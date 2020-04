Cum să învingi coronavirusul. Sfaturile unui jurnalist celebru care s-a îmbolnăvit: „Virusul vrea să nu te miști, să ajungă la plămâni”

Jurnalistul Chris Cuomo, una dintre vedetele CNN și fratele guvernatorului statului New York, s-a îmbolnăvit de Covid-19 și a povestit care au fost efectele virusului asupra organismului său. „Virusul ăsta se joacă cu mintea ta!”, spune Chris Cuomo.

Iată mărturia lui despre lupta cu un virus ce pare să aibă o voință proprie și sfaturile pe care le are pentru toți cei care trec prin această experiență:

„Iată ce am aflat, iată care e secretul să scapi de acest virus. Nu are legătură cu o pastilă sau un sirop. Are legătură cu voința ta. Virusul ne vrea la pământ, vrea să îl luăm. Cu excepția câtorva norocoși, care nu au simptome foarte grave, ceilalți care îl luăm vom trece prin stări cum nu am mai avut niciodată în viața noastră. Pe zile și în valuri.

Vechea abordare, că trebuie să stai în pat când te îmbolnăvești, sună bine. Dar dacă te lupți cu acest virus, trebuie să faci și cel mai mic efort posibil, credeți-mă, am trecut prin asta. Nu poți să rămâi acolo. Pentru că fiara nu rămâne la fel, se schimbă.

Chiar dacă febra cedează, corpul te doare atât de rău, pentru că virusul nu vrea să te miști. Deloc. Așa poate ajunge în plămâni. Simt cum îmi strânge pieptul. Când am făcut radiografia, am văzut imediat cum s-a infiltrat. Nu aveam de gând să fac show-ul în seara aceea, eram terminat. Mă scăldam în transpirație. Și 12 ore mai târziu, eram în același loc, nu am închis un ochi. Eram moale și speriat.

Și pe urmă am primit un telefon, de la prietenul unui prieten al unui prieten. Și doctorul ăsta, specialist în pneumologie, mă întreabă:

- Poți să te ridici?

- Da.

- Fă-o! Poți să-ți întinzi abdomenul?

- Of, Doamne! Nu prea e bine.

- Fă-o! Poți să-ți ții respirația 10 secunde?

- Probabil că nu, să fiu sincer.

- Fă-o!

Și atunci mi-a dat cheia. Zice: Am auzit că vrei să ții infecția departe de plămâni. E deja acolo, ti-am văzut radiografia. Și ai temeri justificate, dar ai o abordare greșită. Nu poți să aștepți să scapi de ea. Trebuie să lupți cu infecția, dar nu metaforic. Trebuie să faci lucrurile care te vor ajuta să scapi de acest virus. Trebuie să respiri adânc și când te doare. Poți să faci temperatură mare timp de cel puțin 10 zile. Trebuie să te înfofolești, să bei multă apă, să iei paracetamol. Și să lupți, să cobori febra cum poți. Durerea din piept te dărâmă. Te face mic. Iar covid se bazează pe faptul că tu nu vei face nimic, pe indolența ta, vrea să stăm pasivi, pe spate, să nu facem nimic. Așa că răspunsul trebuie să fie că vom face tot ce putem.

Stau pe o parte, stau pe burtă, mă ridic, îmi fac exercițiile de respirație. Știu că e în plămânii mei. Dar nu voi pierde în fața acestei chestii. Nu pot să le fac asta soției și copiilor mei și tuturor celor cărora le pasă de mine. Și nu mă duc la spital pentru ceva ce pot să evit. Dacă-l pot evita. De aceea încerc să muncesc, să-mi fac treaba, e o motivație”.

Editare web: Luana Păvălucă