 

Iată cum s-a schimbat discursul președintelui american de vineri încoace. 

Vineri după-amiază, 17 aprilie. Trump susține că Iranul „a fost de acord cu totul”

Liderul american a declarat vineri după-amiază, într-un interviu telefonic acordat corespondentei principale a CBS News la Casa Albă, Weijia Jiang, că Iranul „a fost de acord cu toate condițiile” și va colabora cu SUA pentru a-și retrage uraniul îmbogățit. El a afirmat că SUA vor „prelua” uraniul.

Trump a mai susținut, de asemenea, pentru CBS News că Teheranul a acceptat să înceteze sprijinirea grupărilor afiliate, precum Hezbollah și Hamas, pe care Statele Unite le consideră organizații teroriste. 

Declarațiile sale au fost făcute cu puțin timp înainte de închiderea piețelor pentru weekend, iar în momentul în care Iranul a anunțat că Strâmtoarea Ormuz este deschisă, prețurile petrolului au scăzut, iar acțiunile au înregistrat o creștere bruscă. 

Însă, la doar câteva ore după declarațiile președintelui american pentru CBS News, un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului a dat publicității o declarație în care se afirma: „Uraniul îmbogățit este la fel de sacru pentru noi ca și pământul iranian și nu va fi transferat nicăieri, sub nicio formă”. Aceasta mai menționa că „transferul de uraniu către Statele Unite nu a reprezentat niciodată o opțiune”.

Declarațiile contradictorii au ridicat semne de întrebare cu privire la amploarea angajamentelor asumate efectiv de Iran și la faptul dacă afirmațiile lui Trump erau mai optimiste decât o justificau faptele. 

Vineri seara. Liderul SUA afirma: „Nu cred că există prea multe diferențe semnificative”

În declarațiile făcute reporterilor la sosirea sa în Phoenix pentru a ține un discurs, președintele american a declarat că nu crede că există „prea multe” diferențe semnificative cu Iranul în diverse privințe. 

Liderul de la Casa Albă a fost întrebat despre informațiile potrivit cărora Iranul ar fi afirmat că există încă dezacorduri semnificative între pozițiile celor două părți cu privire la un eventual acord. 

„Păi, ar putea exista”, a spus acesta. „Să vedem ce se întâmplă. Dacă există, va trebui să le clarificăm. Dar nu cred că sunt prea multe diferențe semnificative”.

Sâmbătă. Președintele SUA nu a făcut prea multe declarații despre Iran

Donald Trump, care s-a întors vineri seara târziu dintr-o vizită pe Coasta de Vest, nu a făcut prea multe declarații despre război și negocieri sâmbătă. 

Sâmbătă dimineață, în timpul unei ceremonii de semnare organizate la Biroul Oval, când reporterul CBS News, Olivia Rinaldi, a încercat să-l întrebe pe președinte despre atacul Gărzii Revoluționare Islamice asupra unor nave din strâmtoare, președintele le-a spus ei și celorlalți jurnaliști să „plece”, adăugând: „Vă mulțumesc foarte mult tuturor”. 

După-amiază, președintele american s-a dus la clubul său de golf din nordul Virginiei.

Duminică dimineața, 19 aprilie. Trump susține că, fără un acord, „întreaga țară va fi aruncată în aer”

Președintele american i-a declarat lui Trey Yingst de la Fox News duminică dimineața devreme că „dacă Iranul nu semnează acest acord, întreaga țară va fi aruncată în aer”. Președintele a afirmat că negocierile din Pakistan vor reprezenta „ultima șansă” a Iranului.  

Avertismentul a făcut referire la declarația sa din 7 aprilie, potrivit căreia „o întreagă civilizație va pieri în această noapte” dacă nu se ajunge la un acord. Tot în data de 7 aprilie, președintele SUA a anunțat actualul acord de încetare a focului. 

În aceeași dimineață, o ambuscadă în urma căreia a murit un soldat francez în Liban – incident pe care președintele Franței l-a atribuit organizației Hezbollah – precum și informațiile potrivit cărora Iranul ar fi tras asupra unor nave în Strâmtoarea Ormuz au stârnit îngrijorări cu privire la fragilitatea armistițiului și la perspectivele unui acord de pace pe termen lung. 

Liderul SUA a postat duminică dimineață pe Truth Social un mesaj în care afirma că decizia Iranului de a „trage ieri cu gloanțe în Strâmtoarea Ormuz” constituie o „încălcare flagrantă a acordului nostru de încetare a focului!”.

„Multe dintre ele au vizat o navă franceză și un cargobot din Regatul Unit”, a scris el. „Nu a fost frumos, nu-i așa? Reprezentanții mei se îndreaptă spre Islamabad, în Pakistan — vor ajunge acolo mâine seară, pentru negocieri.”

Apoi, Trump a mers și mai departe, afirmând că, dacă Iranul nu acceptă acordul propus de SUA, Washingtonul va ataca toate centralele electrice și podurile din această țară. 

„Le oferim o ÎNȚELEGERE foarte corectă și rezonabilă, și sper să o accepte, pentru că, dacă nu o vor face, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran”, a scris Trump. „GATA CU DOMNUL DRĂGUȚ! Vor cădea repede, vor cădea ușor și, dacă nu acceptă ACORDUL, va fi o onoare pentru mine să fac ceea ce trebuie făcut, ceea ce ar fi trebuit să facă alți președinți față de Iran în ultimii 47 de ani. E TIMPUL CA MAȘINA DE UCIS A IRANULUI SĂ SE OPRESCĂ!”.

Luni dimineață, 20 aprilie. Liderul SUA spune că, dacă armistițiul expiră, „atunci vor începe să explodeze o mulțime de bombe”

În cadrul unei serii de convorbiri telefonice cu jurnaliștii, luni dimineață, președintele SUA a declarat pentru PBS News că, dacă armistițiul cu Iranul expiră săptămâna aceasta, „atunci vor începe să explodeze o mulțime de bombe”. 

Se preconiza că armistițiul de două săptămâni se va încheia marți seara, cu excepția cazului în care se va conveni asupra unei prelungiri sau a unui alt acord.

Trump a declarat luni dimineață pentru Bloomberg că este „foarte puțin probabil” să prelungească armistițiul dacă nu se ajunge la un acord până la expirarea acestuia. De asemenea, el a precizat pentru Bloomberg că armistițiul va expira miercuri seara, ora Washingtonului, și nu marți.

Trump: Extragerea uraniului iranian va fi „un proces lung şi dificil”. Situaţia stocurilor rămâne incertă

De ce s-a temut Trump să ocupe „Insula Interzisă” a Iranului, cu toate că succesul era ca și garantat. Culisele unui coșmar politic

