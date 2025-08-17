Criticat de întreaga planetă pentru eșecul răsunător din Alaska, Donald Trump continuă să se laude cu „reușita” sa. Președintele SUA postat pe propria rețea de socializare, Truth Social, un clip video editat, atent dublat de o coloană sonoră menită să-i glorifice întâlnirea cu Vladimir Putin.

„Cred că am avut o întâlnire foarte productivă. Au fost multe, multe puncte asupra cărora am căzut de acord. Pe majoritatea, aș spune. Chiar am făcut progrese extraordinare astăzi. Voi începe să dau câteva telefoane, să le spun ce s-a întâmplat. Dar am avut o întâlnire extrem de productivă și... s-a convenit asupra multor puncte. Aș dori să le mulțumesc președintelui Putin și întregii sale echipe. Vom împiedica uciderea a mii de oameni săptămânal, iar președintele Putin își dorește acest lucru la fel de mult ca mine. Așadar, din nou, domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc foarte mult și vom vorbi foarte curând și probabil ne vom revedea foarte curând”, spune Donald Trump în videoclipul în cauză.

Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit vineri faţă în faţă în Alaska, cu intenția declarată de a căuta soluții pentru războiul din Ucraina. La fibalul întâlnii de circa trei ore, niciun acord nu a fost încheiat și nicio concluzie clară nu a fost dată publicității. Trump a spus că a avut o întâlnire „foarte productivă” cu Putin, cu care are o „relație fantastică”, dar a recunoscut că încă nu a ajuns la un acord de pace legat de Ucraina. Vladimir Putin a declarat că Trump înțelege, de asemenea, că Rusia are și ea „interese”. La final, Trump i-a „mulțumit mult” lui „Vladimir” și i-a promis că „ne revedem curând”, la care Putin a replicat că următoarea întâlnire ar putea avea loc la Moscova.

Editor : B.E.